Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентских рейтингах, Путин в послании к Федеральному собранию не упомянул Донбасс, под Харьковом задержали 60 титушек, - главные новости 21 апреля.

Свежие рейтинги

Результаты опроса о политических предпочтениях украинцев опубликовала компания "СОЦИС". 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко - 9,7%. За Игоря Смешко - 7,5%, за Владимира Гройсмана - 4,5%, за Евгения Мураева - 3%, за Олега Ляшко - 2,7%, за Дмитрия Разумкова - 2,5%, за Виктора Медведчука - 2,2%, за Виталия Кличко - 1,3%.

В рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую Солидарность" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батькивщину" - 10,8 %, "Силу и Честь" - 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5% -й барьер: "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,1%, "Наши" - 1,9%, "Партия Шария" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7% .

Послание Путина

Президент России выступил с посланием к Федеральному собранию. Ожидалось, что он озвучит резкие заявления о дальнейшей судьбе Донбасса, но этого не случилось. Путин сравнил Россию с тигром Шер-ханом, вокруг которого "вертятся всякие мелкие Табаки", похвастался поставками новейших боевых комплексов и пообещал жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту" российских национальных интересов. О Донбассе не сказал ни слова, Украину упомянул лишь один раз, назвав ее президентом - Януковича.

"Титушки" под Харьковом

Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. В них находились около 60 человек, которые ехали в Харьков по заказу пророссийской партии для проведения акций протеста. Они собирались создать "картинку" для росСМИ и дестабилизировать ситуацию. Всех задержала СБУ.

Наемников с Донбасса задержали в Чехии

Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии задержал как минимум 5 наемников, воевавших на стороне российских оккупантов на Донбассе.

Чрезвычайное положение продлили до конца июня

Кабинет Министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации до 30 июня. По словам премьера Шмыгаля, это еще одно напоминание украинцам о необходимости быть осторожными. Премьер добавил, что такую осторожность люди должны показать в период майских праздников и Пасхи и призвал всех оставаться дома.

Зеленский Владимир (22050) путин владимир (32233) рейтинг (1648) Чехия (1798) титушки (508) чрезвычайное положение (207) COVID-19 (18611)
+28
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 3822
21.04.2021 22:22 Ответить
21.04.2021 22:22 Ответить
+15
Откуда у нас ещё осталось 26,7% имбицилов которые верят зеленскому???
21.04.2021 22:19 Ответить
21.04.2021 22:19 Ответить
+11
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 2672
21.04.2021 22:28 Ответить
21.04.2021 22:28 Ответить
Откуда у нас ещё осталось 26,7% имбицилов которые верят зеленскому???
21.04.2021 22:19 Ответить
21.04.2021 22:19 Ответить
"Мудрий нарід" живіше всіх живих !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! 30 років розумнішає !!!)))
21.04.2021 22:54 Ответить
21.04.2021 22:54 Ответить
Соціологи працюють по методиці Стеля - отримав валізу з грошима зі списком відсотків кожному політику на папірці, подививсь на стелю і намалював вказані рейтинги
22.04.2021 05:16 Ответить
22.04.2021 05:16 Ответить
Чиї гроші у валізі? А спитайте в олігархів - як їм вдалось збагатитись вдвічі-втричі за минулий рік жорсткого карнантину і пандемії?
22.04.2021 05:19 Ответить
22.04.2021 05:19 Ответить
Кто оплачивает эти фальшивые рейтинги ? Манипуляция , наглейший обман
22.04.2021 10:08 Ответить
22.04.2021 10:08 Ответить
это понятно, у зеленского сейчас не более чем 5% по факту
22.04.2021 14:16 Ответить
22.04.2021 14:16 Ответить
І я про це.
22.04.2021 12:17 Ответить
22.04.2021 12:17 Ответить
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 3822
21.04.2021 22:22 Ответить
21.04.2021 22:22 Ответить
Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.
Про схвалення законопроєкту https://t.me/mokan_knows/703 повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про особисте селянське господарство" - пропонують прибрати частину ст.5 про те, що для ведення особистого сільського господарства використовуються передані у власність 2 га землі.
Це ті безкоштовні 2 гектари, на які, відповідно до законодавства, мають право всі українці.
Це рішення ще має підтримати Верховна Рада.
21.04.2021 22:23 Ответить
21.04.2021 22:23 Ответить
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 2672
21.04.2021 22:28 Ответить
21.04.2021 22:28 Ответить
точь в точь балтийская матросня 1917 года
21.04.2021 22:30 Ответить
21.04.2021 22:30 Ответить
он шол на Адєссу -
он вишел к Хєрсону:
в засаду попалсі отряд...

(із пєстні "Матрос Желєзняк")
21.04.2021 22:51 Ответить
21.04.2021 22:51 Ответить
Комитет Сената США по международным делам поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности. Документ предусматривает https://zn.ua/UKRAINE/komitet-senata-ssha-planiruet-odobrit-uvelichenie-*******-pomoshchi-ukraine.html увеличение объемов американской военной помощи Украине до 300 млн долларов в год, в том числе, предоставление летальные вооружений.
«Мы благодарны комитету Сената США по международным отношениям за своевременную поддержку и одобрение закона о партнерстве с Украйной в сфере безопасности, направленного на увеличение военной помощи нашей стране. Очень важная инициатива в этот критический момент массивной российской эскалации», - сказано в сообщении посольства Украины в Вашингтоне, опубликованном в Twitter вечером в среду, 21 апреля.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал США надежным другом и союзником, а также выразил надежду, что закон в ближайшее время будет принят Конгрессом.
Посол Оксана Маркарова отдельно поблагодарила сенаторов Джима Рича, Роберта Менендеса, Роба Портмана, Джона Барассо, Криса Мерфи и Джин Шахин.
21.04.2021 22:32 Ответить
21.04.2021 22:32 Ответить
Фигня те рейтинги. Выиграет выборы тот кто пообещает отправить клоунов в цирк.
Надюсь к тому времени у Лукьяна будет полноценная цирковая труппа с клоунами, продюсерами и завхозом.
21.04.2021 22:25 Ответить
21.04.2021 22:25 Ответить
Як відправити клоунів в цирк - це єдине досягнення за 5 років, то що то за держава тоді?
21.04.2021 22:31 Ответить
21.04.2021 22:31 Ответить
чому єдине? Це те рішення яке дасть імунітет країні на популізм.
Зеленський, присівший на 15 рочків, буде хорощою вакциною від інших зеленських.
21.04.2021 22:39 Ответить
21.04.2021 22:39 Ответить
Це глупість, граблів багато - можна нескінчено ідіотів підсовувати.
21.04.2021 23:03 Ответить
21.04.2021 23:03 Ответить
Цензор.Нет - "Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского...."
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 6817
21.04.2021 22:28 Ответить
21.04.2021 22:28 Ответить
Наблюдения Березовца - 20 апр родился Гитлер, 22 апреля родился Ленин и встреча Лукашенко-_уйло, 23 апр родился вова , который знатно унизился перед главным рашистом 20 апр а вся рашистляндия над ним поприкалывалась 21-го апреля .
С наступающей Днюхой - памперсов тебе побольше, дорогой !

С наступающей Днюхой - памперсов тебе побольше, дорогой !
21.04.2021 22:29 Ответить
21.04.2021 22:29 Ответить
Який Вова народився 23 квітня?
21.04.2021 22:53 Ответить
21.04.2021 22:53 Ответить
венгрия - хрущеву 62, чехословакия -брежневу 62, украина -путіну 62,фінляндія -сталіну 60 (війна як подарунок до дня народження) месце проживания кремль.
коли ванька каїн та петро перший займались дітовбивством через ревнощі до престолу вони були молодші за 62, просто не дожили (місце проживання кремль).
22.04.2021 06:56 Ответить
22.04.2021 06:56 Ответить
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 5232
показать весь комментарий
21.04.2021 22:31 Ответить
теперь наш зеля -цельный адмирал вселенной, пианист галактики
21.04.2021 22:38 Ответить
21.04.2021 22:38 Ответить
Сьогодні, після вчорашньої мольби вови до зустрічі з _уйлом, його опускав увесь рашистський істеблішмент, тому він й пертворився з постраждалогов Україні на опущеного Раші.
21.04.2021 22:43 Ответить
21.04.2021 22:43 Ответить
Головні новини 21 квітня: рейтинги Зеленського, послання Путіна - Цензор.НЕТ 3975
21.04.2021 23:10 Ответить
21.04.2021 23:10 Ответить
К осени зелень созреет?
22.04.2021 00:29 Ответить
22.04.2021 00:29 Ответить
При всей противоречивости Порошенка он сейчас единственный кандидат в президенты, который реально знает что делать и как делать! Я думаю, Зеленский уже всей Украине показал и доказал свое ничтожество...
22.04.2021 10:56 Ответить
22.04.2021 10:56 Ответить
Цікаво, а де коменти отих 26,7 %?
22.04.2021 12:20 Ответить
22.04.2021 12:20 Ответить
 
 