Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина

Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентских рейтингах, Путин в послании к Федеральному собранию не упомянул Донбасс, под Харьковом задержали 60 титушек, - главные новости 21 апреля.

Свежие рейтинги

Результаты опроса о политических предпочтениях украинцев опубликовала компания "СОЦИС". 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко. За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко - 9,7%. За Игоря Смешко - 7,5%, за Владимира Гройсмана - 4,5%, за Евгения Мураева - 3%, за Олега Ляшко - 2,7%, за Дмитрия Разумкова - 2,5%, за Виктора Медведчука - 2,2%, за Виталия Кличко - 1,3%.

В рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую Солидарность" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батькивщину" - 10,8 %, "Силу и Честь" - 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5% -й барьер: "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,1%, "Наши" - 1,9%, "Партия Шария" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7% .

Послание Путина

Президент России выступил с посланием к Федеральному собранию. Ожидалось, что он озвучит резкие заявления о дальнейшей судьбе Донбасса, но этого не случилось. Путин сравнил Россию с тигром Шер-ханом, вокруг которого "вертятся всякие мелкие Табаки", похвастался поставками новейших боевых комплексов и пообещал жесткий и "асимметричный ответ" тем, кто пересечет "красную черту" российских национальных интересов. О Донбассе не сказал ни слова, Украину упомянул лишь один раз, назвав ее президентом - Януковича.

"Титушки" под Харьковом

Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. В них находились около 60 человек, которые ехали в Харьков по заказу пророссийской партии для проведения акций протеста. Они собирались создать "картинку" для росСМИ и дестабилизировать ситуацию. Всех задержала СБУ.

Наемников с Донбасса задержали в Чехии

Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии задержал как минимум 5 наемников, воевавших на стороне российских оккупантов на Донбассе.

Чрезвычайное положение продлили до конца июня

Кабинет Министров Украины продлил режим чрезвычайной ситуации до 30 июня. По словам премьера Шмыгаля, это еще одно напоминание украинцам о необходимости быть осторожными. Премьер добавил, что такую осторожность люди должны показать в период майских праздников и Пасхи и призвал всех оставаться дома.