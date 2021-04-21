Головні новини 21 квітня: рейтинги Зеленського, послання Путіна

Зеленський, Порошенко і Тимошенко лідирують у президентських рейтингах, Путін у посланні до Федеральних зборів не згадав Донбас, під Харковом затримали 60 тітушок, - головні новини 21 квітня.

Свіжі рейтинги

Результати опитування про політичні уподобання українців опублікувала компанія "СОЦІС". 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка - 9,7%. За Ігоря Смешка - 7,5%, за Володимира Гройсмана - 4,5%, за Євгена Мураєва - 3%, за Олега Ляшка - 2,7%, за Дмитра Разумкова - 2,5%, за Віктора Медведчука - 2,2 %, за Віталія Кличка - 1,3%.

У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батьківщину" - 10,8% , "Силу і Честь" - 6,4%.

Партії, які не долають 5%-й бар'єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1% , "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%.

Послання Путіна

Президент Росії виступив із посланням до Федеральних зборів. Очікувалося, що він озвучить різкі заяви про подальшу долю Донбасу, але цього не сталося. Путін порівняв Росію з тигром Шерханом, навколо якого "крутяться всякі дрібні Табакі", похвалився поставками новітніх бойових комплексів і пообіцяв жорстку і "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" російських національних інтересів. Про Донбас не сказав ані слова, Україну згадав лише один раз, назвавши її президентом - Януковича.

"Тітушки" під Харковом

Автобуси з "тітушками" були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. У них перебувало близько 60 осіб, які їхали до Харкова на замовлення проросійської партії для проведення акцій протесту. Вони збиралися створити "картинку" для росЗМІ і дестабілізувати ситуацію. Всіх затримала СБУ.

Найманців з Донбасу затримали в Чехії

Національний центр протидії організованій злочинності Чехії затримав як мінімум 5 найманців, що воювали на боці російських окупантів на Донбасі.

Надзвичайний стан продовжили до кінця червня

Кабінет Міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня. За словами прем'єра Шмигаля, це ще одне нагадування українцям про необхідність бути обережними. Прем'єр додав, що таку обережність люди повинні показати в період травневих свят і Великодня і закликав усіх залишатися вдома.