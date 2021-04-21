УКР
Новини
Головні новини 21 квітня: рейтинги Зеленського, послання Путіна

Зеленський, Порошенко і Тимошенко лідирують у президентських рейтингах, Путін у посланні до Федеральних зборів не згадав Донбас, під Харковом затримали 60 тітушок, - головні новини 21 квітня.

Свіжі рейтинги

Результати опитування про політичні уподобання українців опублікувала компанія "СОЦІС". 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка. За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка - 9,7%. За Ігоря Смешка - 7,5%, за Володимира Гройсмана - 4,5%, за Євгена Мураєва - 3%, за Олега Ляшка - 2,7%, за Дмитра Разумкова - 2,5%, за Віктора Медведчука - 2,2 %, за Віталія Кличка - 1,3%.

У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батьківщину" - 10,8% , "Силу і Честь" - 6,4%.

Партії, які не долають 5%-й бар'єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1% , "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%.

Послання Путіна

Президент Росії виступив із посланням до Федеральних зборів. Очікувалося, що він озвучить різкі заяви про подальшу долю Донбасу, але цього не сталося. Путін порівняв Росію з тигром Шерханом, навколо якого "крутяться всякі дрібні Табакі", похвалився поставками новітніх бойових комплексів і пообіцяв жорстку і "асиметричну відповідь" тим, хто перетне "червону межу" російських національних інтересів. Про Донбас не сказав ані слова, Україну згадав лише один раз, назвавши її президентом - Януковича.

"Тітушки" під Харковом

Автобуси з "тітушками" були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. У них перебувало близько 60 осіб, які їхали до Харкова на замовлення проросійської партії для проведення акцій протесту. Вони збиралися створити "картинку" для росЗМІ і дестабілізувати ситуацію. Всіх затримала СБУ.

Найманців з Донбасу затримали в Чехії

Національний центр протидії організованій злочинності Чехії затримав як мінімум 5 найманців, що воювали на боці російських окупантів на Донбасі.

Надзвичайний стан продовжили до кінця червня

Кабінет Міністрів України продовжив режим надзвичайної ситуації до 30 червня. За словами прем'єра Шмигаля, це ще одне нагадування українцям про необхідність бути обережними. Прем'єр додав, що таку обережність люди повинні показати в період травневих свят і Великодня і закликав усіх залишатися вдома.

Зеленський Володимир (25603) путін володимир (24851) рейтинг (1684) Чехія (1715) тітушки (190) надзвичайний стан (184) COVID-19 (19768)
Топ коментарі
+28
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 3822
показати весь коментар
21.04.2021 22:22 Відповісти
+15
Откуда у нас ещё осталось 26,7% имбицилов которые верят зеленскому???
показати весь коментар
21.04.2021 22:19 Відповісти
+11
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 2672
показати весь коментар
21.04.2021 22:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Откуда у нас ещё осталось 26,7% имбицилов которые верят зеленскому???
показати весь коментар
21.04.2021 22:19 Відповісти
"Мудрий нарід" живіше всіх живих !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!! 30 років розумнішає !!!)))
показати весь коментар
21.04.2021 22:54 Відповісти
Соціологи працюють по методиці Стеля - отримав валізу з грошима зі списком відсотків кожному політику на папірці, подививсь на стелю і намалював вказані рейтинги
показати весь коментар
22.04.2021 05:16 Відповісти
Чиї гроші у валізі? А спитайте в олігархів - як їм вдалось збагатитись вдвічі-втричі за минулий рік жорсткого карнантину і пандемії?
показати весь коментар
22.04.2021 05:19 Відповісти
Кто оплачивает эти фальшивые рейтинги ? Манипуляция , наглейший обман
показати весь коментар
22.04.2021 10:08 Відповісти
это понятно, у зеленского сейчас не более чем 5% по факту
показати весь коментар
22.04.2021 14:16 Відповісти
І я про це.
показати весь коментар
22.04.2021 12:17 Відповісти
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 3822
показати весь коментар
21.04.2021 22:22 Відповісти
Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.
Про схвалення законопроєкту https://t.me/mokan_knows/703 повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про особисте селянське господарство" - пропонують прибрати частину ст.5 про те, що для ведення особистого сільського господарства використовуються передані у власність 2 га землі.
Це ті безкоштовні 2 гектари, на які, відповідно до законодавства, мають право всі українці.
Це рішення ще має підтримати Верховна Рада.
показати весь коментар
21.04.2021 22:23 Відповісти
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 2672
показати весь коментар
21.04.2021 22:28 Відповісти
точь в точь балтийская матросня 1917 года
показати весь коментар
21.04.2021 22:30 Відповісти
он шол на Адєссу -
он вишел к Хєрсону:
в засаду попалсі отряд...

(із пєстні "Матрос Желєзняк")
показати весь коментар
21.04.2021 22:51 Відповісти
Комитет Сената США по международным делам поддержал законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности. Документ предусматривает https://zn.ua/UKRAINE/komitet-senata-ssha-planiruet-odobrit-uvelichenie-*******-pomoshchi-ukraine.html увеличение объемов американской военной помощи Украине до 300 млн долларов в год, в том числе, предоставление летальные вооружений.
«Мы благодарны комитету Сената США по международным отношениям за своевременную поддержку и одобрение закона о партнерстве с Украйной в сфере безопасности, направленного на увеличение военной помощи нашей стране. Очень важная инициатива в этот критический момент массивной российской эскалации», - сказано в сообщении посольства Украины в Вашингтоне, опубликованном в Twitter вечером в среду, 21 апреля.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал США надежным другом и союзником, а также выразил надежду, что закон в ближайшее время будет принят Конгрессом.
Посол Оксана Маркарова отдельно поблагодарила сенаторов Джима Рича, Роберта Менендеса, Роба Портмана, Джона Барассо, Криса Мерфи и Джин Шахин.
показати весь коментар
21.04.2021 22:32 Відповісти
Фигня те рейтинги. Выиграет выборы тот кто пообещает отправить клоунов в цирк.
Надюсь к тому времени у Лукьяна будет полноценная цирковая труппа с клоунами, продюсерами и завхозом.
показати весь коментар
21.04.2021 22:25 Відповісти
Як відправити клоунів в цирк - це єдине досягнення за 5 років, то що то за держава тоді?
показати весь коментар
21.04.2021 22:31 Відповісти
чому єдине? Це те рішення яке дасть імунітет країні на популізм.
Зеленський, присівший на 15 рочків, буде хорощою вакциною від інших зеленських.
показати весь коментар
21.04.2021 22:39 Відповісти
Це глупість, граблів багато - можна нескінчено ідіотів підсовувати.
показати весь коментар
21.04.2021 23:03 Відповісти
Цензор.Нет - "Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского...."
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 6817
показати весь коментар
21.04.2021 22:28 Відповісти
Наблюдения Березовца - 20 апр родился Гитлер, 22 апреля родился Ленин и встреча Лукашенко-_уйло, 23 апр родился вова , который знатно унизился перед главным рашистом 20 апр а вся рашистляндия над ним поприкалывалась 21-го апреля .

С наступающей Днюхой - памперсов тебе побольше, дорогой !
показати весь коментар
21.04.2021 22:29 Відповісти
Який Вова народився 23 квітня?
показати весь коментар
21.04.2021 22:53 Відповісти
венгрия - хрущеву 62, чехословакия -брежневу 62, украина -путіну 62,фінляндія -сталіну 60 (війна як подарунок до дня народження) месце проживания кремль.
коли ванька каїн та петро перший займались дітовбивством через ревнощі до престолу вони були молодші за 62, просто не дожили (місце проживання кремль).
показати весь коментар
22.04.2021 06:56 Відповісти
Главные новости 21 апреля: рейтинги Зеленского, послание Путина - Цензор.НЕТ 5232
показати весь коментар
21.04.2021 22:31 Відповісти
теперь наш зеля -цельный адмирал вселенной, пианист галактики
показати весь коментар
21.04.2021 22:38 Відповісти
Сьогодні, після вчорашньої мольби вови до зустрічі з _уйлом, його опускав увесь рашистський істеблішмент, тому він й пертворився з постраждалогов Україні на опущеного Раші.
показати весь коментар
21.04.2021 22:43 Відповісти
Головні новини 21 квітня: рейтинги Зеленського, послання Путіна - Цензор.НЕТ 3975
показати весь коментар
21.04.2021 23:10 Відповісти
К осени зелень созреет?
показати весь коментар
22.04.2021 00:29 Відповісти
При всей противоречивости Порошенка он сейчас единственный кандидат в президенты, который реально знает что делать и как делать! Я думаю, Зеленский уже всей Украине показал и доказал свое ничтожество...
показати весь коментар
22.04.2021 10:56 Відповісти
Цікаво, а де коменти отих 26,7 %?
показати весь коментар
22.04.2021 12:20 Відповісти
 
 