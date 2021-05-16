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Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов

Заявление Путина, что "Украину превращают в анти-Россию" - это угроза в связи с уголовным делом, где выдвинуты прямые подозрения против Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака, а также против самого президента Путин и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Поскольку Украина приняла закон о заочном осуждении, теперь Путин и Дмитрий Козак должны быть также привлечены к ответственности за агрессию и оккупацию Крыма, которые стали основой обвинения против Медведчука, и получить заочный приговор. Согласно тексту подозрения, Медведчук совершил государственную измену и нанес ущерб Украине на 38 миллиардов гривен в результате преступного сговора с Путиным и замглавы АП РФ Дмитрием Козаком, который на данный момент является куратором отношений с Украиной.

Полагаю, что после публикации таких прямых улик и общения Медведчука с Кремлем он и его окружение подлежат не суду, а немедленному задержанию как российская агентура, пособники оккупантов в ходе боевых действий. И надо использовать Медведчука как обменный фонд - для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина истязают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Допускаю вариант обмена Медведчука на пленных украинцев, но такое решение принимает только президент, - Данилов

После угроз Путина недопустимо содержать Медведчука под домашним арестом - Россия сделает все возможное для его спасения, не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковичу. Медведчук должен содержаться под стражей", - уверен журналист.

Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов 01

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Также читайте: "Считаю, что нам сегодня ничего не мешает двигаться по делу", - Венедиктова об отсутствии Козака в Украине

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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Топ комментарии
+26
Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7254
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15.05.2021 22:33
+12
Медвечук - жирный карась!
Оксанка тоже плотва нажористая!
ой сколько выторгуем за них ! Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1083
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15.05.2021 22:48
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при всем уважении к Юре...- от слова "должны" до исполнения лежит пропасть, которую у нас НИКТО НИКОГДА не ПОСМЕЕТ даже потрогать... УВЫ.......(((((((((((((
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16.05.2021 01:07 Ответить
Дурний думкою багатіє.
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16.05.2021 02:31 Ответить
И открыть сезон охоты на заложников с обеих сторон а потом меняться шкурками не угодных.Гениально Ватсон,
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16.05.2021 05:35 Ответить
Навіщо шкурками? Одним шматком. У мішку. Трохи засраному, але всі деталі по списку, який додається - голова, дупа, ноги...
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16.05.2021 08:38 Ответить
Медведчука треба судити і якщо винен посадити надовго, а на обмін виставити деЗебіла із його командою і 73% лошків.
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16.05.2021 06:44 Ответить
Зеля щемить Медведчука - це вже всім ясно. Але питання в тому, чому Порох нічого не робив?
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16.05.2021 07:42 Ответить
Досі Зєля тільки відпускав вагнерівців, а ніяких медведчуків він не щимив. Сидять медведчукі собі у своїх палацах ні кляті, ні м'яті. Може хтось в цирку вірить, що клоуни справжні? Я ж не проти, є і такі, що вірять.
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16.05.2021 08:29 Ответить
Ще раз повторю незручне для соєвих запитання: чому Порох нічого не робив?
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16.05.2021 19:42 Ответить
Дело против Медведчука - показуха для США и партнеров. Домашний арест, тому доказательство. Тягомотина следствия и возможного суда, уже определена изначально. Торговаться со "слугами" будут по деталям с обоюдной пользой.
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16.05.2021 07:44 Ответить
до обміну треба посадити на добу
до загальної камери
з мертвечука зроблять мертвечучку
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16.05.2021 07:50 Ответить
Если россияне начнут "варить воду" чтобы выдавать заложников по частям, а не всех сразу, то в ответ, наша власть тоже должна выдавать Медведчука по частям.
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16.05.2021 07:59 Ответить
Медведчук - это высокооплачиваемый MEGA-VIP-резидент путинско-российской резидентуры ОПЗЖ, агенты которой беспрепятственно и масштабно действуют в Украине. Но уголовно преследовать, тем более, задерживать Медведчука, как и всех остальных граждан, необходимо исключительно по закону. А если у кобылы Венедиктовой и баклана Баканова не хватает таланта "сшить" Медведчуку вменяемое уголовное дело, то чем позориться с Медведчуком, лучше поискать таланты нормальные уголовные дела мастырить.
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16.05.2021 08:12 Ответить
Навіщо там щось "мостиріть"? Там матеріалу вагон і маленький візочок. Бери і роби. Можна зі старту лупити довічне і садити його у кам'яний мішок з гомофілами. Зєля цього не хоче. Бо Зєля - російський шпигун.
Зєлю геть. Дострокові.
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16.05.2021 08:27 Ответить
Матеріал - це тільки сировина. На підставі матеріалів не саджають. З матеріалів ще треба "зшити" якісну кримінальну справу. А для цього ************: талант, хист і наснага (яких у Венедиктової з БакЛановим катма).
А ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню перед тим, як відхопити копняка під сраку, корисно було б з вітерцем політати на "кукурудзі" пілотів Крижопільських авіаліній.
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16.05.2021 08:48 Ответить
Не тільки Медведчука, а всю опзжопу і їх обслугу. З продажної мерзоти вже людей не вийде. Нехай сидять в науку іншій ваті
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16.05.2021 08:20 Ответить
Чука нужно сажать на долго и никуда не менять,а обменный фонд создавать из законспирированных агентов кремля хитро путающих доказательства с уликами и провокаторски смешивающих нашего козака с путинским холуем козаком.
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16.05.2021 08:20 Ответить
Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны. Респект автору!
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16.05.2021 08:59 Ответить
А у нас ещё есть Кива, тоже учёный ( 4 класса образования) можем обменять на людей, патриотов Украины,
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16.05.2021 09:57 Ответить
Бред, он же тоже украинский подданый.
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16.05.2021 10:06 Ответить
Під цю ідею ми можемо побачити ще одне кіно "Гадя-2". Тільки тепер "героєм-патріотом" буде Зєля, який після особистої зустрічі з пуйлом обміняє медведчука на певну кількість заручників кремля-ордло.
І це буде прикриттям для справжньої мети зустрічі пуйла-Зєлі.
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16.05.2021 10:43 Ответить
Аллочка,ведь не "Людоедка" же,хотя по рассуждению не скажешь,а Савченко тебе что сделала?Ах да,хотела с баржи с арбузами из минометов обрушить купол ВР,а потом из автоматов расстрелять ложу правительства и стол спикера ВР....А что,никто из комментаторов не помнит,что сначала надо осудить,затем амнистировать,а уж потом на кого нибудь менять?Бутусов и детский сад...
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16.05.2021 13:50 Ответить
Людоедка была Эллочка.
Гадя медведчуковская пальнутая независимо от того сделала она мне лично что-то или нет.
А зеленые уже не раз плевали на закон. Тем более сделают это, если нужно будет для их очередного спектакля.
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16.05.2021 14:15 Ответить
Уж простите но Бутусов мне в последнее время напоминает зебила образца весны 19-го...
Всё это конечно правильно и хорошо но реальность явно не в пользу таких прямых действий.
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16.05.2021 10:47 Ответить
Це по Білоруському сценарію не в пользу , а по Українському занадто мягко...
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16.05.2021 13:50 Ответить
Ну хіба що тільки Байден посприяє...
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16.05.2021 20:02 Ответить
Медведчук - патентованное зло, конечно, но слова Бутусова со стороны выглядят странно. Если он виновен - сажайте надолго и не выпускайте, чтобы те, кто поступает аналогично, знали, что не выпустят, поэтому лучше так не поступать.

Второе. Выдача гражданина Украины иностранному государству как бы запрещена Конституцией.

Третье. Предложение Бутусова вообще выглядит как призыв к захвату заложников. Чем мы тогда лучше путина будем ?

Сажайте Медведчука в тюрьму, если будет приговор. И пусть сидит до победы. А после возвращения Крыма и ОРДиЛО может и выпустим по амнистии. А может и нет, посмотрим на ситуацию и его поведение.
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16.05.2021 10:51 Ответить
+ Конфіскація всього майна... те, що Рашка витворяе в Українському просторі не підаеться ніякому розумному оправданю ...тим більше під час военого конфлікту..spa в самій раді , по телефону зливають всі секрети ...і за це не несуть ніякої відповідальності ..
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16.05.2021 13:47 Ответить
Кому він нафіг всрався, навіть путену???
Для того його яйця тре зажимати лещатами, щоби на #уйла якийсь компромат видавити, для Гааги, а його під домашнім арештом тримають...
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16.05.2021 13:52 Ответить
Изловить. Задержать. Использовать для обмена. Живого или мертвого？
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16.05.2021 16:46 Ответить
мертвечук уже проплатил зэ и ермаку.судьи отработали пайку.далее-тихое освобождение и сли сученка в рэфию.
.а наших там еще около 300 сидит..
а мы дороги строим
ремонты во владных зданиях
мусорам вертолеты
...
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16.05.2021 18:21 Ответить
Домашний арест за госизмену! Медведчука мають затримати і використовувати для обміну на українських патріотів, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7079
Может наградить еще для смеху?
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16.05.2021 21:51 Ответить
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