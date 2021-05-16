Медведчука должны задержать и использовать для обмена на украинских патриотов, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Заявление Путина, что "Украину превращают в анти-Россию" - это угроза в связи с уголовным делом, где выдвинуты прямые подозрения против Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака, а также против самого президента Путин и заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Поскольку Украина приняла закон о заочном осуждении, теперь Путин и Дмитрий Козак должны быть также привлечены к ответственности за агрессию и оккупацию Крыма, которые стали основой обвинения против Медведчука, и получить заочный приговор. Согласно тексту подозрения, Медведчук совершил государственную измену и нанес ущерб Украине на 38 миллиардов гривен в результате преступного сговора с Путиным и замглавы АП РФ Дмитрием Козаком, который на данный момент является куратором отношений с Украиной.
Полагаю, что после публикации таких прямых улик и общения Медведчука с Кремлем он и его окружение подлежат не суду, а немедленному задержанию как российская агентура, пособники оккупантов в ходе боевых действий. И надо использовать Медведчука как обменный фонд - для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина истязают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны.
После угроз Путина недопустимо содержать Медведчука под домашним арестом - Россия сделает все возможное для его спасения, не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковичу. Медведчук должен содержаться под стражей", - уверен журналист.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
13 мая суд взял Медведчука под домашний арест до 9 июля.
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з мертвечука зроблять мертвечучку
Зєлю геть. Дострокові.
А ЗЕленошмарклевому БлаЗЕню перед тим, як відхопити копняка під сраку, корисно було б з вітерцем політати на "кукурудзі" пілотів Крижопільських авіаліній.
І це буде прикриттям для справжньої мети зустрічі пуйла-Зєлі.
Гадя медведчуковская пальнутая независимо от того сделала она мне лично что-то или нет.
А зеленые уже не раз плевали на закон. Тем более сделают это, если нужно будет для их очередного спектакля.
Всё это конечно правильно и хорошо но реальность явно не в пользу таких прямых действий.
Второе. Выдача гражданина Украины иностранному государству как бы запрещена Конституцией.
Третье. Предложение Бутусова вообще выглядит как призыв к захвату заложников. Чем мы тогда лучше путина будем ?
Сажайте Медведчука в тюрьму, если будет приговор. И пусть сидит до победы. А после возвращения Крыма и ОРДиЛО может и выпустим по амнистии. А может и нет, посмотрим на ситуацию и его поведение.
Для того його яйця тре зажимати лещатами, щоби на #уйла якийсь компромат видавити, для Гааги, а його під домашнім арештом тримають...
.а наших там еще около 300 сидит..
а
мыдороги строим
ремонты во владных зданиях
мусорам вертолеты
...
Может наградить еще для смеху?