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Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков

Украина в связи с ситуацией в Беларуси готова предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - прокомментировал Кубраков.

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Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что полеты над Беларусью остановили немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
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Топ комментарии
+13
Сейчас вся шваль ватного мира завоет, что беларусы тут не причём, - нельзя закрывать авиасообщение так как пострадают украинцы у которых там родственники! Когда слышите подобное, -сразу бейте на звук!
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25.05.2021 12:50
+12
Из Залесья сообщают:

красильщик@ikrasil

мир-21: из россии нельзя в грузию, только через стамбул. и в киев нельзя. только через стамбул и минск. но теперь нельзя в стамбул. а в минск можно, но из минска нельзя никуда. еще нам нельзя над украиной, а всем теперь над беларусью. можно, наверное, через ригу, но в ригу нельзя
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25.05.2021 12:53
+9
За все в житті платить треба... За одного "опозиціонера Лука заплатив трьохмільярдними інвестиціями - ЕС їх заморозила, до повернення Білорусі до демократичних принципів. Тепер втратить гроші за обслуговувавння повітряних коридорів. Продовжить "викобенюваться" - пустять вантажний транзит з Росії, Польщі, країн Балтії, в обхід Білорусі... Знову втрата грошей.... Тут ніякі російські пенсіонери не врятують...
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25.05.2021 13:04
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Шоб все понимали, Крым - это Украина, с точки зрения ICAO Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2222
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25.05.2021 12:48 Ответить
Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, но через территорию оккупированного домбаса
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25.05.2021 12:54 Ответить
і це правда... рикошетом по *****
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25.05.2021 13:33 Ответить
аєрофлот пусть над дамбасом и летает.
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25.05.2021 13:49 Ответить
Сейчас вся шваль ватного мира завоет, что беларусы тут не причём, - нельзя закрывать авиасообщение так как пострадают украинцы у которых там родственники! Когда слышите подобное, -сразу бейте на звук!
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25.05.2021 12:50 Ответить
а ты, чучел, не вой - без сопливых разберемся...
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25.05.2021 13:24 Ответить
Это само собой, все равно что заявить что трава зеленая, небо голубое
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25.05.2021 12:50 Ответить
Из Залесья сообщают:

красильщик@ikrasil

мир-21: из россии нельзя в грузию, только через стамбул. и в киев нельзя. только через стамбул и минск. но теперь нельзя в стамбул. а в минск можно, но из минска нельзя никуда. еще нам нельзя над украиной, а всем теперь над беларусью. можно, наверное, через ригу, но в ригу нельзя
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25.05.2021 12:53 Ответить
"В Тбилиси - там всё ясно, там тепло,
Там чай растёт, но мне туда не надо!" (с)

Україна готова надати свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів в обхід Білорусі, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2848
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25.05.2021 13:57 Ответить
Воздушное пространство - это навигация, это еще и немалые денежки... а бульбо-червь пусть дальше грызет бульбу...
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25.05.2021 12:53 Ответить
молодец, Украина... предоставь...

ТОЛЬКО НЕ НАД МОЕЙ ДАЧЕЙ !!!
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25.05.2021 12:54 Ответить
Представники авіакомпаній: "Ми вас почули, дякуємо за пропозицію, але ми краще полетімо через Росію"
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25.05.2021 12:54 Ответить
За все в житті платить треба... За одного "опозиціонера Лука заплатив трьохмільярдними інвестиціями - ЕС їх заморозила, до повернення Білорусі до демократичних принципів. Тепер втратить гроші за обслуговувавння повітряних коридорів. Продовжить "викобенюваться" - пустять вантажний транзит з Росії, Польщі, країн Балтії, в обхід Білорусі... Знову втрата грошей.... Тут ніякі російські пенсіонери не врятують...
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25.05.2021 13:04 Ответить
Да ладно, отряды путина еще сильнее пояса затянут Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8865
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25.05.2021 13:19 Ответить
Ну да , им не привыкать, всю жизнь все поколения воюют за мир ва всем мире за их счёт.. довоевались, что уже и в гости съездить не к кому..все враги,
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25.05.2021 14:05 Ответить
Саме зараз потрібно просити европу та Америку щоб як мінімум посилити контроль повітряного простору України радарами в ідеалі з спільними командами мають працювати.І ті гроші що затримали для Білорусії вкласти їх в розвиток інфраструктури України аеропортівттощо.Але при повному контролю цих грошей европою.Наприклад розвивати аеропори Чернігова Сум та Західної України.
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25.05.2021 14:34 Ответить
Перед самим розвалом Союзу в Чернігові побудували новий аеропорт, з бетонною ЗПП. Він до цих пір бур"яном заростає, і літаки не літають... В Добрянці, трохи не на кордоні з Білоруссю - аеродром колишнього ЧЕрнігівського ВВАУЛ... Те ж саме...
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25.05.2021 14:48 Ответить
І що то було? Хвилин двадцять сторінка "Цензор.нет" не відповідала...
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25.05.2021 13:23 Ответить
якась атака, чи якійсь роботи...
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25.05.2021 13:27 Ответить
хлопцы выкатывали новую версию... - ето норм...
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25.05.2021 13:28 Ответить
Та не дай Боже! Я як це побачила то у мене очі ледь не луснули. Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3626
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25.05.2021 13:33 Ответить
20 мин сайт даун? - ето хлопцы еще быстро справились.
учитывая время по Киеву, наверное все таки ето была кацапячяя атака...
цензоровским хлопцам еще надо отдать должное - шустро и по быстряку все поправилили....
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25.05.2021 13:39 Ответить
Якщо атака, тоді програмерам респект та подяка!!!
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25.05.2021 13:45 Ответить
схоже на те - нихто в 1 час дня не выкатывает "новинку" - 3-4 ночи примерно..
то я шо то не то буркнул про новую версию - если тока ето не срочно и немедленно поремонтировать...
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25.05.2021 13:50 Ответить
Та ти сьогодні вже не перший раз "бурчиш не те" - вранці щось "буркнув" - я хвилин десять розбирався, що ж ти сказать хотів? Та і не "врубався"... А ти так пояснить і не захотів...
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25.05.2021 14:09 Ответить
Яр, шо я уже такого плохого сделал?
повтори вопрос - все обьясню если сумею...
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25.05.2021 14:15 Ответить
Заглянь на "Ватру"6
три - пятнадцать
/ 25.05.2021 09:31
Яр Холодний

Ще раз - "те саме, але зрозуміліше...". Не "врубився" - "а у вас воовще жалко есть- каты?"...
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25.05.2021 14:18 Ответить
отремонтировано вроде... Україна готова надати свій повітряний простір для перебудови авіамаршрутів в обхід Білорусі, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6666
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25.05.2021 14:21 Ответить
твой час дня - мои 6 утра..
не в оправдание, а просто не забываем - я забыл...
вроде исправил.
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25.05.2021 14:28 Ответить
Ясно... Буває...
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25.05.2021 14:51 Ответить
У мене відповідала, але то було шось страшне. Сподіваюсь, що це не чергове оновлення сайту. Нафіга нам цей гембель. Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 6967
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25.05.2021 13:36 Ответить
Европе нужно также запретить всё то что летит и через Беларусь в Европу, Аэрофлот ******** летать в Европу через неё, пускай через Прибалтику теперь летают.
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25.05.2021 13:28 Ответить
Параша радуется. Говорят, что можно обойти санкции, наложенные на Белорусь.. теперь мол они будут выполнять белорусские рейсы.. мол таким образом и сами заработаем, и Белорусь выручим.. о де братьЯ!
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25.05.2021 14:08 Ответить
только на какие направления?разве что из стран балтии на ближний восток и турцию-грецию,болгарию.так они и так через Украину летали Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7340
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25.05.2021 13:34 Ответить
За словами глави МЗС України, на сьогоднішній день дії лукашенко передбачити дуже складно, і щоб не піддавати пасажирів зайвому ризику, краще поки утриматися від польотів над територією Білорусі. В економічному плані Білорусь обов'язково відчує на собі такий вид санкцій, заявив Кулеба. Мінськ недоотримає в казну великі гроші за транзит, почнуть нести величезні збитки і білоруські авіакомпанії. Одночасно з цим багато літаків почнуть пролітати над територією України, прораховано що це дасть можливість поповнити казну грошима від додаткового транзиту.
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25.05.2021 14:57 Ответить
так все таки- какие направления?на север мы не летаем,на восток тоже,только ограниченно на юг,через одессу,на юго-запад,запад и северо-запад
как мы заменим беларусь?
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25.05.2021 15:07 Ответить
Украина получит беларусские деньги за пролёт воздушных судов и заодно покажет
бацьке кузькину маць.
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25.05.2021 14:07 Ответить
ты наверно СБУ командовал в то время? все знал... ну сбили мацкали малазийский лайнер, трагедия. мы соболезнуем, но лайнер не дал мацковскому быдлу еще более развернуть свои войска в донецкой и лунанской областях... лайнер, как не прискорбно. сыграл свою положительную роль в уменьшении кремлевских оккупационных аппетитов.... Запад снова нам помог...
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25.05.2021 16:00 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ !!! Горджусь своєю державою . І дякую тобі Боже , що я не москаль .
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25.05.2021 14:10 Ответить
Бульбо-червь уже ноту Украине прислал... летать вокруг Украины ох как незручно... вопрос. куда летать? окроме как к пуйлу в сочи.... а в Египет и Турцию для никчемных белорусов цены ох как возрастут...
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25.05.2021 15:56 Ответить
Нефиг летать на отдых, когда во главе страны диктатор и самодур.
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25.05.2021 16:30 Ответить
 
 