Украина готова предоставить свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов в обход Беларуси, - Кубраков
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Украина в связи с ситуацией в Беларуси готова предоставить государствам и частным компаниям свое воздушное пространство для перестройки авиамаршрутов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"События в Беларуси стали международным прецедентом. Нашим приоритетом является безопасность пассажиров и авиации. Первоочередная задача - оперативная организация всех мероприятий в строгом соответствии с международным и национальным законодательством. Украина готова со своей стороны оказать максимальную поддержку государствам и частным компаниям в процессе перестройки маршрутов через наше воздушное пространство", - прокомментировал Кубраков.
Как сообщалось, Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Отметим, что полеты над Беларусью остановили немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".
Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.
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красильщик@ikrasil
мир-21: из россии нельзя в грузию, только через стамбул. и в киев нельзя. только через стамбул и минск. но теперь нельзя в стамбул. а в минск можно, но из минска нельзя никуда. еще нам нельзя над украиной, а всем теперь над беларусью. можно, наверное, через ригу, но в ригу нельзя
Там чай растёт, но мне туда не надо!" (с)
ТОЛЬКО НЕ НАД МОЕЙ ДАЧЕЙ !!!
учитывая время по Киеву, наверное все таки ето была кацапячяя атака...
цензоровским хлопцам еще надо отдать должное - шустро и по быстряку все поправилили....
то я шо то не то буркнул про новую версию - если тока ето не срочно и немедленно поремонтировать...
повтори вопрос - все обьясню если сумею...
три - пятнадцать
/ 25.05.2021 09:31
Яр Холодний
Ще раз - "те саме, але зрозуміліше...". Не "врубився" - "а у вас воовще жалко есть- каты?"...
не в оправдание, а просто не забываем - я забыл...
вроде исправил.
как мы заменим беларусь?
бацьке кузькину маць.