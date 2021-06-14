РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7139 посетителей онлайн
Новости
898 25

Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко

Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко

Избранный на довыборах в Верховную Раду на округе №87 (Ивано-Франковская область) народный депутат Василий Вирастюк планирует принять присягу на пленарном заседании Верховной Рады во вторник, 15 июня.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я надеюсь, что завтра он будет принимать присягу", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Читайте также: ЦИК зарегистрировала Вирастюка народным депутатом

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.

5 июня Большая палата Верховного суда приняла решение об избрании Вирастюка депутатом по 87-му округу.

Читайте: Бутусов о ситуации на 87-м округе: "Зеленский должен прекратить самодурство и согласиться на повторные выборы"

Автор: 

Вирастюк Василий (82) ВР (29227) присяга (176) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
ще одним фігляром побільшає...
показать весь комментарий
14.06.2021 12:45
+10
Присягу зеленої плісняви???
показать весь комментарий
14.06.2021 12:43
+10
Буде тепер заплісневілий вірастюк...
показать весь комментарий
14.06.2021 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Присягу зеленої плісняви???
показать весь комментарий
14.06.2021 12:43 Ответить
ще одним фігляром побільшає...
показать весь комментарий
14.06.2021 12:45 Ответить
Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2042
показать весь комментарий
14.06.2021 13:05 Ответить
Буде тепер заплісневілий вірастюк...
показать весь комментарий
14.06.2021 12:49 Ответить
а колись же був просто Вірастюком...який перемогав достойно...
показать весь комментарий
14.06.2021 12:53 Ответить
Фу
показать весь комментарий
14.06.2021 12:51 Ответить
Сподіваюся, що завтра Вірастюк складатиме присягу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 763Вирастюк заносит яйцо Зелупенского на повороте
показать весь комментарий
14.06.2021 18:11 Ответить
эх..
показать весь комментарий
14.06.2021 12:53 Ответить
Зелена пліснява поповнилась великогабаритним Віслючком !!!)))
показать весь комментарий
14.06.2021 12:53 Ответить
Прощавай Васю, ми завжди тебе будемо пам'ятати як славного стронгмена, котрого знав весь світ. Спочивай з миром між корупціонерами, *********, дебілами, українофобами, сєпарами, каломийськими куклами, дрібними злодюгами та гвалтівниками.
Амінь.
показать весь комментарий
14.06.2021 12:54 Ответить
Стыд и позор!
Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7996
показать весь комментарий
14.06.2021 12:59 Ответить
Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3228
показать весь комментарий
14.06.2021 13:02 Ответить
В зелёный цирк прибыл силач! Кто следующий?
показать весь комментарий
14.06.2021 13:03 Ответить
ПОЗОРИЩЕ!
показать весь комментарий
14.06.2021 13:17 Ответить
Ряды "Прислуги урода" пополняться еще одним ублюдочным коЗЕлком.
показать весь комментарий
14.06.2021 13:24 Ответить
Эх, заживём, когда Вирастюк придёт в Раду Ну никак не может Рада без Вирастюка работать в комитетах, принимать законы в сессионном режиме А с его приходом мы как рванём во всех сферах Задолбали клоуны Будто народу интересно на сколько больше дармоедов станет в ВР. ККП ВР =3 . Пусть бы заставили все комитеты работать , а то *народні обранці* открыто плюют на народ. Регламент, закон им не писан. Так будет до тех пор пока голову ВР не будут избирать прямым голосованием на всеукраинских выборах До тех пока глава ВР не будет иметь права лишать депутата мандата , за невыполнение своих обязанностей, ничего не изменится Сегодня глава такой же как и все депутаты Он зависит от них Поэтому и творится вся эта вакханалия в ВР. Главу ВР нужно избирать вместе с выборами президента..Будет глава независимым тогда и ВР заработает. А так)))))
показать весь комментарий
14.06.2021 13:28 Ответить
Примет присягу под возглас "ГАНЬБА!"
показать весь комментарий
14.06.2021 13:29 Ответить
Ещё один успел запрыгнуть на уходящий Титаник.. ну что, мои поздравления
показать весь комментарий
14.06.2021 13:31 Ответить
В нашем цырке уже есть клоун, женщина-сосна и силач. Дело за малым - остался карлик-супермутант с феноменальной памятью!
показать весь комментарий
14.06.2021 13:34 Ответить
Одной продажной корабельной сосной больше одной меньше ))))))))))
показать весь комментарий
14.06.2021 13:38 Ответить
пирастюк - тупое и безполезное ******. Сгодится разве что нажимать на кнопки. Из него такой же законотворец, как из клоуна зелупы - президент
показать весь комментарий
14.06.2021 13:39 Ответить
Якщо у Вірастюка ще збереглась самоповага, то він повинен піти на повторні вибори після минулої ганьби.
показать весь комментарий
14.06.2021 13:46 Ответить
А я всё ещё надеюсь, что у него есть совесть и он откажется...
показать весь комментарий
14.06.2021 14:41 Ответить
Присяга Вірастюка)
Сподіваюся, що завтра Вірастюк складатиме присягу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8212
показать весь комментарий
14.06.2021 15:07 Ответить
 
 