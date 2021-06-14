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Сподіваюся, що завтра Вірастюк складатиме присягу, - Корнієнко

Сподіваюся, що завтра Вірастюк складатиме присягу, - Корнієнко

Обраний на довиборах до Верховної Ради на окрузі №87 (Івано-Франківська область) народний депутат Василь Вірастюк планує скласти присягу на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 15 червня.

Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що завтра він складатиме присягу", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок.

Також читайте: ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом

Нагадаємо, за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах у Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Кандидат у народні депутати у цьому ж округу Олександр Шевченко повідомляв, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87. У "Слузі народу" уточнили, що суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані по двох дільницях.

Також читайте: Верховний Суд скасував протокол ЦВК, яким "слугу народу" Вірастюка обрано нардепом в окрузі №87, - ОПОРА

22 квітня Центральна виборча комісія офіційно визнала перемогу представника партії"Слуганароду" Василя Вірастюка на довиборах до парламенту на 87 окрузі на Івано-Франківщині.

Велика палата Верховного Суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

Пізніше ЦВК знову визнав "слугу народу" Вірастюка переможцем на довиборах в Раду на Прикарпатті. Однак Верховний Суд вдруге скасував протокол ЦВК про визнання Вірастюка обраним нардепом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Вірастюка: "Упевнений, що він там на дільниці всіх розбив"

5 червня Велика палата Верховного суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі.

Читайте: Велика палата Верховного Суду ухвалила рішення про обрання Вірастюка депутатом у 87-му окрузі

Автор: 

Вірастюк Василь (75) ВР (14942) присяга (98) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+11
ще одним фігляром побільшає...
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14.06.2021 12:45
+10
Присягу зеленої плісняви???
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14.06.2021 12:43
+10
Буде тепер заплісневілий вірастюк...
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14.06.2021 12:49
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Присягу зеленої плісняви???
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14.06.2021 12:43 Відповісти
ще одним фігляром побільшає...
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14.06.2021 12:45 Відповісти
Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2042
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14.06.2021 13:05 Відповісти
Буде тепер заплісневілий вірастюк...
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14.06.2021 12:49 Відповісти
а колись же був просто Вірастюком...який перемогав достойно...
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14.06.2021 12:53 Відповісти
Фу
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14.06.2021 12:51 Відповісти
Сподіваюся, що завтра Вірастюк складатиме присягу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 763Вирастюк заносит яйцо Зелупенского на повороте
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14.06.2021 18:11 Відповісти
эх..
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14.06.2021 12:53 Відповісти
Зелена пліснява поповнилась великогабаритним Віслючком !!!)))
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14.06.2021 12:53 Відповісти
Прощавай Васю, ми завжди тебе будемо пам'ятати як славного стронгмена, котрого знав весь світ. Спочивай з миром між корупціонерами, *********, дебілами, українофобами, сєпарами, каломийськими куклами, дрібними злодюгами та гвалтівниками.
Амінь.
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14.06.2021 12:54 Відповісти
Стыд и позор!
Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7996
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14.06.2021 12:59 Відповісти
Надеюсь, что завтра Вирастюк будет принимать присягу, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3228
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14.06.2021 13:02 Відповісти
В зелёный цирк прибыл силач! Кто следующий?
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14.06.2021 13:03 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ!
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14.06.2021 13:17 Відповісти
Ряды "Прислуги урода" пополняться еще одним ублюдочным коЗЕлком.
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14.06.2021 13:24 Відповісти
Эх, заживём, когда Вирастюк придёт в Раду Ну никак не может Рада без Вирастюка работать в комитетах, принимать законы в сессионном режиме А с его приходом мы как рванём во всех сферах Задолбали клоуны Будто народу интересно на сколько больше дармоедов станет в ВР. ККП ВР =3 . Пусть бы заставили все комитеты работать , а то *народні обранці* открыто плюют на народ. Регламент, закон им не писан. Так будет до тех пор пока голову ВР не будут избирать прямым голосованием на всеукраинских выборах До тех пока глава ВР не будет иметь права лишать депутата мандата , за невыполнение своих обязанностей, ничего не изменится Сегодня глава такой же как и все депутаты Он зависит от них Поэтому и творится вся эта вакханалия в ВР. Главу ВР нужно избирать вместе с выборами президента..Будет глава независимым тогда и ВР заработает. А так)))))
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14.06.2021 13:28 Відповісти
Примет присягу под возглас "ГАНЬБА!"
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14.06.2021 13:29 Відповісти
Ещё один успел запрыгнуть на уходящий Титаник.. ну что, мои поздравления
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14.06.2021 13:31 Відповісти
В нашем цырке уже есть клоун, женщина-сосна и силач. Дело за малым - остался карлик-супермутант с феноменальной памятью!
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14.06.2021 13:34 Відповісти
Одной продажной корабельной сосной больше одной меньше ))))))))))
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14.06.2021 13:38 Відповісти
пирастюк - тупое и безполезное ******. Сгодится разве что нажимать на кнопки. Из него такой же законотворец, как из клоуна зелупы - президент
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14.06.2021 13:39 Відповісти
Якщо у Вірастюка ще збереглась самоповага, то він повинен піти на повторні вибори після минулої ганьби.
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14.06.2021 13:46 Відповісти
А я всё ещё надеюсь, что у него есть совесть и он откажется...
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14.06.2021 14:41 Відповісти
Присяга Вірастюка)
Сподіваюся, що завтра Вірастюк складатиме присягу, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8212
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14.06.2021 15:07 Відповісти
 
 