Британский эсминец Defender продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так, - посол Великобритании Симмонс

Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Defender, который в июне вошел в т.н. "территориальные воды РФ" вблизи временно оккупированного Россией Крымского полуострова, продемонстрировал важность международного права всему миру.

Такое мнение выразила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это событие можно разделить на случившееся тогда, и на то, какие результаты оно имело. Defender осуществлял путешествие, во время которого он зашел в Одессу, чтобы принять участие в совместных учениях, затем он продолжил свой путь в Грузию с тем же заданием. Для этого он выбрал самый прямой путь. Этот прямой путь является международно признанным транспортным коридором", - отметила Симмонс.

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Она добавила, что, во время прохода эсминца вблизи временно оккупированного полуострова, его сопровождали российские военные. "Это к вопросу о роли русских в этом инциденте", - подчеркнула дипломат.

Британский посол уточнила, что одним из последствий прохода эсминца Defender стала демонстрация важности международного права всему миру.

"Когда британский корабль проходил по международно признанному маршруту, это свидетельствовало: международное морское право существует и оно делает этот проход возможным", - отметила Симмонс.

Она подчеркнула, что проход эсминца также продемонстрировал, что подобные маршруты могут использоваться в мирных целях.

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"Показать это было очень важно. Это была демонстрация того, что международное право существует не просто так", - резюмировала дипломат.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Позже стало известно, что в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

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