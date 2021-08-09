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Новости Агрессия России против Украины
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Британский эсминец Defender продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так, - посол Великобритании Симмонс

Британский эсминец Defender продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так, - посол Великобритании Симмонс

Эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Defender, который в июне вошел в т.н. "территориальные воды РФ" вблизи временно оккупированного Россией Крымского полуострова, продемонстрировал важность международного права всему миру.

Такое мнение выразила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью BBC News Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Это событие можно разделить на случившееся тогда, и на то, какие результаты оно имело. Defender осуществлял путешествие, во время которого он зашел в Одессу, чтобы принять участие в совместных учениях, затем он продолжил свой путь в Грузию с тем же заданием. Для этого он выбрал самый прямой путь. Этот прямой путь является международно признанным транспортным коридором", - отметила Симмонс.

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Она добавила, что, во время прохода эсминца вблизи временно оккупированного полуострова, его сопровождали российские военные. "Это к вопросу о роли русских в этом инциденте", - подчеркнула дипломат.

Британский посол уточнила, что одним из последствий прохода эсминца Defender стала демонстрация важности международного права всему миру.

"Когда британский корабль проходил по международно признанному маршруту, это свидетельствовало: международное морское право существует и оно делает этот проход возможным", - отметила Симмонс.

Она подчеркнула, что проход эсминца также продемонстрировал, что подобные маршруты могут использоваться в мирных целях.

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"Показать это было очень важно. Это была демонстрация того, что международное право существует не просто так", - резюмировала дипломат.

Напомним, 23 июня российские военные заявили, что открыли предупредительную стрельбу по британскому эсминцу в Черном море возле оккупированного Крыма. Позже Минобороны Великобритании сообщило, что предупредительных выстрелов по эсминцу Defender не производилось. Министр обороны Великобритании Уоллес рассказал, что корабли РФ предупредили эсминец Defender, что проводят учения в Черном море. По его словам, заявления россиян об обстреле - дезинформация.

Минобороны Украины считает инцидент серьезным нарушением международного права. Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что необходимо качественно новое взаимодействие НАТО с Украиной в Черном море.

Позже стало известно, что в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

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Великобритания (4913) корабль (2037) Черное море (1472) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+17
Экипаж Дефендера и Великобритания продемонстрировали всему миру истинную цену дешёвых рашистских понтов.
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09.08.2021 11:59
+14
Англичане на высоте.Как и всегда.
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09.08.2021 11:58
+5
НАТА втерла носа лаптям.
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09.08.2021 12:03
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Англичане на высоте.Как и всегда.
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09.08.2021 11:58 Ответить
Экипаж Дефендера и Великобритания продемонстрировали всему миру истинную цену дешёвых рашистских понтов.
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09.08.2021 11:59 Ответить
чем, тем что не ввалили со всех калибров нахалам?
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09.08.2021 12:34 Ответить
Дефендер осуществлял мирный проход территориальными водами Украины. Зачем ему "вваливать со всех калибров" по рашистким "нахалам"?
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09.08.2021 12:47 Ответить
Британцы будут воевать вместо украинцев?
Когда у Украины появятся корабли класса Destroyer, тогда и будут украинские ВМС гонять оккупантов.
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09.08.2021 12:59 Ответить
бред
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09.08.2021 14:40 Ответить
Привет, Бред!
Вот Вы представились, а сказать-то что хотели?
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09.08.2021 14:49 Ответить
Британский эсминец Defender продемонстрировал всему миру, что международное право существует не просто так, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 441
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09.08.2021 12:02 Ответить
НАТА втерла носа лаптям.
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09.08.2021 12:03 Ответить
Пока что лапти ходят в моем любимом Крыму, а не мы. Так кто кому что утер? Я не пойму, где лендлиз, вместо "кредита на миллиард фунтов", где катера, ракеты? Где в конце концов экспедиционный корпус?
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09.08.2021 14:58 Ответить
Блин, та они должны были в хлам разнести те кораблики и самолетики рашки, а не пройти "возле мыса Фиолент". Это как-то сильно мелко и дешево для стратегического союзника.
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09.08.2021 12:14 Ответить
Отож. Будапештский меморандум променяли на "демонстрацию флага у мыса". Вы серьезно?
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09.08.2021 14:56 Ответить
Дефендер підійшов до окупованого Криму,москалі по ньому стрільнули і він тут же втік...Так що ж він продемонстрував?..Важко тут відповісти,передбачливість,боягузливість чи якийсь розрахунок,але Симмонс точно демонструє дебілізм,згадуючи про цей прикрий інцидент...
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09.08.2021 12:40 Ответить
ВІн не втік, він продовжував пливти своїм курсом далі у Грузію, як і плив, не змінюючи його
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09.08.2021 13:33 Ответить
А Зеля за это же Пороху дело состряпал в ГБР
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09.08.2021 12:54 Ответить
Так, да не так. Подкололи россиян, но не укололи. Когда британский корабль с согласия Украины зайдет в порт Севастополя, тогда будет демонстрация работы международного права, когда украинские нефтяники начнут качать нефть и газ из крымских месторождений, а не российские, тогда будет международное право. А так, да, подкололи так подкололи, но не больше.
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09.08.2021 14:55 Ответить
"Дефендер" показал, что такое быть джентльменом.
Respect !
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09.08.2021 15:18 Ответить
У нас нарисовался "Гарант". Мастер озабоченностей и демаршей. Можем расслабиться
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09.08.2021 15:32 Ответить
 
 