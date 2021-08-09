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"Он для нас был просто никто", - Лукашенко прокомментировал смерть Шишова

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко прокомментировал смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, заявив, что оппозиционер был никем для него и страны в целом.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну ладно, я президент, я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале 3-4 человека только его и знали. Он для нас был просто никто. Ну какой сумасшедший возьмет в Беларуси пойдет его там чего-нибудь повесит, кроме там, если разборки какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь", - сказал Лукашенко.

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Он выступил с требованием предоставить доказательства его причастности или его спецслужб к смерти Шишова.

"Он где находился? Он находился в Украине.. он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь, и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси", - добавил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси есть с кем разобраться, кроме погибшего.

"Надо разбираться, а если вы нас упрекнули - факты на стол...У нас хватает без Шишова с кем надо разбираться, но мы ни на кого пока пальцем не показали", - сказал Лукашенко.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Лукашенко (3611) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+17
************, та для тебя же все беларусы «просто никто»! Как тебя народ терпит??? Для меня это загадка….
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09.08.2021 13:41
+13
Да кто ты сам такой ...слизь забродившего картофеля????
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09.08.2021 13:42
+11
ЛУКА МУДИШЕВ - ТЫ ПАДЛО ДЛЯ ВСЕГО МИРА ПРОСТО НИКТО.
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09.08.2021 13:44
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************, та для тебя же все беларусы «просто никто»! Как тебя народ терпит??? Для меня это загадка….
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09.08.2021 13:41 Ответить
Почему же ты бульбофюрер так на говно исходишь, мразь синепалая
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09.08.2021 13:54 Ответить
У вусатого цигана шаріки за роліки заїхали остаточно.
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09.08.2021 14:47 Ответить
Я думаю, секрет кроется в том, что на заводе МАЗ производят МАЗы а не так как на нашем Автозазе... до недавнего времени ничего. А теперь сборка рфских авто.
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09.08.2021 16:11 Ответить
Это недоразумение лукашенко уже никто! Сам провозгласил себя президентом.. как и путин. Две гниды, убийцы.
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09.08.2021 19:57 Ответить
ну ребята , после таких откровений
сралин - просто ребёнок
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09.08.2021 13:41 Ответить
та не...просто у сталина трошки мозгов было .понимал,шо нельзя срать везде,где захочется.а этот колхозник...
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09.08.2021 13:55 Ответить
Протасевич тоже был "никто".
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09.08.2021 13:41 Ответить
Курва вусата. Щоб ти здох
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09.08.2021 13:42 Ответить
Да кто ты сам такой ...слизь забродившего картофеля????
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09.08.2021 13:42 Ответить
"Он для нас был просто никто", - Лукашенко никто прокомментировал смерть Шишова
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09.08.2021 13:44 Ответить
ЛУКА МУДИШЕВ - ТЫ ПАДЛО ДЛЯ ВСЕГО МИРА ПРОСТО НИКТО.
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09.08.2021 13:44 Ответить
Конечно для сомнительно-легитимного презика гражданин Беларуси никто. Как это он ещё не сказанул, что ничтожество.
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09.08.2021 13:46 Ответить
А нелигитимный кто ? ))
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09.08.2021 13:53 Ответить
та у вас уже есть "никто"...лукашенка называется
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09.08.2021 13:53 Ответить
"Всех же не перевешаешь". Всех нет, а Луку- на раз. Или он дрючок в дупу предпочитает?
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09.08.2021 13:54 Ответить
глубокие откровения..., гражданин Беларуси для как бы ее президента - просто никто... это многого стоит..., для этого тела, белорусы - это просто навоз, на котором выросла эта уродливая поганка..., и почему-то есть еще в Беларуси люди, которые могут разглядеть в этом сорвавшемся с катушек диктаторе что-то человеческое...., откуда оно там??
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09.08.2021 14:00 Ответить
Ты, дебил хитрозачьосаный, для нас тоже никто! Тебя тоже пора...?
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09.08.2021 14:00 Ответить
Усатая СКОТЫНЯКа!!!!
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09.08.2021 14:02 Ответить
Год как выборы прошли и беларусы сидят на задней точке и только шарики в небо запускают. Кто умный и с руками, то уехал, остальные биомасса, "абы не было войны и НАТА не напала".
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09.08.2021 14:04 Ответить
беларусы сидят по тюрьмам кому не удалось убежать . про НАТО и войну можно только мечтать .
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09.08.2021 20:43 Ответить
Я же говорю лечение тут бесполезно . Только ампутация головы поможет .
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09.08.2021 20:41 Ответить
 
 