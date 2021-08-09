"Он для нас был просто никто", - Лукашенко прокомментировал смерть Шишова

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко прокомментировал смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, заявив, что оппозиционер был никем для него и страны в целом.

Об этом он заявил сегодня во время "Прямой линии", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Ну ладно, я президент, я мог бы его не знать. Но я уверен, что в этом зале 3-4 человека только его и знали. Он для нас был просто никто. Ну какой сумасшедший возьмет в Беларуси пойдет его там чего-нибудь повесит, кроме там, если разборки какие-то. Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь", - сказал Лукашенко.

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Он выступил с требованием предоставить доказательства его причастности или его спецслужб к смерти Шишова.

"Он где находился? Он находился в Украине.. он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь, и дайте нам ответ: кто повесил, как повесил гражданина Беларуси", - добавил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси есть с кем разобраться, кроме погибшего.

"Надо разбираться, а если вы нас упрекнули - факты на стол...У нас хватает без Шишова с кем надо разбираться, но мы ни на кого пока пальцем не показали", - сказал Лукашенко.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.