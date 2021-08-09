"Він для нас був просто ніхто", - Лукашенко прокоментував смерть Шишова

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прокоментував смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, заявивши, що опозиціонер був ніким для нього і країни в цілому.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну гаразд, я президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі тільки 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був просто ніхто. Ну який божевільний візьме в Білорусі піде його там чогось повісить, крім там, якщо розбирання якісь. Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же не перевішаєш", - сказав Лукашенко.

Він виступив з вимогою надати докази його причетності його спецслужб до смерті Шишова.

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"Він де перебував? Він перебував в Україні. Ввін був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся, і дайте нам відповіді: хто повісив, як повісив громадянина Білорусі", - додав Лукашенко.

За його словами, в Білорусі є з ким розібратися, крім загиблого.

"Треба розбиратися, а якщо ви нам дорікнули: факти на стіл...У нас вистачає без Шишова, з ким треба розбиратися, але ми ні на кого поки що пальцем не показали", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.