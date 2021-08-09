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Новини
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"Він для нас був просто ніхто", - Лукашенко прокоментував смерть Шишова

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прокоментував смерть глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, заявивши, що опозиціонер був ніким для нього і країни в цілому.

Про це він заявив сьогодні під час "Прямої лінії", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну гаразд, я президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі тільки 3-4 людини тільки його і знали. Він для нас був просто ніхто. Ну який божевільний візьме в Білорусі піде його там чогось повісить, крім там, якщо розбирання якісь. Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же не перевішаєш", - сказав Лукашенко.

Він виступив з вимогою надати докази його причетності його спецслужб до смерті Шишова.

Також дивіться: "Білорусь за Лукашенка стала концтабором", - на Майдані Незалежності вшанували пам'ять Шишова і висловили підтримку білорусам-мітингувальникам. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Він де перебував? Він перебував в Україні. Ввін був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся, і дайте нам відповіді: хто повісив, як повісив громадянина Білорусі", - додав Лукашенко.

За його словами, в Білорусі є з ким розібратися, крім загиблого.

"Треба розбиратися, а якщо ви нам дорікнули: факти на стіл...У нас вистачає без Шишова, з ким треба розбиратися, але ми ні на кого поки що пальцем не показали", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Лукашенко (2653) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+17
************, та для тебя же все беларусы «просто никто»! Как тебя народ терпит??? Для меня это загадка….
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09.08.2021 13:41
+13
Да кто ты сам такой ...слизь забродившего картофеля????
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09.08.2021 13:42
+11
ЛУКА МУДИШЕВ - ТЫ ПАДЛО ДЛЯ ВСЕГО МИРА ПРОСТО НИКТО.
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09.08.2021 13:44
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************, та для тебя же все беларусы «просто никто»! Как тебя народ терпит??? Для меня это загадка….
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09.08.2021 13:41 Відповісти
Почему же ты бульбофюрер так на говно исходишь, мразь синепалая
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09.08.2021 13:54 Відповісти
У вусатого цигана шаріки за роліки заїхали остаточно.
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09.08.2021 14:47 Відповісти
Я думаю, секрет кроется в том, что на заводе МАЗ производят МАЗы а не так как на нашем Автозазе... до недавнего времени ничего. А теперь сборка рфских авто.
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09.08.2021 16:11 Відповісти
Это недоразумение лукашенко уже никто! Сам провозгласил себя президентом.. как и путин. Две гниды, убийцы.
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09.08.2021 19:57 Відповісти
ну ребята , после таких откровений
сралин - просто ребёнок
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09.08.2021 13:41 Відповісти
та не...просто у сталина трошки мозгов было .понимал,шо нельзя срать везде,где захочется.а этот колхозник...
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09.08.2021 13:55 Відповісти
Протасевич тоже был "никто".
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09.08.2021 13:41 Відповісти
Курва вусата. Щоб ти здох
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09.08.2021 13:42 Відповісти
Да кто ты сам такой ...слизь забродившего картофеля????
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09.08.2021 13:42 Відповісти
"Он для нас был просто никто", - Лукашенко никто прокомментировал смерть Шишова
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09.08.2021 13:44 Відповісти
ЛУКА МУДИШЕВ - ТЫ ПАДЛО ДЛЯ ВСЕГО МИРА ПРОСТО НИКТО.
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09.08.2021 13:44 Відповісти
Конечно для сомнительно-легитимного презика гражданин Беларуси никто. Как это он ещё не сказанул, что ничтожество.
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09.08.2021 13:46 Відповісти
А нелигитимный кто ? ))
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09.08.2021 13:53 Відповісти
та у вас уже есть "никто"...лукашенка называется
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09.08.2021 13:53 Відповісти
"Всех же не перевешаешь". Всех нет, а Луку- на раз. Или он дрючок в дупу предпочитает?
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09.08.2021 13:54 Відповісти
глубокие откровения..., гражданин Беларуси для как бы ее президента - просто никто... это многого стоит..., для этого тела, белорусы - это просто навоз, на котором выросла эта уродливая поганка..., и почему-то есть еще в Беларуси люди, которые могут разглядеть в этом сорвавшемся с катушек диктаторе что-то человеческое...., откуда оно там??
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09.08.2021 14:00 Відповісти
Ты, дебил хитрозачьосаный, для нас тоже никто! Тебя тоже пора...?
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09.08.2021 14:00 Відповісти
Усатая СКОТЫНЯКа!!!!
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09.08.2021 14:02 Відповісти
Год как выборы прошли и беларусы сидят на задней точке и только шарики в небо запускают. Кто умный и с руками, то уехал, остальные биомасса, "абы не было войны и НАТА не напала".
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09.08.2021 14:04 Відповісти
беларусы сидят по тюрьмам кому не удалось убежать . про НАТО и войну можно только мечтать .
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09.08.2021 20:43 Відповісти
Я же говорю лечение тут бесполезно . Только ампутация головы поможет .
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09.08.2021 20:41 Відповісти
 
 