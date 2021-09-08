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CNN (108) ЧВК Вагнера (1281) Костенко Роман (133)

В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В существовании спецоперации по

В существовании спецоперации против "вагнеровцев" не сомневаются даже ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранительные органы и парламентская ВСК

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"О том, что украинская спецоперация против "вагнеровцев" была, не сомневаются даже ведущие мировые СМИ, об этом не знают только украинские правоохранительные органы и парламентская ВСК", - заявил он, комментируя статью CNN о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСК Рады взяла во внимание статью CNN о срыве спецоперации по "вагнеровцам". В пятницу заслушаем главу ГУР Буданова, - Безуглая

В существовании спецоперации по вагнеровцам не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп Голоса Костенко 01

Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.
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Топ комментарии
+7
От операции не отказались. Просто президент Украины позвонил Лукашенко и рассказал секретные сведения другу Путина.
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08.09.2021 14:13
+6
Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии к этой истории.
Но, согласно украинским источникам CNN, эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев. Источник: https://censor.net/ru/n3287026вот она - честь и совесть Украины - ее воровато-брехливое бзделоватое руководство...
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08.09.2021 14:08
+5
Герман Аксьом

CNN випустили розслідування по держзраді ермака-зеленського.
А наші непідкупні і чесні правдоруби- бігуси, лещенки і найеми зайняті, їм не до цього. Вони зайняті вилизуванням чоботів Ермака.
Американські журналісти розслідують злочини ОП, а українські сидять там на зарплаті.
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08.09.2021 15:02
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А если зебилы забашля Гроздеву и он отредактирует фильм и про зебилов там не будет ни слова, тогда что?)
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08.09.2021 14:00 Ответить
Лукашеску слил вагнербыдло Мавзолейного барана еще до Зеленского В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 6304
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08.09.2021 14:03 Ответить
Ну мировые СМИ могут к примеру завтра же изменить току зрения на диаметрально противоположную. Им не впервой. СМИ не могут сомневаться или не сомневаться - они озвучивают точки зрения отдельных людей или групп. Они рупоры - не более.
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08.09.2021 14:05 Ответить
Українські спецслужби, політики, включаючи самого президента також не показник? Що тоді?
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08.09.2021 14:42 Ответить
А нічого. Нам у всякому разі залишається тільки спостерігати що з цього вийде. Я не дуже вірю голосним заявам політиків. Подивимося що в кінцевому результаті буде. Бо наприклад чомусь премʼеру фільму за "вагнєргейт" перенесли на 2022 рік. Що далі буде побачимо.
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08.09.2021 14:46 Ответить
А мы впереди себя детей и женщин пустим.... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 4082Путлер такой же идиот что и Лукашенко...
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08.09.2021 14:05 Ответить
А все такие тупые,кто готовил операцию ,что не предусмотрели сопротивления)хреновая попытка отмазать зекрысу
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08.09.2021 14:08 Ответить
да тут все ясно. когда все нормальные люди думают о том как бы максимально обезопасить людей при проведении спецоперации, эти недоразумения наоборот решают заманить террористов на пассажирский гражданский самолет...интересно кто то другой когда либо додумался до подобного бреда...или это чисто укр.ноу хау)))
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08.09.2021 14:49 Ответить
Да ,кстати ,Домом Профсоюзов мы,в Одессе,очень гордимся,козломордый)
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08.09.2021 14:09 Ответить
Першин...не включай дурака,в Мире и на РАБссии сраной их хватает и без тебя капитана Жеглова..****** крутого следака рюсскава говна... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7414 В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 7414
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08.09.2021 14:26 Ответить
От операции не отказались. Просто президент Украины позвонил Лукашенко и рассказал секретные сведения другу Путина.
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08.09.2021 14:13 Ответить
Украинские официальные лица не ответили на запрос CNN о комментарии к этой истории.
Но, согласно украинским источникам CNN, эта неудача стала серьезным ударом для украинской разведки, которая, по их словам, работала над тем, чтобы поймать российских подозреваемых в течение почти 18 месяцев. Источник: https://censor.net/ru/n3287026вот она - честь и совесть Украины - ее воровато-брехливое бзделоватое руководство...
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08.09.2021 14:08 Ответить
Мавзолейные бараны...вы были баранами еще при Сралине Хрущеве Брежневе и Андропове...с тех пор ничегшо не изменилось..... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3288 В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3288
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08.09.2021 14:09 Ответить
Фишка тут в другом....
малазийский Боинг был сбит 17 июля 2014 года...,взрыв РАБссиянского КОГАЛЫМАВИА самолета в октябре 2015 года над Синаем произошел случайно,он тоже должен упасть в Донецкой области...но упал раньше запланированного времени...,и я даже знаю почему.... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 6170Рукожопая РАБссия...,а самолетопад на РАБссии в августе 2021 года говорит о том что РАБссия и правда тупое быдло... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 4359
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08.09.2021 14:16 Ответить
РАБссия недавно ликвидировала полковника аэрокосмических сил РАБссии виновного в гибели сотен людей при бомбардировке АЛЕППО в Сирии...,самолет этого негодяя упал кажись под Астраханью...,совпадение? не думаю... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 8485
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08.09.2021 14:24 Ответить
Скільки треба, щоб довести до суду.
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08.09.2021 14:43 Ответить
Вагнеровцев и так можно судить.
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08.09.2021 15:24 Ответить
Сначала - тех, кто слил операцию.
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08.09.2021 17:09 Ответить
ВагнерБыдло Путлера хотело срубить бабла в Венесуэле В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 6271Сегодня это же быдло летит в Таджикистан...срубить бабла...
Рюсские вы и правда ДЕБИЛЫ... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 3299
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08.09.2021 14:29 Ответить
В дополнение: А с сего все решили, что посадить самолёт с вагнеровцами собирались в Украине? Со слов Зеленского на "1+1. И насколько его словам можно верить? Почему бы не спросить у Турции, где собирались взять наёмников? При пересадке это ведь лучше сделать.
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08.09.2021 14:35 Ответить
Скорее всего что быдло Путлера ИХТАМНЕТов и ВагнерНетов сливает Гиркин типа Стрелков....и Христо Грозев просто сопоставляет даты преступленний Путлерской шайки не воров и жуликов начиная еще задолго до Майдана в Украине...Бабло это всегда ЗРАДА зрадная... В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 8577
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08.09.2021 14:40 Ответить
Знают,но как же ини будут сажать Зеленского в тюрьму из кресла президента?
Вместе с регалиями?
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08.09.2021 14:53 Ответить
Герман Аксьом

CNN випустили розслідування по держзраді ермака-зеленського.
А наші непідкупні і чесні правдоруби- бігуси, лещенки і найеми зайняті, їм не до цього. Вони зайняті вилизуванням чоботів Ермака.
Американські журналісти розслідують злочини ОП, а українські сидять там на зарплаті.
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08.09.2021 15:02 Ответить
Відущіє міровиє СМІ у чому тільки не сумніваються... А от у небачені ніким таємно провалені спецоперації українських развєччіков вірять с полуоборота. В существовании спецоперации по "вагнеровцам" не сомневаются ведущие мировые СМИ, но об этом не знают только украинские правоохранители и ВСК, - нардеп "Голоса" Костенко - Цензор.НЕТ 1690
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08.09.2021 15:14 Ответить
Сами официальные лица Америки ответели, что это ложь. CNN не сказала каким способом хотели взять этих вагнеревцев. Ну не в Беларусии же, когда фюрер на Пуйла ровняеся. Пустой звон без пояснения, каким способом их могли захватить украинские силовики.
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08.09.2021 16:01 Ответить
У жида Батьківщина лише одна - Ізраїль. Зєлєнський, випадково ставши президентом, поводить себе так як і поводив все своє життя - обслуговує власні інтереси на території тимчасового перебування. Наступить день коли ми приймемо закони про розшук і притягнення до суду таких як він куди б вони не втекли.
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08.09.2021 17:05 Ответить
 
 