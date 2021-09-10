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Новости Политика Украины
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CNN (109) ЧВК Вагнера (1281) Разумков Дмитрий (1521)

Разумков о статье CNN по "вагнеровцам": Если этим материалом подыгрывают России, то СБУ сможет предоставить соответствующую информацию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков о статье CNN по

Спикер Дмитрий Разумков пока не видел материал CNN о деле "вагнеровцев".

Как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня на брифинге в Раде.

Комментируя заявление советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка о том, что CNN распространил дезинформацию о "вагнергейте" в интересах России, Разумков подчеркнул: "Если есть информация, что кто-то кому-то подыгрывает, она может быть. Думаю, СБУ сможет предоставить соответствующую информацию не только в публичном пространстве, но и относительно фактажа".

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Ранее телеканал CNN сообщил, что США были в курсе о спецоперации по задержанию 33 россиян в Беларуси в прошлом году, которая была сорвана в августе 2020 года. Более того, США также оказывали помощь для ее проведения. В ответ, авторы сюжета про Вагнергейт: старший международный корреспондент офиса CNN по постсоветским странам Matthew Chance и редактор отдела новостей лондонского офиса CNN Zahra Ullah были обвинены советником Офиса Президента Украины Михаилом Подоляком во взаимодействии с ФСБ России.

Отметим, что автор материала CNN Мэттью Чэнс ранее освещал визит Зеленского на Донбасс, президент давал ему комментарии.

Подробнее об этом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Офис Президента обвинил в связях с ФСБ журналиста CNN, которого Зеленский возил на фронт и приглашает на все пресс-конференции".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля. На организационном заседании принято решение о приглашении на заседание по "делу вагнеровцев" пятого президента Украины, народного депутата "ЕС" Петра Порошенко. Комиссия также приняла решение отправить запросы в СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны, Офис Генпрокурора с просьбой ответить, в частности, на вопрос, готовилась ли операция по задержанию "вагнеровцев", а также определиться со своими представителями, которые присоединятся к работе ВСК. Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Вобще-то это ЗЕ подыгрывает Роисе.

И ЗЕ сам в прямом эфире уже сознался, что сознательно слил операцию "вагнеровцев".

Как CNN подыгрывают Роисе, просто назвав вещи своими именами и перечислив факты?
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10.09.2021 14:01
+8
КАкое СБУ, квартальное?
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10.09.2021 13:54
+8
А если ФСБ пытается выгородить своих агентов - зеленского и его шайку, таким образом, дискредитируя материал CNN, СБУ даст информацию?
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10.09.2021 13:57
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Правила форума Совет форумчан
КАкое СБУ, квартальное?
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10.09.2021 13:54 Ответить
Головка якого ходить до московської церкви та цинічно заявляє, що не визнає "розколу"
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10.09.2021 14:21 Ответить
У літінанта інфи вагон. Скільки потрібно, стільки і наштампує.
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10.09.2021 13:56 Ответить
А если ФСБ пытается выгородить своих агентов - зеленского и его шайку, таким образом, дискредитируя материал CNN, СБУ даст информацию?
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10.09.2021 13:57 Ответить
Це не горіхи кришувати !!!)))
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10.09.2021 13:57 Ответить
Согласно утвержденному плану работы, темой "вагнеровцев" ВСК будет заниматься в июле-августе. Источник: https://censor.net/ru/n3287537
и шо там? Разумков о статье CNN по "вагнеровцам": Если этим материалом подыгрывают России, то СБУ сможет предоставить соответствующую информацию - Цензор.НЕТ 4104
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10.09.2021 13:58 Ответить
А нифига.

В ВСК по вагнеровцам ОПЗЖ и СН. Угадай, что эти кацапские ублюдки нарасследуют.
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10.09.2021 14:02 Ответить
Вобще-то это ЗЕ подыгрывает Роисе.

И ЗЕ сам в прямом эфире уже сознался, что сознательно слил операцию "вагнеровцев".

Как CNN подыгрывают Роисе, просто назвав вещи своими именами и перечислив факты?
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10.09.2021 14:01 Ответить
Лялька грає роль ,згідно сценарія та волі ляльководів !!)))
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10.09.2021 14:04 Ответить
Лохика выродков просто умиляет.
Те кто слил операцию росии не подыграли. Подыграли те кто об єтом расказал.
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10.09.2021 14:06 Ответить
А шо, ***** , не ждали, що за жопу таки візьмуть ? Тепер їжте лайно. Смачного !!!
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10.09.2021 14:05 Ответить
Мутными изречениями сам себе рубит политическую карьеру
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10.09.2021 14:07 Ответить
что этот поц может "предаставить",Колю Каклету?
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10.09.2021 14:17 Ответить
 
 