Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО, он "восстанавливает процесс приема пищи", - Шевченко
После проверки Офиса омбудсмана экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании НВФ и терроризме, перевели из сизо СБУ в Лукьяновское СИЗО.
Об этом сообщил в Фейсбуке другой подозреваемый по этому делу, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не прошло и полгода, как должностные лица из Офиса омбудсмана Украины решили проверить (и на том спасибо), какого черта Служба безопасности Украины держит в своем ИВС в камере-одиночке Семена Семенченко, который вот уже 60 дней голодает? Как результат, Семена мгновенно перевели в Лукьяновское СИЗО, где он сейчас и находится в карантинном корпусе и под наблюдением врачей восстанавливает процесс приема пищи", - написал Шевченко.
Он назвал это "маленькой, но победой".
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
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Радів обранню зеленої наволочі.
Як би я не ставилась до Семенченка, але явно звинувачення вигадані.
или напишет "Майн Камф" или "Весело о лечебном голодании"..
у СемЭна был неплохой публицистический слог во времена его Фейсбучных боев за Иловайск..
1. Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
3. Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, ***********, вибухових речовин чи військової техніки -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
4. Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
6. Звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.
Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.
2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.