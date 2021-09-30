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Семенченко Семен (380) Шевченко Евгений (143)

Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО, он "восстанавливает процесс приема пищи", - Шевченко

Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО, он

После проверки Офиса омбудсмана экс-нардепа Семена Семенченко, которого подозревают в создании НВФ и терроризме, перевели из сизо СБУ в Лукьяновское СИЗО.

Об этом сообщил в Фейсбуке другой подозреваемый по этому делу, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не прошло и полгода, как должностные лица из Офиса омбудсмана Украины решили проверить (и на том спасибо), какого черта Служба безопасности Украины держит в своем ИВС в камере-одиночке Семена Семенченко, который вот уже 60 дней голодает? Как результат, Семена мгновенно перевели в Лукьяновское СИЗО, где он сейчас и находится в карантинном корпусе и под наблюдением врачей восстанавливает процесс приема пищи", - написал Шевченко.

Он назвал это "маленькой, но победой".

Читайте: СБУ заявила о завершении расследования по "делу Семенченко": в уголовном производстве фигурируют девять человек

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.

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Топ комментарии
+13
ЗеГниды - отпустите Семена под домашний арест !!!..доиграетесь твари !!!
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30.09.2021 21:04
+8
Про этого Семченко Гришина много противоречивой инфы, но не с того начали
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30.09.2021 21:06
+7
Останній притулок наволочі, це патріотизм.
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30.09.2021 21:09
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ЗеГниды - отпустите Семена под домашний арест !!!..доиграетесь твари !!!
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30.09.2021 21:04 Ответить
Про этого Семченко Гришина много противоречивой инфы, но не с того начали
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30.09.2021 21:06 Ответить
Кто «начал» , за теми буцигарня плачет 😿, а Гришин сам был за 🎪🤡🐲😈👹шапито
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30.09.2021 22:29 Ответить
Він же бенькіна людина.
Радів обранню зеленої наволочі.
Як би я не ставилась до Семенченка, але явно звинувачення вигадані.
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30.09.2021 21:06 Ответить
Может это связано с Иловайском - много знает о начале операции и заказчиках ? Убрали подольше от комиссии ВР по Иловайску ?
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01.10.2021 00:32 Ответить
Вооруженное свержение Лукашенко - героизм и свобода. Вооруженное свержение синагоги - уголовное преступление.
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30.09.2021 21:09 Ответить
Останній притулок наволочі, це патріотизм.
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30.09.2021 21:09 Ответить
Рекомендую Семе гороховый суп с ветчиной. Полезно во всех отношениях.
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30.09.2021 21:11 Ответить
салам алейкум,Ак-Мурза! ... Ти грішину ще й не поганий пайок на кічі прописав.... Воно заслуговує взагалі на каторгу. То ж є чистого ґатунку провокатор з поважним вантажем всяких промуток. Мутив він і у моїй Соснівці на тему вугілля... було.
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01.10.2021 00:48 Ответить
Ва-Алейкум Селям, друже. То ж я рахуючи, шо вiн взагали голодував....вiн мае бути здоровим , коли его справжним судом судитимуть.
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01.10.2021 01:09 Ответить
Этот паренёк деньги зарабатывал на спорных застройках .это точно .
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30.09.2021 21:11 Ответить
Что-то Гришин не похож на реально голодающего 60 дней.
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30.09.2021 21:17 Ответить
Схуд він. Нічого не скажеш.
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30.09.2021 21:20 Ответить
Да чуток похудел, но поверьте после 60 дней полного голодания картина была ты намного печальней.
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30.09.2021 21:21 Ответить
Голодувати можна по-різному.
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30.09.2021 21:23 Ответить
А ну тогда это уже не голодовка а диета.))
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30.09.2021 21:25 Ответить
два варианта:
или напишет "Майн Камф" или "Весело о лечебном голодании"..
у СемЭна был неплохой публицистический слог во времена его Фейсбучных боев за Иловайск..
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30.09.2021 21:17 Ответить
Я теж не відчуваю співчуття до цього персонажу, але виникає питання - хто потім відчує на собі свавілля зеленої влади ?
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30.09.2021 21:24 Ответить
гришину конфетки рошеновские в камеру..может падла подавится???а бы не порох???
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30.09.2021 21:25 Ответить
Несколько лет я никак не мог понять - зачем Семенченко наедает себе такую жирную харю... И только сейчас понял его гениальный стратегический план - он теперь может голодать месяцами, не подвергая здоровье серьезному риску. Думаю, все помнят, как он изменился после 2014 года. До того состояния ему даже в нынешнем виде - очень далеко. Так что - пусть голодает. Ему полезно.
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30.09.2021 21:27 Ответить
мнения о нем протеречивые но в 2017 он помешал нашим барыгам торговать на прямую с "нашими людьми " с ДЫР . уголек в обмен на оружие. ведь не даром склады с боеприпасами сгорели
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30.09.2021 21:55 Ответить
це не "мнения о нем протеречивые" - це довготривала дискредитація Семенченка , баригами при владі , за його активну позицію
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30.09.2021 22:49 Ответить
Шел уголь с Донбасса вагонами.В 2014. В разгар столкновений...
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01.10.2021 18:18 Ответить
Семэна нужно назад в Раду, на спецпитание, чтобы восстановился.
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30.09.2021 22:36 Ответить
Зорро держись.
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30.09.2021 23:51 Ответить
когда то надо и отдохнуть от бесконечных мутных делов если все начнут против закона мутить то шо будет
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01.10.2021 01:20 Ответить
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_260/ Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань



1. Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

3. Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, ***********, вибухових речовин чи військової техніки -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

4. Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

6. Звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.

2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.
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01.10.2021 01:32 Ответить
Зеленский охметовский клоун
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01.10.2021 04:17 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/28/7308605/
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01.10.2021 09:23 Ответить
 
 