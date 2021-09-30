Семенченка перевели в Лук'янівське СІЗО, він "відновлює процес прийому їжі", - Шевченко
Після перевірки Офісу омбудсмена екснардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні НВФ і тероризмі, перевели з СІЗО СБУ до Лук'янівського СІЗО.
Про це повідомив у Фейсбуці інший підозрюваний у цій справі, позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не минуло й пів року, як посадові особи з Офісу омбудсмена України вирішили перевірити (і на тому спасибі), якого біса Служба безпеки України тримає у своєму ІТТ у камері-одиночці Семена Семенченка, який ось уже 60 днів голодує? Як результат, Семена миттєво перевели в Лук'янівське СІЗО, де він зараз і перебуває в карантинному корпусі і під наглядом лікарів відновлює процес прийому їжі", - написав Шевченко.
Він назвав це "маленькою, але перемогою".
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці. 16 вересня суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали із Солом'янського райсуду.
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Радів обранню зеленої наволочі.
Як би я не ставилась до Семенченка, але явно звинувачення вигадані.
или напишет "Майн Камф" или "Весело о лечебном голодании"..
у СемЭна был неплохой публицистический слог во времена его Фейсбучных боев за Иловайск..
1. Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
3. Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, ***********, вибухових речовин чи військової техніки -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
4. Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян -
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
6. Звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.
Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.
2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.