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Семен Семенченко (251) Шевченко Євген (139)

Семенченка перевели в Лук'янівське СІЗО, він "відновлює процес прийому їжі", - Шевченко

Семенченка перевели в Лук'янівське СІЗО, він

Після перевірки Офісу омбудсмена екснардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні НВФ і тероризмі, перевели з СІЗО СБУ до Лук'янівського СІЗО.

Про це повідомив у Фейсбуці інший підозрюваний у цій справі, позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не минуло й пів року, як посадові особи з Офісу омбудсмена України вирішили перевірити (і на тому спасибі), якого біса Служба безпеки України тримає у своєму ІТТ у камері-одиночці Семена Семенченка, який ось уже 60 днів голодує? Як результат, Семена миттєво перевели в Лук'янівське СІЗО, де він зараз і перебуває в карантинному корпусі і під наглядом лікарів відновлює процес прийому їжі", - написав Шевченко.

Він назвав це "маленькою, але перемогою".

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці. 16 вересня суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали із Солом'янського райсуду.
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Топ коментарі
+13
ЗеГниды - отпустите Семена под домашний арест !!!..доиграетесь твари !!!
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30.09.2021 21:04
+8
Про этого Семченко Гришина много противоречивой инфы, но не с того начали
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30.09.2021 21:06
+7
Останній притулок наволочі, це патріотизм.
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30.09.2021 21:09
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ЗеГниды - отпустите Семена под домашний арест !!!..доиграетесь твари !!!
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30.09.2021 21:04 Відповісти
Про этого Семченко Гришина много противоречивой инфы, но не с того начали
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30.09.2021 21:06 Відповісти
Кто «начал» , за теми буцигарня плачет 😿, а Гришин сам был за 🎪🤡🐲😈👹шапито
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30.09.2021 22:29 Відповісти
Він же бенькіна людина.
Радів обранню зеленої наволочі.
Як би я не ставилась до Семенченка, але явно звинувачення вигадані.
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30.09.2021 21:06 Відповісти
Может это связано с Иловайском - много знает о начале операции и заказчиках ? Убрали подольше от комиссии ВР по Иловайску ?
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01.10.2021 00:32 Відповісти
Вооруженное свержение Лукашенко - героизм и свобода. Вооруженное свержение синагоги - уголовное преступление.
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30.09.2021 21:09 Відповісти
Останній притулок наволочі, це патріотизм.
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30.09.2021 21:09 Відповісти
Рекомендую Семе гороховый суп с ветчиной. Полезно во всех отношениях.
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30.09.2021 21:11 Відповісти
салам алейкум,Ак-Мурза! ... Ти грішину ще й не поганий пайок на кічі прописав.... Воно заслуговує взагалі на каторгу. То ж є чистого ґатунку провокатор з поважним вантажем всяких промуток. Мутив він і у моїй Соснівці на тему вугілля... було.
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01.10.2021 00:48 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, друже. То ж я рахуючи, шо вiн взагали голодував....вiн мае бути здоровим , коли его справжним судом судитимуть.
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01.10.2021 01:09 Відповісти
Этот паренёк деньги зарабатывал на спорных застройках .это точно .
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30.09.2021 21:11 Відповісти
Что-то Гришин не похож на реально голодающего 60 дней.
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30.09.2021 21:17 Відповісти
Схуд він. Нічого не скажеш.
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30.09.2021 21:20 Відповісти
Да чуток похудел, но поверьте после 60 дней полного голодания картина была ты намного печальней.
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30.09.2021 21:21 Відповісти
Голодувати можна по-різному.
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30.09.2021 21:23 Відповісти
А ну тогда это уже не голодовка а диета.))
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30.09.2021 21:25 Відповісти
два варианта:
или напишет "Майн Камф" или "Весело о лечебном голодании"..
у СемЭна был неплохой публицистический слог во времена его Фейсбучных боев за Иловайск..
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30.09.2021 21:17 Відповісти
Я теж не відчуваю співчуття до цього персонажу, але виникає питання - хто потім відчує на собі свавілля зеленої влади ?
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30.09.2021 21:24 Відповісти
гришину конфетки рошеновские в камеру..может падла подавится???а бы не порох???
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30.09.2021 21:25 Відповісти
Несколько лет я никак не мог понять - зачем Семенченко наедает себе такую жирную харю... И только сейчас понял его гениальный стратегический план - он теперь может голодать месяцами, не подвергая здоровье серьезному риску. Думаю, все помнят, как он изменился после 2014 года. До того состояния ему даже в нынешнем виде - очень далеко. Так что - пусть голодает. Ему полезно.
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30.09.2021 21:27 Відповісти
мнения о нем протеречивые но в 2017 он помешал нашим барыгам торговать на прямую с "нашими людьми " с ДЫР . уголек в обмен на оружие. ведь не даром склады с боеприпасами сгорели
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30.09.2021 21:55 Відповісти
це не "мнения о нем протеречивые" - це довготривала дискредитація Семенченка , баригами при владі , за його активну позицію
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30.09.2021 22:49 Відповісти
Шел уголь с Донбасса вагонами.В 2014. В разгар столкновений...
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01.10.2021 18:18 Відповісти
Семэна нужно назад в Раду, на спецпитание, чтобы восстановился.
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30.09.2021 22:36 Відповісти
Зорро держись.
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30.09.2021 23:51 Відповісти
когда то надо и отдохнуть от бесконечных мутных делов если все начнут против закона мутить то шо будет
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01.10.2021 01:20 Відповісти
https://urist-ua.net/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F_260/ Стаття 260. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань



1. Створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності -

карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності -

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

3. Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, ***********, вибухових речовин чи військової техніки -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

4. Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

5. Діяння, передбачене частиною четвертою цієї статті, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

6. Звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.

2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю.
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01.10.2021 01:32 Відповісти
Зеленский охметовский клоун
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01.10.2021 04:17 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2021/09/28/7308605/
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01.10.2021 09:23 Відповісти
 
 