Семенченка перевели в Лук'янівське СІЗО, він "відновлює процес прийому їжі", - Шевченко

Після перевірки Офісу омбудсмена екснардепа Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні НВФ і тероризмі, перевели з СІЗО СБУ до Лук'янівського СІЗО.

Про це повідомив у Фейсбуці інший підозрюваний у цій справі, позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не минуло й пів року, як посадові особи з Офісу омбудсмена України вирішили перевірити (і на тому спасибі), якого біса Служба безпеки України тримає у своєму ІТТ у камері-одиночці Семена Семенченка, який ось уже 60 днів голодує? Як результат, Семена миттєво перевели в Лук'янівське СІЗО, де він зараз і перебуває в карантинному корпусі і під наглядом лікарів відновлює процес прийому їжі", - написав Шевченко.

Він назвав це "маленькою, але перемогою".

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці. 16 вересня суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали із Солом'янського райсуду.