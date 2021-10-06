Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей
Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семена Семенченко под стражей.
Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В знак протеста граждане, которые пришли поддержать Семенченко в суд, перекрыли выход из зала заседаний, чтобы помешать вывозу Семенченко из здания суда. Со временем конвою все же удалось вывести арестованного из зала.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.
Пожалуйста, подождите...
За тебе не питаю, шизофреників в армію не беруть.
Напевно більше воювали-грабуаали...
"...А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже с...едят!»
Силой свергнуть Пороха не удалось - посадили клоуна в кресло президента.
Теперь и он и Рябошапка и Богдан и Разумков и многие другие, кто привел Зелю к власти - выгребают по полной.
Потому что порода такая - подонок на подонке.
Вон, Даниленуо говорит шо за зря этого ... - Сперва был крут и герой, а теперь - за что то там сажают. готовый думаю, президен. А чо, пострадал, воевал и вот. не, не идиот, просто посадали
-сидить Семенченко
Саакашвілі грозився посадити Порошенка...
-сидить Саакашвілі
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут
-зеленський зараз тут .......))
Головне - не злякати .
в сотый раз он страну закрыл дупой...
куль снайперівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-138 [138] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 серпня під час зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні».
А от таке кончене па*.ло як ти ніколи не отримає поранень, бо лиже яйця свому сивочолому хазяїну
зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні». Під час лікування Семена Семенченка командування батальоном
Ти, чорнороте, мабуть геть рошенівського дурману обпилося ! А брак клепки, честі і гідності компенсуєш своїми бридкими випорожненнями
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ved=2ahUKEwjNlNHyxMTzAhVuo4sKHfGIDMYQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1LJHX0Sv32v69QZKvqiZiY&cshid=1634030850728
Запиши собі на лобі: петерасто-зебіли -- найбільше зло України (24+73=97%) ? Ви-- тупе стадо без політичної пам'яті і національної гідності, 30 років приводите до влади ворогів української національної держави. Тому ти і тобі подібне безідейне бидло є глумом над пам'яттю загиблих патріотів.
ПС Коли ж ти вже нарешті захлинешся у власних випорожненнях, злобний де#@нерате !
Реальных армий Авакова и Киви они в упор не видят, зато увидели ее у Семенченко.
Потому что он тот, кто меньше всего этого заслуживает !
Щойно в Україні утвориться патріотична влада, усі "судді" цього кубла здриснуть в лугандонію.