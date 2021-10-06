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Апелляционный суд (407) Семенченко Семен (380)

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Апелляционный суд оставил экс-нардепа Семена Семенченко под стражей.

Соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В знак протеста граждане, которые пришли поддержать Семенченко в суд, перекрыли выход из зала заседаний, чтобы помешать вывозу Семенченко из здания суда. Со временем конвою все же удалось вывести арестованного из зала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семенченко перевели в Лукьяновское СИЗО, он "восстанавливает процесс приема пищи", - Шевченко

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.

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Топ комментарии
+22
Семенченко грозився посадити Порошенка...
-сидить Семенченко
Саакашвілі грозився посадити Порошенка...
-сидить Саакашвілі
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут
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06.10.2021 19:00
+10
Анатолє Гриценко очолить Білоруський фронт?
За тебе не питаю, шизофреників в армію не беруть.
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06.10.2021 19:10
+9
Семену - Свободу ! Він точно не ворог України. Є кого "паркувати".
"...А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже с...едят!»
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06.10.2021 18:47
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Правила форума Совет форумчан
Його дім- тюрма!
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06.10.2021 18:37 Ответить
А ваш дом психушка, вам туда интернет провели?
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06.10.2021 19:08 Ответить
а нельзя ли и его посадить в фургон с зеленью и отправить в Поти?
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06.10.2021 20:27 Ответить
Саджай.
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06.10.2021 20:30 Ответить
Твій?
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06.10.2021 20:29 Ответить
коцап, здєся воткі ньєт іді
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06.10.2021 21:23 Ответить
Вислужуються перед лукашенком. А пора вже готувати зміну влади в Білорусі на проукраїнську і добровольці з бойовим досвідом мають проходити підготовку. Краще вести війну на території ворога ніж чекати поки ворог нападе з Білорусі. Хай у путіна в Білорусі буде другий фронт, це полегшить нам оборону на основному фронті.
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06.10.2021 18:39 Ответить
Анатолє Гриценко очолить Білоруський фронт?
За тебе не питаю, шизофреників в армію не беруть.
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06.10.2021 19:10 Ответить
***********- ніфіга... та й іншим олігархам..
Напевно більше воювали-грабуаали...
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06.10.2021 18:42 Ответить
Семену - Свободу ! Він точно не ворог України. Є кого "паркувати".
"...А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже с...едят!»
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06.10.2021 18:47 Ответить
До чого тут Висоцький?
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06.10.2021 18:51 Ответить
До чого ? До суті. Якшо семенович не влучив, то григорович пояснить " А той, щедрий та розкошний, Все храми мурує; Та отечество так любить, Так з ним бідкує, Так із його сердешного, Кров, як воду точить!..., А братія мовчить собі, Витріщивши очі ! "Нехай, - каже, може, так і треба".
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06.10.2021 19:22 Ответить
В насіння жодної суті нема.
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06.10.2021 21:25 Ответить
Ну да, Порох, торговля на крови, барыга...
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06.10.2021 20:00 Ответить
Апшоры еще
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06.10.2021 21:25 Ответить
Семенченко говорил бойцам еще в мае 14 года - закончим на Донбассе - пойдем на Киев. И сдержал слово - чуть не устроил госпереворот вместе с Михо.
Силой свергнуть Пороха не удалось - посадили клоуна в кресло президента.
Теперь и он и Рябошапка и Богдан и Разумков и многие другие, кто привел Зелю к власти - выгребают по полной.
Потому что порода такая - подонок на подонке.
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06.10.2021 20:29 Ответить
паркувати кажеш, ну ну, коцапа
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06.10.2021 21:25 Ответить
Патриотів вже саджає влада, чи це щє не рахується. Візгу не буде?
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06.10.2021 18:51 Ответить
грішін не патріот
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06.10.2021 21:26 Ответить
Как, он же паровозы останавливал.
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06.10.2021 21:59 Ответить
Надеюсь, хоть кто-то ему тигровых креветок принес
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06.10.2021 18:52 Ответить
Уже похудел,бедный провокатор.
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06.10.2021 18:54 Ответить
Мутний тип. Не вірю йому.
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06.10.2021 18:56 Ответить
тут как и там говрили, в каких - то бреднях египетский - не сотвори се кумира.
Вон, Даниленуо говорит шо за зря этого ... - Сперва был крут и герой, а теперь - за что то там сажают. готовый думаю, президен. А чо, пострадал, воевал и вот. не, не идиот, просто посадали
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06.10.2021 18:57 Ответить
Семенченко грозився посадити Порошенка...
-сидить Семенченко
Саакашвілі грозився посадити Порошенка...
-сидить Саакашвілі
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут
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06.10.2021 19:00 Ответить
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут .......))
Головне - не злякати .
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06.10.2021 19:04 Ответить
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06.10.2021 20:36 Ответить
Я больше скажу - Порошенко и суды придумал. Ведь до него не было ни судов ни судей.
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06.10.2021 19:39 Ответить
.Єх , а якби випустили , то Сємєн би пішов на Майдан , та поставив би палаточку та як запротестував би там проти -( в рази злочинної , в порівнянні з минулою ) Зе-влади . А потім би поїхав- поламав би Герусу електроопори , по яким він імпортує електрику від ворога . Але - нє судьба . Суд куплений Порошенком , не відпустив . Яка прикість .. .
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06.10.2021 19:01 Ответить
А ще Порох створив Всесвіт і начіпляв зірок на небо . . У-у барига !
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06.10.2021 19:52 Ответить
Лукашенко не давал добро на его освобождение.
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06.10.2021 19:06 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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06.10.2021 19:09 Ответить
засыпая, семе ночью снова снится бой,
в сотый раз он страну закрыл дупой...
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06.10.2021 19:30 Ответить
А той що нападав на журналістів не сидить?
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06.10.2021 19:37 Ответить
Влада пейсатих бандитів - колаборантів продовжує нищити патріотів через свої кишенькові, реформовані по- новому суди
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06.10.2021 20:18 Ответить
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06.10.2021 20:33 Ответить
Зелений дегенерат втілює в життя доробок мародера
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06.10.2021 23:07 Ответить
Як же ж наша, так би мовити, "Феміда" ******** саджати патріотів України! Пора вже саджати "Феміду"!
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06.10.2021 20:20 Ответить
а коли це грішін став патріотом? людина з таким прізвищем, за визначенням не може бути патріотом України.
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06.10.2021 21:29 Ответить
Звісно, Грішин, який воював за Україну, отримав 2 поранення і був нагороджений твоїм презом парашенком, не може патріотом. А от бізнес партнер сивочолого расєйський олігарх Григоришин , якому петя надав українське громадянство, може. Егеж, рошеномізке ?
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06.10.2021 23:14 Ответить
ага так воював, що 2 порання в жопу отримав, ще питання як, драпав мабуть, чи бухого впопучлєнци в жопу "ранили"
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07.10.2021 07:46 Ответить
Кулі та осколки не вибирають куди влучати

куль снайперівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-138 [138] .

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 серпня під час зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні».
А от таке кончене па*.ло як ти ніколи не отримає поранень, бо лиже яйця свому сивочолому хазяїну
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07.10.2021 17:58 Ответить
Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад" - бухать. це ти само чуло, чи насіння розказало?
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07.10.2021 19:22 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 серпня під час
зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні». Під час лікування Семена Семенченка командування батальоном
Ти, чорнороте, мабуть геть рошенівського дурману обпилося ! А брак клепки, честі і гідності компенсуєш своїми бридкими випорожненнями

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ved=2ahUKEwjNlNHyxMTzAhVuo4sKHfGIDMYQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1LJHX0Sv32v69QZKvqiZiY&cshid=1634030850728
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12.10.2021 12:27 Ответить
Тицьнути посилання клепки не вистачає ?
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12.10.2021 12:35 Ответить
ти зовсім тупе, чи у тебе зелені шмарклі замість мозку, ще раз тебе питаю, ти чуцло це і бачило, чи ні, як ні то іди , на сараї ..... написано, а там дрова. передачку голодаючому краще підготуй, якщо є за що.
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12.10.2021 17:46 Ответить
Ти геть кончене, фекалоїде бо рАшен головного мозку невиліковний. Ти просто чорнороте генетичне сміття. Це ж українська версія вікіпедії, яка складається на основі справжніх історичних подій, свідчень і фактів. Але ж ти , вбога жертва парашенківського агітпропу, мабуть звикло вірити кремлівським пропагандонам
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13.10.2021 10:32 Ответить
ну якщо педовікію вважати надійним джерелом інформації, то тебе врятує тільки евтаназія, а краще вбий себе обстіну дурню шмарклявий.
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13.10.2021 11:11 Ответить
Ну як українська вікі для тебе не джерело, то продовжуй читати москвинську версію, скабєєву, кісєль- тв і 5-й анал свого госпідара, вбога пете-растина
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20.10.2021 10:34 Ответить
дурню шмарклявий, коли до тебе дійде, що на заборі теж ріщне пишуть, а там дрова, і яка різниця, що тій підовікії пишуть, і вона не українська, щоб ти знало і тим більш не кацапська, а писати туди може хто завгодно і що завгодно. Тому вбий себе обстіну. це буде прикольно, зелені шмарклі, що замінюють мозок зебіла на стіні, імпоессіонізм з натуралізмом.
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20.10.2021 10:48 Ответить
Недоразвинуте, у текст статей додають посилання на авторитетні джерела, за якими можна перевірити інформацію, вміст статей погоджується через консенсус на основі правил Вікіпедії. Тож в таких чорноротих фекалоїдів, як ти, щось написати там шансів 0 цілих куй десятих. Можеш перевірити чи для недоумків, на кшталт тебе, немає меж досконалості 😆
Запиши собі на лобі: петерасто-зебіли -- найбільше зло України (24+73=97%) ? Ви-- тупе стадо без політичної пам'яті і національної гідності, 30 років приводите до влади ворогів української національної держави. Тому ти і тобі подібне безідейне бидло є глумом над пам'яттю загиблих патріотів.
ПС Коли ж ти вже нарешті захлинешся у власних випорожненнях, злобний де#@нерате !
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21.10.2021 11:55 Ответить
Феміду не можна, адже вона реформована по-новому
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06.10.2021 23:15 Ответить
Семен сиди.Пока не нужен.Твоя роль муляет кому то очи и выносит за грань планирования.Скоро ты понадобишься.Ты не забыт и ничто не забыто чувак.Впереди большие свершения!
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06.10.2021 20:48 Ответить
Не можу зрозуміти, за що реально сидить ця людина?
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06.10.2021 20:58 Ответить
Помста сєпарюг фсбушників, прокурворів і "суддів" за опір парашним фашистам.
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07.10.2021 10:01 Ответить
Не важно за что- главное по беспределу. Зачем закрыли? От жены и 3х детей сбежит? Скорее это чья-то месть.
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06.10.2021 21:29 Ответить
Позор такому судилищу.
Реальных армий Авакова и Киви они в упор не видят, зато увидели ее у Семенченко.
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06.10.2021 21:59 Ответить
Знаете почему Семенченко сидит?
Потому что он тот, кто меньше всего этого заслуживает !
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06.10.2021 23:25 Ответить
Київська апелячка - кубло тупоголових продажних сєпарів.
Щойно в Україні утвориться патріотична влада, усі "судді" цього кубла здриснуть в лугандонію.
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07.10.2021 10:03 Ответить
 
 