Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою
Апеляційний суд залишив екснардепа Семена Семенченка під вартою.
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
На знак протесту громадяни, які прийшли підтримати Семенченка в суд, перекрили вихід із залу засідань, щоб перешкодити вивезенню Семенченка з будівлі суду. Згодом конвою все ж вдалося вивести заарештованого із залу.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці. 16 вересня суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали із Солом'янського райсуду.
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За тебе не питаю, шизофреників в армію не беруть.
Напевно більше воювали-грабуаали...
"...А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже с...едят!»
Силой свергнуть Пороха не удалось - посадили клоуна в кресло президента.
Теперь и он и Рябошапка и Богдан и Разумков и многие другие, кто привел Зелю к власти - выгребают по полной.
Потому что порода такая - подонок на подонке.
Вон, Даниленуо говорит шо за зря этого ... - Сперва был крут и герой, а теперь - за что то там сажают. готовый думаю, президен. А чо, пострадал, воевал и вот. не, не идиот, просто посадали
-сидить Семенченко
Саакашвілі грозився посадити Порошенка...
-сидить Саакашвілі
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут
-зеленський зараз тут .......))
Головне - не злякати .
в сотый раз он страну закрыл дупой...
куль снайперівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-138 [138] .
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 серпня під час зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні».
А от таке кончене па*.ло як ти ніколи не отримає поранень, бо лиже яйця свому сивочолому хазяїну
зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні». Під час лікування Семена Семенченка командування батальоном
Ти, чорнороте, мабуть геть рошенівського дурману обпилося ! А брак клепки, честі і гідності компенсуєш своїми бридкими випорожненнями
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ved=2ahUKEwjNlNHyxMTzAhVuo4sKHfGIDMYQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1LJHX0Sv32v69QZKvqiZiY&cshid=1634030850728
Запиши собі на лобі: петерасто-зебіли -- найбільше зло України (24+73=97%) ? Ви-- тупе стадо без політичної пам'яті і національної гідності, 30 років приводите до влади ворогів української національної держави. Тому ти і тобі подібне безідейне бидло є глумом над пам'яттю загиблих патріотів.
ПС Коли ж ти вже нарешті захлинешся у власних випорожненнях, злобний де#@нерате !
Реальных армий Авакова и Киви они в упор не видят, зато увидели ее у Семенченко.
Потому что он тот, кто меньше всего этого заслуживает !
Щойно в Україні утвориться патріотична влада, усі "судді" цього кубла здриснуть в лугандонію.