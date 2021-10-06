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Новини
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Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Апеляційний суд залишив екснардепа Семена Семенченка під вартою.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На знак протесту громадяни, які прийшли підтримати Семенченка в суд, перекрили вихід із залу засідань, щоб перешкодити вивезенню Семенченка з будівлі суду. Згодом конвою все ж вдалося вивести заарештованого із залу.

Читайте також: Семенченка перевели в Лук'янівське СІЗО, він "відновлює процес прийому їжі", - Шевченко

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 вересня Семенченку, який голодує, продовжили арешт на 2 місяці. 16 вересня суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 6 жовтня: матеріали справи не передали із Солом'янського райсуду.

 

Автор: 

Апеляційний суд (397) Семен Семенченко (251)


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Топ коментарі
+22
Семенченко грозився посадити Порошенка...
-сидить Семенченко
Саакашвілі грозився посадити Порошенка...
-сидить Саакашвілі
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут
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06.10.2021 19:00
+10
Анатолє Гриценко очолить Білоруський фронт?
За тебе не питаю, шизофреників в армію не беруть.
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06.10.2021 19:10
+9
Семену - Свободу ! Він точно не ворог України. Є кого "паркувати".
"...А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже с...едят!»
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06.10.2021 18:47
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Його дім- тюрма!
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06.10.2021 18:37 Відповісти
А ваш дом психушка, вам туда интернет провели?
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06.10.2021 19:08 Відповісти
а нельзя ли и его посадить в фургон с зеленью и отправить в Поти?
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06.10.2021 20:27 Відповісти
Саджай.
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06.10.2021 20:30 Відповісти
Твій?
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06.10.2021 20:29 Відповісти
коцап, здєся воткі ньєт іді
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06.10.2021 21:23 Відповісти
Вислужуються перед лукашенком. А пора вже готувати зміну влади в Білорусі на проукраїнську і добровольці з бойовим досвідом мають проходити підготовку. Краще вести війну на території ворога ніж чекати поки ворог нападе з Білорусі. Хай у путіна в Білорусі буде другий фронт, це полегшить нам оборону на основному фронті.
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06.10.2021 18:39 Відповісти
Анатолє Гриценко очолить Білоруський фронт?
За тебе не питаю, шизофреників в армію не беруть.
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06.10.2021 19:10 Відповісти
***********- ніфіга... та й іншим олігархам..
Напевно більше воювали-грабуаали...
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06.10.2021 18:42 Відповісти
Семену - Свободу ! Він точно не ворог України. Є кого "паркувати".
"...А люди всё роптали и роптали,
А люди справедливости хотят:
«Мы в очереди первыми стояли,
А те, кто сзади нас, уже с...едят!»
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06.10.2021 18:47 Відповісти
До чого тут Висоцький?
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06.10.2021 18:51 Відповісти
До чого ? До суті. Якшо семенович не влучив, то григорович пояснить " А той, щедрий та розкошний, Все храми мурує; Та отечество так любить, Так з ним бідкує, Так із його сердешного, Кров, як воду точить!..., А братія мовчить собі, Витріщивши очі ! "Нехай, - каже, може, так і треба".
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06.10.2021 19:22 Відповісти
В насіння жодної суті нема.
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06.10.2021 21:25 Відповісти
Ну да, Порох, торговля на крови, барыга...
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06.10.2021 20:00 Відповісти
Апшоры еще
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06.10.2021 21:25 Відповісти
Семенченко говорил бойцам еще в мае 14 года - закончим на Донбассе - пойдем на Киев. И сдержал слово - чуть не устроил госпереворот вместе с Михо.
Силой свергнуть Пороха не удалось - посадили клоуна в кресло президента.
Теперь и он и Рябошапка и Богдан и Разумков и многие другие, кто привел Зелю к власти - выгребают по полной.
Потому что порода такая - подонок на подонке.
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06.10.2021 20:29 Відповісти
паркувати кажеш, ну ну, коцапа
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06.10.2021 21:25 Відповісти
Патриотів вже саджає влада, чи це щє не рахується. Візгу не буде?
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06.10.2021 18:51 Відповісти
грішін не патріот
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06.10.2021 21:26 Відповісти
Как, он же паровозы останавливал.
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06.10.2021 21:59 Відповісти
Надеюсь, хоть кто-то ему тигровых креветок принес
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06.10.2021 18:52 Відповісти
Уже похудел,бедный провокатор.
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06.10.2021 18:54 Відповісти
Мутний тип. Не вірю йому.
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06.10.2021 18:56 Відповісти
тут как и там говрили, в каких - то бреднях египетский - не сотвори се кумира.
Вон, Даниленуо говорит шо за зря этого ... - Сперва был крут и герой, а теперь - за что то там сажают. готовый думаю, президен. А чо, пострадал, воевал и вот. не, не идиот, просто посадали
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06.10.2021 18:57 Відповісти
Семенченко грозився посадити Порошенка...
-сидить Семенченко
Саакашвілі грозився посадити Порошенка...
-сидить Саакашвілі
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут
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06.10.2021 19:00 Відповісти
Зеленський грозився посадити Порошенка...
-зеленський зараз тут .......))
Головне - не злякати .
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06.10.2021 19:04 Відповісти
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06.10.2021 20:36 Відповісти
Я больше скажу - Порошенко и суды придумал. Ведь до него не было ни судов ни судей.
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06.10.2021 19:39 Відповісти
.Єх , а якби випустили , то Сємєн би пішов на Майдан , та поставив би палаточку та як запротестував би там проти -( в рази злочинної , в порівнянні з минулою ) Зе-влади . А потім би поїхав- поламав би Герусу електроопори , по яким він імпортує електрику від ворога . Але - нє судьба . Суд куплений Порошенком , не відпустив . Яка прикість .. .
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06.10.2021 19:01 Відповісти
А ще Порох створив Всесвіт і начіпляв зірок на небо . . У-у барига !
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06.10.2021 19:52 Відповісти
Лукашенко не давал добро на его освобождение.
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06.10.2021 19:06 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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06.10.2021 19:09 Відповісти
засыпая, семе ночью снова снится бой,
в сотый раз он страну закрыл дупой...
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06.10.2021 19:30 Відповісти
А той що нападав на журналістів не сидить?
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06.10.2021 19:37 Відповісти
Влада пейсатих бандитів - колаборантів продовжує нищити патріотів через свої кишенькові, реформовані по- новому суди
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06.10.2021 20:18 Відповісти
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06.10.2021 20:33 Відповісти
Зелений дегенерат втілює в життя доробок мародера
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06.10.2021 23:07 Відповісти
Як же ж наша, так би мовити, "Феміда" ******** саджати патріотів України! Пора вже саджати "Феміду"!
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06.10.2021 20:20 Відповісти
а коли це грішін став патріотом? людина з таким прізвищем, за визначенням не може бути патріотом України.
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06.10.2021 21:29 Відповісти
Звісно, Грішин, який воював за Україну, отримав 2 поранення і був нагороджений твоїм презом парашенком, не може патріотом. А от бізнес партнер сивочолого расєйський олігарх Григоришин , якому петя надав українське громадянство, може. Егеж, рошеномізке ?
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06.10.2021 23:14 Відповісти
ага так воював, що 2 порання в жопу отримав, ще питання як, драпав мабуть, чи бухого впопучлєнци в жопу "ранили"
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07.10.2021 07:46 Відповісти
Кулі та осколки не вибирають куди влучати

куль снайперівhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-138 [138] .

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 серпня під час зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні».
А от таке кончене па*.ло як ти ніколи не отримає поранень, бо лиже яйця свому сивочолому хазяїну
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07.10.2021 17:58 Відповісти
Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад" - бухать. це ти само чуло, чи насіння розказало?
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07.10.2021 19:22 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 19 серпня під час
зачистки https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA Іловайська Семен Семенченко, перебуваючи в передніх лавах, був поранений і прооперований у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA Дніпропетровську https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-139 [139] .

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова: «Він зустрів медиків міцним слівцем, сказав, що "у вас є година часу, щоб дістати у мене осколки і відправити мене назад". Наші хірурги дістають осколки - один, який пробив лопатку і застряг в ребрі, і два осколки знаходяться в стегні». Під час лікування Семена Семенченка командування батальоном
Ти, чорнороте, мабуть геть рошенівського дурману обпилося ! А брак клепки, честі і гідності компенсуєш своїми бридкими випорожненнями

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE_%25D0%25A1%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&ved=2ahUKEwjNlNHyxMTzAhVuo4sKHfGIDMYQFnoECAcQAQ&usg=AOvVaw1LJHX0Sv32v69QZKvqiZiY&cshid=1634030850728
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12.10.2021 12:27 Відповісти
Тицьнути посилання клепки не вистачає ?
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12.10.2021 12:35 Відповісти
ти зовсім тупе, чи у тебе зелені шмарклі замість мозку, ще раз тебе питаю, ти чуцло це і бачило, чи ні, як ні то іди , на сараї ..... написано, а там дрова. передачку голодаючому краще підготуй, якщо є за що.
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12.10.2021 17:46 Відповісти
Ти геть кончене, фекалоїде бо рАшен головного мозку невиліковний. Ти просто чорнороте генетичне сміття. Це ж українська версія вікіпедії, яка складається на основі справжніх історичних подій, свідчень і фактів. Але ж ти , вбога жертва парашенківського агітпропу, мабуть звикло вірити кремлівським пропагандонам
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13.10.2021 10:32 Відповісти
ну якщо педовікію вважати надійним джерелом інформації, то тебе врятує тільки евтаназія, а краще вбий себе обстіну дурню шмарклявий.
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13.10.2021 11:11 Відповісти
Ну як українська вікі для тебе не джерело, то продовжуй читати москвинську версію, скабєєву, кісєль- тв і 5-й анал свого госпідара, вбога пете-растина
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20.10.2021 10:34 Відповісти
дурню шмарклявий, коли до тебе дійде, що на заборі теж ріщне пишуть, а там дрова, і яка різниця, що тій підовікії пишуть, і вона не українська, щоб ти знало і тим більш не кацапська, а писати туди може хто завгодно і що завгодно. Тому вбий себе обстіну. це буде прикольно, зелені шмарклі, що замінюють мозок зебіла на стіні, імпоессіонізм з натуралізмом.
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20.10.2021 10:48 Відповісти
Недоразвинуте, у текст статей додають посилання на авторитетні джерела, за якими можна перевірити інформацію, вміст статей погоджується через консенсус на основі правил Вікіпедії. Тож в таких чорноротих фекалоїдів, як ти, щось написати там шансів 0 цілих куй десятих. Можеш перевірити чи для недоумків, на кшталт тебе, немає меж досконалості 😆
Запиши собі на лобі: петерасто-зебіли -- найбільше зло України (24+73=97%) ? Ви-- тупе стадо без політичної пам'яті і національної гідності, 30 років приводите до влади ворогів української національної держави. Тому ти і тобі подібне безідейне бидло є глумом над пам'яттю загиблих патріотів.
ПС Коли ж ти вже нарешті захлинешся у власних випорожненнях, злобний де#@нерате !
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21.10.2021 11:55 Відповісти
Феміду не можна, адже вона реформована по-новому
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06.10.2021 23:15 Відповісти
Семен сиди.Пока не нужен.Твоя роль муляет кому то очи и выносит за грань планирования.Скоро ты понадобишься.Ты не забыт и ничто не забыто чувак.Впереди большие свершения!
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06.10.2021 20:48 Відповісти
Не можу зрозуміти, за що реально сидить ця людина?
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06.10.2021 20:58 Відповісти
Помста сєпарюг фсбушників, прокурворів і "суддів" за опір парашним фашистам.
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07.10.2021 10:01 Відповісти
Не важно за что- главное по беспределу. Зачем закрыли? От жены и 3х детей сбежит? Скорее это чья-то месть.
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06.10.2021 21:29 Відповісти
Позор такому судилищу.
Реальных армий Авакова и Киви они в упор не видят, зато увидели ее у Семенченко.
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06.10.2021 21:59 Відповісти
Знаете почему Семенченко сидит?
Потому что он тот, кто меньше всего этого заслуживает !
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06.10.2021 23:25 Відповісти
Київська апелячка - кубло тупоголових продажних сєпарів.
Щойно в Україні утвориться патріотична влада, усі "судді" цього кубла здриснуть в лугандонію.
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07.10.2021 10:03 Відповісти
 
 