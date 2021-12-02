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Новости Политика Украины Дело Семенченко и Шевченко
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СБУ (18674) Шевченко Евгений (141) Офис Генпрокурора (2037)

Агенту НАБУ Шевченко вручили обвинительный акт по делу о создании ЧВК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк завершил расследование по Евгению Шевченко по делу о создании ЧВК и выдал ему обвинительный акт.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

Агенту НАБУ Шевченко вручили обвинительный акт по делу о создании ЧВК 01

"Татаровская шестерка Синюк завершил свое "расследование" и выдал мне обвинительный акт - 300 страниц сплошной лжи - будет теперь, чем камин разжигать", - шутит он.

По его словам, уже на днях дело будет направлено в суд, где Синюк согласно ч. 3 ст. 260 УКУ потребует в отношении него 10 лет заключения.

"Какие же тяжкие преступления против людей или против государства совершил я? Интересный вопрос:) С марта месяца следователи СБУ и прокуроры Офиса генпрокурора рассказывали, что я создал НВФ и поставлял оружие и взрывчатку из РФ. Даже какое-то там оружие где-то в лесу нашли, но впоследствии выяснилось, что оно числится за в/ч 3027 и никакого отношения к России нет. Может я все равно был ее поставщиком? Может и так, но почему генетические образцы для экспертизы ДНК следователи взяли у всех подозреваемых по делу, кроме меня - именно того, кто это оружие и поставлял", - отмечает Шевченко.

"И здесь либо "забыли", либо наверняка знали, что я никакого отношения к тому оружию не имел, поэтому решили не тратить на меня время. И я совсем не понимаю, каким образом прокурор собирается доказывать в суде эти обвинения, когда:

1) Свидетелей – нет,

2) Данных НСРД – нет,

3) Экспертизы ДНК – нет,

4) Отпечатков моих пальцев на том оружии – нет", – добавляет он.

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"Если же учесть цель деятельности этого "НВФ", то по мнению недоумков в погонах я планировал провокацию военных конфликтов, запугивание населения, свержение власти и т.д. При этом никаких свидетелей по отношению ко мне, никаких фактических данных относительно таких планов или разговоров в деле нет, потому что таких не существует в природе - однако это не мешает им существовать и процветать в больном воображении Синюка", - иронически добавляет он.

"Ну и стоит ли говорить, что по всему этому великому делу "ЧВК Семенченко-Шевченко" вообще нет ни одного потерпевшего? Никакого! В конце концов вопрос только один: сможет ли сегодняшний украинский суд принять действительно справедливое решение?Сможет ли суд, увидев это шитое "белыми нитями" дело, признать меня невиновным? И сможет ли суд принять это решение вопреки указаниям сверху? Скоро узнаем", - резюмировал Шевченко.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, чтоСБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко. Кроме того, 25 марта в рамках расследования суд также отправил под домашний арест трех фигурантов дела, добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича. 29 марта суд отправил под домашний арест бывшего командира батальона Анатолия Виногродского. 19 апреля стало известно, что в деле также фигурирует директор охранной фирмы "Донкорп Украина", ветеран АТО, бывший боец батальона "Донбасс" Сергей Ружицкий.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

26 июля судья Соломенского райсуда Киева Максим Вишняк изменил меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей в СИЗО. 8 сентября голодающему Семенченко продлили арест на 2 месяца.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Якби серед колишніх президентів була хоч одна така мстива потвора, як теперішній, то цей туалетний комік би давно був репресований за свій словесний пронос на сцені.
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01.12.2021 13:13
+10
А вот и обещанный главпетухом "переворот": зебилы сегодня в 11 часов межбанк закрыли:
https://minfin.com.ua/currency/mb/
Но виноваты в этом Шевченко и Порошенко.
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01.12.2021 13:13
+10
От що значить кондовий кацап! Єслі у чєлавєка камін-значіт наваравал как унітаз!
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01.12.2021 13:22
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вот и обещанный главпетухом "переворот": зебилы сегодня в 11 часов межбанк закрыли:
https://minfin.com.ua/currency/mb/
Но виноваты в этом Шевченко и Порошенко.
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01.12.2021 13:13 Ответить
Якби серед колишніх президентів була хоч одна така мстива потвора, як теперішній, то цей туалетний комік би давно був репресований за свій словесний пронос на сцені.
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01.12.2021 13:13 Ответить
Ну вот . А мы , наивные , мечтали ...
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01.12.2021 13:14 Ответить
ну ты нас к себе наивному не приравнивай...это вы идиоты мечтали,а мы вас предупреждали!
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01.12.2021 14:11 Ответить
як швидко розслідують усе, що пов'язано з громадянами, які критикують гундосика.
І як повільно розслідують держзраду мервечука, витівки киви, розкрадання бюджету іншими потворами..
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01.12.2021 13:14 Ответить
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01.12.2021 14:20 Ответить
А откуда у тебя сволота камин ? Наворовал подонок ?
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01.12.2021 13:15 Ответить
Это ты из канавы голос подал?
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01.12.2021 13:16 Ответить
Из спама.
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01.12.2021 13:21 Ответить
От що значить кондовий кацап! Єслі у чєлавєка камін-значіт наваравал как унітаз!
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01.12.2021 13:22 Ответить
Ну если у него ещё и унитаз с камином в сральнике имеется ,значит точно наворовал ..
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01.12.2021 13:24 Ответить
Что бы такого делать, лишь бы ничего не делать...
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01.12.2021 13:15 Ответить
Це той висновок, який готували дегенерати із фсбу, які інкримінують Семенченку: "впливав на політичні погляди товариства з обмеженою відпоаідальністю".

Те, що слідчі дегенерати ніяк не вплине на замовне винесення обвинувального вироку.
Бо такі само дегенерати і в прокурватурі, і в судах усіх інстанцій.
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01.12.2021 13:27 Ответить
Оце рівень! Нові платні камери з каміном! Малюська працює!
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01.12.2021 13:52 Ответить
Ого, 300 сторінок! Більше ніж "посланіє" президента!
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01.12.2021 14:08 Ответить
Д'ерьмаковская шобла вообще уже берегов не видит.
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01.12.2021 14:15 Ответить
как зеленого мразеклоуна рвет уххх
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01.12.2021 14:30 Ответить
Заказ Лукашенко выполняют.
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01.12.2021 15:06 Ответить
Ще б "огент" внятно промичав ЯК вони напару з шлюшкою семенченком охороняли в лісі центрєнерго, куди їх привіз каломойша. ПОЦріоти херові. Цілуйте дупу свому жиду каломойському "сторонніку руцкага мира". Дуже шкода що воно не сдохло разом з боголюбовим.
Чи такого не було? Не ліпить з семенченка та цього іудушки яких патріотів і героїв. Це тупо слуги каломоші.
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01.12.2021 16:21 Ответить
 
 