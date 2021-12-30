ВАКС возложил дополнительные обязательства на нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве: Нужно воздерживаться от общения со свидетелями

Высший антикоррупционный суд возложил дополнительные обязательства на нардепа Александра Юрченко, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Суд постановил возложить на него дополнительные обязанности, предусмотренные ч. 5 ст. 194 УПК Украины, а именно: воздерживаться от общения со свидетелями обстоятельств криминального производства и экспертами в этом уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

В случае их невыполнения, к нему может быть применена более жесткая мера пресечения и на нее может быть наложено денежное взыскание.

Срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого – до 28.02.2022 включительно.

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В суде не называют фамилию нардепа, однако указывают, что дело касается подозрения во взяточничестве.

"По версии стороны обвинения, народный депутат Украины и его помощник, вероятно, действуя по предварительному сговору, получили неправомерную выгоду при содействии в голосовании по законопроекту, связанному с бытовыми отходами", - добавили в суде.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника тогда еще народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

17 сентября 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко. В этот же день Юрченко вышел из фракции.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позже Офис Генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой залога в сумме 6,5 млн грн.

18 сентября Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

21 сентября ВАКС избрал для подозреваемого во взяточничестве народного депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября стало известно, что за народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко внесли залог в размере 3 миллиона гривен.

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