Вопрос Бабьего Яра курирует лично глава ОП Ермак, - историк Нахманович о передаче в аренду "российскому проекту" здания конторы еврейского кладбища

Передача в аренду Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр" единственного исторического сооружения в Бабьем Яре, где планировалось разместить государственный музей, объясняется беспрецедентным давлением со стороны главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Виталий Нахманович, замглавы Рабочей группы по разработке концепции мемориализации Бабьего Яра при Институте истории Украины НАН Украины.

"Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра должен стать пилотным проектом комплексной мемориализации этого пространства. Музей должен кратко представлять подходы к освещению трагедии Холокоста и нацистского террора в широком контексте истории Киева и Украины довоенных времен, Второй мировой войны и послевоенного времени, и до сегодня. Важно, что это должен быть взгляд украиноцентрический. Не в том смысле, что мы предлагали вывести на маргинес еврейскую трагедию, а в том, что Холокост и все другие трагедии Бабьего Яра должны быть представлены в контексте украинской истории, украинской исторической памяти и проблем украинского сегодня.

Понятно, что такой подход отнюдь не устраивает владельцев Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", стремящихся распространить советское и современное русское видение истории Холокоста, Второй мировой войны и Украины в целом. Это, на самом деле, один из элементов мировоззренческой войны, которая идет между Россией и Украиной, составляющая идеологической агрессии со стороны путинского режима и его преспешников", - сказал он.

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По его словам, среди тех, кто способствует МЦХБЯ, есть многие видные деятели Офиса Президента Украины.

"Одни из них занимаются срывом судебной реформы и проведением фиктивных конкурсов на должности руководителей силовых структур. Это должно дискредитировать Украину перед ее западными партнерами. Другие открывают уголовные дела против политических оппонентов, что должно расколоть украинское общество. Наконец, третьи организуют диверсии против украинской национальной памяти ради того, чтобы идейно обезоружить украинцев перед враждебной агрессией.

Вопросами Бабьего Яра занимается лично глава президентского Офиса Андрей Ермак, который, похоже, предоставил личные гарантии Фридману и его партнерам по воплощению всех их планов в Бабьем Яру. Только беспрецедентным давлением со стороны Ермака и его подчиненных обусловлено поведение и Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады, и Национального заповедника "Бабий Яр", и Министерства культуры и информационной политики Украины.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. В его рамках планируют создать Мемориальный парк, который должен объединить все существующие сегодня памятники, Мемориальный Музей Бабьего Яра и Украинский музей Холокоста.

До сооружения помещения для обоих музеев в помещении бывшей конторы еврейского кладбища расположится пилотный вариант Музея Бабьего Яра. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея бвло запланировано на 2021 год. Концепция разработана под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием создать в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декаря", выступающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В октябре ученые Института истории Украины и глава Украинского института национальной памяти представили обновленную Концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Согласно данной концепции, в здании конторы еврейского кладбища должен разместиться пилотный проект Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Сам музей предусмотрено построить за пределами Бабьего Яра, рядом с Украинским музеем Холокоста – вместе они должны составить единый музейный комплекс.

31 декабря 2021 года Министерство культуры согласовало передачу здания контры еврейского кладбища в аренду. В тот же день на сайте МЦХБЯ появилась информация о том, что сооружение передается ему в аренду.