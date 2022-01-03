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Вопрос Бабьего Яра курирует лично глава ОП Ермак, - историк Нахманович о передаче в аренду "российскому проекту" здания конторы еврейского кладбища

Вопрос Бабьего Яра курирует лично глава ОП Ермак, - историк Нахманович о передаче в аренду

Передача в аренду Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр" единственного исторического сооружения в Бабьем Яре, где планировалось разместить государственный музей, объясняется беспрецедентным давлением со стороны главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Виталий Нахманович, замглавы Рабочей группы по разработке концепции мемориализации Бабьего Яра при Институте истории Украины НАН Украины.

"Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра должен стать пилотным проектом комплексной мемориализации этого пространства. Музей должен кратко представлять подходы к освещению трагедии Холокоста и нацистского террора в широком контексте истории Киева и Украины довоенных времен, Второй мировой войны и послевоенного времени, и до сегодня. Важно, что это должен быть взгляд украиноцентрический. Не в том смысле, что мы предлагали вывести на маргинес еврейскую трагедию, а в том, что Холокост и все другие трагедии Бабьего Яра должны быть представлены в контексте украинской истории, украинской исторической памяти и проблем украинского сегодня.

Понятно, что такой подход отнюдь не устраивает владельцев Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", стремящихся распространить советское и современное русское видение истории Холокоста, Второй мировой войны и Украины в целом. Это, на самом деле, один из элементов мировоззренческой войны, которая идет между Россией и Украиной, составляющая идеологической агрессии со стороны путинского режима и его преспешников", - сказал он.

Читайте также: Минкульт согласовал передачу здания бывшей конторы еврейского кладбища в аренду Мемориальному центру Холокоста "Бабий Яр"

По его словам, среди тех, кто способствует МЦХБЯ, есть многие видные деятели Офиса Президента Украины.

"Одни из них занимаются срывом судебной реформы и проведением фиктивных конкурсов на должности руководителей силовых структур. Это должно дискредитировать Украину перед ее западными партнерами. Другие открывают уголовные дела против политических оппонентов, что должно расколоть украинское общество. Наконец, третьи организуют диверсии против украинской национальной памяти ради того, чтобы идейно обезоружить украинцев перед враждебной агрессией.

Вопросами Бабьего Яра занимается лично глава президентского Офиса Андрей Ермак, который, похоже, предоставил личные гарантии Фридману и его партнерам по воплощению всех их планов в Бабьем Яру. Только беспрецедентным давлением со стороны Ермака и его подчиненных обусловлено поведение и Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады, и Национального заповедника "Бабий Яр", и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальный парк и два музея: Государственная концепция мемориализации Бабьего Яра вынесена на общественное обсуждение

Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. В его рамках планируют создать Мемориальный парк, который должен объединить все существующие сегодня памятники, Мемориальный Музей Бабьего Яра и Украинский музей Холокоста.

До сооружения помещения для обоих музеев в помещении бывшей конторы еврейского кладбища расположится пилотный вариант Музея Бабьего Яра. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея бвло запланировано на 2021 год. Концепция разработана под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием создать в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В октябре инициативная группа "1 декаря", выступающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

В октябре ученые Института истории Украины и глава Украинского института национальной памяти представили обновленную Концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Согласно данной концепции, в здании конторы еврейского кладбища должен разместиться пилотный проект Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Сам музей предусмотрено построить за пределами Бабьего Яра, рядом с Украинским музеем Холокоста – вместе они должны составить единый музейный комплекс.

31 декабря 2021 года Министерство культуры согласовало передачу здания контры еврейского кладбища в аренду. В тот же день на сайте МЦХБЯ появилась информация о том, что сооружение передается ему в аренду.

Автор: 

Бабий Яр (188) история (2017) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+33
євреї+кацапи...
давно відомий альянс з антиукраїнським підтекстом.
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03.01.2022 15:54
+14
Євреї новий Ієрусалім в Україні будують. Почали з цвинтара.
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03.01.2022 15:56
+12
С закона где евреев ругать нельзя. А про не ругать украинцев и бандеровцев закона нееть
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03.01.2022 16:00
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Всё, что "курирует Ермак" и осёл - является одним большим российским проектом...
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03.01.2022 16:30 Ответить
распад и неуважение



Аул Хайбах - чеченская Хатынь, где 27 февраля 1944 года " офицеры НКВД живьём спалили около 700 человек из числа депортируемых чеченцев. Мирных людей загнали в конюшню, облили её бензином и подожгли.

https://twitter.com/i/status/1477743859044171777
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03.01.2022 16:31 Ответить
Но сначала раша всему миру втерла , что чеченцы террористы, чтобы ей не мешали геноцидить
Вот и про украинцев пытается брехню нести .
А посольства украинские наполнены малороссами и сами про бандеровцев плохо отзываются. До идиотов не доходит , что они ослабляют Украину своим непатриотизмом
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03.01.2022 16:42 Ответить
Євреї у євреїв і на єврейських кістках, це ж суцільний жах
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03.01.2022 16:34 Ответить
Таке враження, що дуже багато людей ******* Україну, українців, вирішують наші проблеми, але якось без нас-українців, української мови і, головне, без українців у владі!...
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03.01.2022 16:37 Ответить
«НЕ ТАК ТІЇ ВОРОГИ...» Т. Г Шевченко....
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03.01.2022 16:58 Ответить
Я, как то не очень антисемит , но пейсатые, очень быстро наглеют, когда к ним толерантно относятся.
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03.01.2022 16:38 Ответить
Семіти, це не тільки євреї, а наприкла і мальтійці, лівійці...

Так що можно казати, що ви не антисеміт і нового закону не порушуєте, а ви юдофоб.
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03.01.2022 17:53 Ответить
как и кацапы
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03.01.2022 18:28 Ответить
кацапы это вообще за гранью человеческих эмоций
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03.01.2022 18:32 Ответить
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03.01.2022 16:44 Ответить
Идиотизм. Сейчас россияне построят "правильный "музей. В результате чего в Украине впервые возникнут межнациональные вопросы. А идиот Кличко еше и в "патронаты" туда записался. Давайте, стройте, все "строители" потом слиняют- а этот дегенератизм расхлебывать десятилетия придется.
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03.01.2022 16:47 Ответить
Т. Г . Шевченко «НЕ ТАК ТІЇ ВОРОГИ...»

Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.
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03.01.2022 16:56 Ответить
Кто бы сомневался. Богоизбранный ОП.
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03.01.2022 17:02 Ответить
Пам'ять жертвам расизму/русизму не вимірюється обсягом грошей російських олігархів закопаних у будівництвом меморіалу. Вищим висловом має бути його скромність і печаль, а не показана помпезність. Штучне створення тупикової ситуації вочевидь віддзеркалює сутність намірів Єрмака. Зеленському все ще "нєвдомьок"?!
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03.01.2022 17:38 Ответить
Добре підмічено.
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03.01.2022 18:01 Ответить
Бабин Яр - то безумовно трагедія! Але Україна має свою трагедію, яку, між іншим, євреї Ізраїлю не визнають...Це трагедія Голодомору....І фамілії організаторів цієї трагедіі мають бути викарбувані на камені, щоб "ніколи знову" це не повторилось... І фаміліі цих "видатних" постатей-нелюдів будуть не на користь євреїв...
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03.01.2022 17:52 Ответить
прізвища
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03.01.2022 17:53 Ответить
Напомним
имена и фамилии основных идеологов и исполнителей во власти.. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - єврей. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок"(национальность єврей по батьку). Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - єврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - єврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - єврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - єврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР ярый украинизатор, украинец, покончивший с жизнью самоубийством 7 июля 1933-го года. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - єврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - єврей.

Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. И надо учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
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03.01.2022 17:59 Ответить
Це наслідки тоталітарного режиму радянського союзу.... Який, доречі, також зліпили "геніі " з єврейськими фаміліями...
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03.01.2022 18:07 Ответить
Открыл Америку! Евреи всегда виноваты перед всеми-и у всех ...И у немцев времен Гитлера, и у Сталина времен борьбы с "безродными космополитами", и у щирих украинцев времен козака Гонты, гетмана Хмельницкого, уничтожавших их тысячами, и у поляков...Потому так многие и живут хреново, что сами себе ладу не дадут, а ищут виноватых -кто 30 лет,кто сотни лет...С Новым Годом! И проклиная евреев, хотя бы вакцинируйтесь! На сегодня в рейтинге по суточной смертности Россия привычно на1-м месте в мире, Украина сползла ,наконец с привычного 2-3 на 5-е. Все равно евреи виноваты...
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03.01.2022 20:05 Ответить
Ну якщо майже дві тисячи років чомусь всі без виключення народи, чомусь дуже негативно видносяться до євреїв.

А може просто ці народи гоняли ворюг, корупціонерів, бариг, ростовщиків, жуликів? І ось по дивному збігу обставин траплялося так, що вони виявлялися євреями? Ну ми ж чули про те, як Моісей збіраючи євреїв до бігства з Єгипту казав- " коли будете вбигати з дому, де вас приютили не як раба на плантації, а ви живите поруч з гозподарями у одному будинку, то вкрадить з дому в ції добрих людей все найбільш цінне, особливо золото та прикраси".
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03.01.2022 20:18 Ответить
Гоняли? А что ж вы своих ворюг не гоняете? Между "гонял" и уничтожать десятками тысяч ,миллионами ВСЕХ, включая детей и стариков-дистанция космического масштаба...И приведите стих из библии,где говорится: "вкрадить з дому в ції добрих людей все найбільш цінне"-сами придумали,чтоб соврать? Вы взрослый нормальный человек,или просто- безграмотный антисемит?
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03.01.2022 21:25 Ответить
А в вас є ДОКАЗИ того, що їх вбивали мільонами?
А ось в мене є доказ того, що євреї зробили у Україні три штучних Голодомора і під час Голодомору 1932-1933-го років було знищено май же 12 млн українців, при чому у самий страшний спосіб - через Голод, коли на руках у батька помирають, тижднями помирають його діточки. Це був найжорстокійший Геноцід за весь час існування Людства.

А чому антисеміт? Я добре відношусь до богатьох симитьських народів - сірійцев, ливанцев, мальтійцев, палістінцев. Це в мене тільки до євреїв таке негативне ставлення, яке створилось за їх діями. Юдофоб, ще може бути, але не антисемит.

А як гоняли? Ну наприклад, десь у Середньовіччя, зараз ліньшукати в нете, коли точно, з Англії просто вигнали усіх євреїв, бо їх поведінка набридла владі та народу, а їх і було тоді менш двух тисяч.
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03.01.2022 21:41 Ответить
Государство Изратль никогда не признает Голодомор. Дело не в персоналиях. все дело в коллективизации, единственном способе спасения тогдашнего режима, сотворение колхоза, братишки кибуцев. Не шло это дело особенно в Украине и в Северном Кавказе. Один из генераторов этой сумасбродной идеи, отец русскаго мира Молотов, на землях вотяков обустроил колхоз своего имени площадью 900 000 кв. км. Его слегка Сталин пожурил в головокружении от успехов. Как они потом вспоминали -стоял вопрос или мы их или они нас (они -мелкие собственники кулаки). Как свидетельствует переписка Сталина и Кагановича. именно в это время сталинцы усиленно строили зернохранилища в Мордве,Грузии, Абхазии, Азербайджане среди сибирских племен. И этот вывоз зерна не прекращался до 1991 года. Этим была сломана вся торговля и частное производство главные враги Советского государства и его партии.
Но... Характерное дело Н.Лакобы, абхазского лидера. "Хлебосольный" хазяин Абхазии вступил в сговор с Розенгольцем, тогдашним в 30 годы НАцбанк Союза, под видом миллиарда овец, чахлые колхозы Абхазии брали крупные кредиты на закупки зерна для овцеводства. Деньги обналичивались и прямо из касс колхозов перекочевывали доверенным лицам. Все московские кланы уезжали на вакации на юга. Все санатории Абхазии обслуживали "элиту". Как никак там оттдыхает Хазяин. Но все имеет свой конец. Дочь Розенгольца, клептоманка по рождению, тоже приезжала на Юга, но с другой целью -чистить карманы номенклатуры. В одном санатории после кражи ее опознали она удрала к Нестору на дачу. И под утро она была обнаружена Нестором в своей спальне застреленной. Все спрятали -акты осмотра, анализы, правдивые свидетели и т.п. Жалоба дошла до Сталина, Берия тогда партиец, проверил. Доложил -убийство, хотела юная клептоманка вскрыть сейф самого нестора, благодетеля. И всех, кто знал тихо расстреляли за троцкизм. А Нестор вообще ни одной книги не прочитал, так как был неграмотный. А упомянутые Балицкий и Яша Письменный, два друга - на строительстве здание НКВД в Киеве, украли около 1 млн.рублей посредством приписок, часть денег пошла на обустройство публичных домов, для этого были привезены жрицы из Одессы во главе с бабушкой "украинской" проституции Аренштейн. Вместе с ними всегда буйствовал алкоголик Постышев и все хотел стать первым и там же нашел жену бисексуал Колька Ежов.
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03.01.2022 21:48 Ответить
Да и их Ленин-Бланк прямо сказал, что "мелкий частный собственник земли - главный враг советской власти.

Собственно Голодомор был раньше Холокоста. Я хотел бы, чтобы в Украине просто не смели хватать за критику евреев и никогда жиды не говорили, что украинцы участвовали в Холокосте. Чтобы евреи перестали быть в моей стране неприкасаемыми.
Ну а то, что их надо срочно отстранять от власти в Украине, так они сами довели ситуацию до такого вывода, что они неграмотны, непрофессиональны, воровиты, наглы и гробят независимость Украины.
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03.01.2022 22:02 Ответить
Вікіпедія - "У Бабиному Яру поховані жертви Голодомору, яких було знищено російсько-радянським керівництвом у 1932-33 роках (точні дані по кількості загиблих невідомі)." - може тому там досі відмовляються проводити будь які розкопки?
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03.01.2022 18:00 Ответить
Невинно убієнних людей не треба тривожити, але пам'ятати і шанувати.
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03.01.2022 18:25 Ответить
А для цого, до речи, треба знати, а кого на цьому скорботному місті треба шанувати.
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03.01.2022 20:19 Ответить
Всіх людей різних національностей, які там загинули.
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03.01.2022 20:24 Ответить
Так про це і мова, що спочатку там не єврейський меморіал будувати, а з'ясувати, ХТО насправді там похований.
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03.01.2022 20:44 Ответить
Я с этими маланцами совсем запутался.
Двумя новостями ниже написано, что минкульт согласовал передачу здания патриотичной их части в лице Бродского, Медведчука и прочих суркисов.
Теперь читаю про непатриотичных маланцев в лице Фридмана, Пинчука и других жидокацапов.
Дык, просветите темного, кому чего передали.
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03.01.2022 18:21 Ответить
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03.01.2022 18:51 Ответить
Педалик - агент Кремля???
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03.01.2022 18:58 Ответить
По-моему,все постоянные антисемиты собрались на любимую тему покалякать...Оторвались от празднования Нового Года-у них свой праздник!!! 😂😂
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03.01.2022 21:33 Ответить
це єврейська перевірка лояльності . . . . чим більше антисемитів - тим менше підступного у світі.
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04.01.2022 00:38 Ответить
Рамзес Рамзес


@njdjzhj09GuHZfT

·
https://twitter.com/njdjzhj09GuHZfT/status/1478066620505460746 1 ч



Тут про те, як і скільки знімали новорічний ролик я нєлоха. Насолоджуйтеся

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03.01.2022 21:47 Ответить
коротше кажучи - інфа про єврейській цвинтар на нашій землі і за наші гроші по єврейському сценарію. а де еврейський сценарій там є маржа на користь тих хто такі інтриги творить. Навіщо взагалі опікуватись гастролерами - євреями як і коміками-політиканами .? Гастролери завжди зникають у час "ч" а поки вони лише роблять вигляд що комусь допомагають. Невже у євреїв мало роботи у собі на Ізраїлі ??? йдіть нафуй зі своїми підступними проєктами . . . Ми не забули про геноцид арабів на їх рідній землі від ізраїльтян-вбивць.
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04.01.2022 00:32 Ответить
ермак_Козырь_Михайлов_Лолита должен сидеть в тюрьме, как государственный преступник, а не управлять Украиной, вместо зеленной никчемности.
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04.01.2022 03:55 Ответить
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