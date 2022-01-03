Вопрос Бабьего Яра курирует лично глава ОП Ермак, - историк Нахманович о передаче в аренду "российскому проекту" здания конторы еврейского кладбища
Передача в аренду Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр" единственного исторического сооружения в Бабьем Яре, где планировалось разместить государственный музей, объясняется беспрецедентным давлением со стороны главы Офиса Президента Андрея Ермака.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал Виталий Нахманович, замглавы Рабочей группы по разработке концепции мемориализации Бабьего Яра при Институте истории Украины НАН Украины.
"Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра должен стать пилотным проектом комплексной мемориализации этого пространства. Музей должен кратко представлять подходы к освещению трагедии Холокоста и нацистского террора в широком контексте истории Киева и Украины довоенных времен, Второй мировой войны и послевоенного времени, и до сегодня. Важно, что это должен быть взгляд украиноцентрический. Не в том смысле, что мы предлагали вывести на маргинес еврейскую трагедию, а в том, что Холокост и все другие трагедии Бабьего Яра должны быть представлены в контексте украинской истории, украинской исторической памяти и проблем украинского сегодня.
Понятно, что такой подход отнюдь не устраивает владельцев Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", стремящихся распространить советское и современное русское видение истории Холокоста, Второй мировой войны и Украины в целом. Это, на самом деле, один из элементов мировоззренческой войны, которая идет между Россией и Украиной, составляющая идеологической агрессии со стороны путинского режима и его преспешников", - сказал он.
По его словам, среди тех, кто способствует МЦХБЯ, есть многие видные деятели Офиса Президента Украины.
"Одни из них занимаются срывом судебной реформы и проведением фиктивных конкурсов на должности руководителей силовых структур. Это должно дискредитировать Украину перед ее западными партнерами. Другие открывают уголовные дела против политических оппонентов, что должно расколоть украинское общество. Наконец, третьи организуют диверсии против украинской национальной памяти ради того, чтобы идейно обезоружить украинцев перед враждебной агрессией.
Вопросами Бабьего Яра занимается лично глава президентского Офиса Андрей Ермак, который, похоже, предоставил личные гарантии Фридману и его партнерам по воплощению всех их планов в Бабьем Яру. Только беспрецедентным давлением со стороны Ермака и его подчиненных обусловлено поведение и Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады, и Национального заповедника "Бабий Яр", и Министерства культуры и информационной политики Украины.
Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.
На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.
В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.
Также реализуется государственный проект комплексной мемориализации Бабьего Яра. В его рамках планируют создать Мемориальный парк, который должен объединить все существующие сегодня памятники, Мемориальный Музей Бабьего Яра и Украинский музей Холокоста.
До сооружения помещения для обоих музеев в помещении бывшей конторы еврейского кладбища расположится пилотный вариант Музея Бабьего Яра. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея бвло запланировано на 2021 год. Концепция разработана под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров.
Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием создать в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.
К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.
Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.
Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.
28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.
В октябре инициативная группа "1 декаря", выступающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.
В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".
В октябре ученые Института истории Украины и глава Украинского института национальной памяти представили обновленную Концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Согласно данной концепции, в здании конторы еврейского кладбища должен разместиться пилотный проект Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Сам музей предусмотрено построить за пределами Бабьего Яра, рядом с Украинским музеем Холокоста – вместе они должны составить единый музейный комплекс.
31 декабря 2021 года Министерство культуры согласовало передачу здания контры еврейского кладбища в аренду. В тот же день на сайте МЦХБЯ появилась информация о том, что сооружение передается ему в аренду.
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Аул Хайбах - чеченская Хатынь, где 27 февраля 1944 года " офицеры НКВД живьём спалили около 700 человек из числа депортируемых чеченцев. Мирных людей загнали в конюшню, облили её бензином и подожгли.
https://twitter.com/i/status/1477743859044171777
Вот и про украинцев пытается брехню нести .
А посольства украинские наполнены малороссами и сами про бандеровцев плохо отзываются. До идиотов не доходит , что они ослабляют Украину своим непатриотизмом
Так що можно казати, що ви не антисеміт і нового закону не порушуєте, а ви юдофоб.
Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.
имена и фамилии основных идеологов и исполнителей во власти.. Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - єврей. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ на Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок"(национальность єврей по батьку). Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся на Украину - єврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации на Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - єврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - єврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - єврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР ярый украинизатор, украинец, покончивший с жизнью самоубийством 7 июля 1933-го года. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - єврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - єврей.
Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. И надо учитывать, что пятерка особо отличившихся в 33-м зернозаготовителей состояла из таких деятелей как Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
А може просто ці народи гоняли ворюг, корупціонерів, бариг, ростовщиків, жуликів? І ось по дивному збігу обставин траплялося так, що вони виявлялися євреями? Ну ми ж чули про те, як Моісей збіраючи євреїв до бігства з Єгипту казав- " коли будете вбигати з дому, де вас приютили не як раба на плантації, а ви живите поруч з гозподарями у одному будинку, то вкрадить з дому в ції добрих людей все найбільш цінне, особливо золото та прикраси".
А ось в мене є доказ того, що євреї зробили у Україні три штучних Голодомора і під час Голодомору 1932-1933-го років було знищено май же 12 млн українців, при чому у самий страшний спосіб - через Голод, коли на руках у батька помирають, тижднями помирають його діточки. Це був найжорстокійший Геноцід за весь час існування Людства.
А чому антисеміт? Я добре відношусь до богатьох симитьських народів - сірійцев, ливанцев, мальтійцев, палістінцев. Це в мене тільки до євреїв таке негативне ставлення, яке створилось за їх діями. Юдофоб, ще може бути, але не антисемит.
А як гоняли? Ну наприклад, десь у Середньовіччя, зараз ліньшукати в нете, коли точно, з Англії просто вигнали усіх євреїв, бо їх поведінка набридла владі та народу, а їх і було тоді менш двух тисяч.
Но... Характерное дело Н.Лакобы, абхазского лидера. "Хлебосольный" хазяин Абхазии вступил в сговор с Розенгольцем, тогдашним в 30 годы НАцбанк Союза, под видом миллиарда овец, чахлые колхозы Абхазии брали крупные кредиты на закупки зерна для овцеводства. Деньги обналичивались и прямо из касс колхозов перекочевывали доверенным лицам. Все московские кланы уезжали на вакации на юга. Все санатории Абхазии обслуживали "элиту". Как никак там оттдыхает Хазяин. Но все имеет свой конец. Дочь Розенгольца, клептоманка по рождению, тоже приезжала на Юга, но с другой целью -чистить карманы номенклатуры. В одном санатории после кражи ее опознали она удрала к Нестору на дачу. И под утро она была обнаружена Нестором в своей спальне застреленной. Все спрятали -акты осмотра, анализы, правдивые свидетели и т.п. Жалоба дошла до Сталина, Берия тогда партиец, проверил. Доложил -убийство, хотела юная клептоманка вскрыть сейф самого нестора, благодетеля. И всех, кто знал тихо расстреляли за троцкизм. А Нестор вообще ни одной книги не прочитал, так как был неграмотный. А упомянутые Балицкий и Яша Письменный, два друга - на строительстве здание НКВД в Киеве, украли около 1 млн.рублей посредством приписок, часть денег пошла на обустройство публичных домов, для этого были привезены жрицы из Одессы во главе с бабушкой "украинской" проституции Аренштейн. Вместе с ними всегда буйствовал алкоголик Постышев и все хотел стать первым и там же нашел жену бисексуал Колька Ежов.
Собственно Голодомор был раньше Холокоста. Я хотел бы, чтобы в Украине просто не смели хватать за критику евреев и никогда жиды не говорили, что украинцы участвовали в Холокосте. Чтобы евреи перестали быть в моей стране неприкасаемыми.
Ну а то, что их надо срочно отстранять от власти в Украине, так они сами довели ситуацию до такого вывода, что они неграмотны, непрофессиональны, воровиты, наглы и гробят независимость Украины.
Двумя новостями ниже написано, что минкульт согласовал передачу здания патриотичной их части в лице Бродского, Медведчука и прочих суркисов.
Теперь читаю про непатриотичных маланцев в лице Фридмана, Пинчука и других жидокацапов.
Дык, просветите темного, кому чего передали.
@njdjzhj09GuHZfT
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https://twitter.com/njdjzhj09GuHZfT/status/1478066620505460746 1 ч
Тут про те, як і скільки знімали новорічний ролик я нєлоха. Насолоджуйтеся