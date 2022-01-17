Суд по делу Порошенко объявил перерыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Печерский районный суд Киева объявил двухчасовой перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в рамках дела о незаконном снабжении угля с оккупированной территории.
Об этом сообщает корреспонден Цензор.НЕТ.
Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань попросил Печерский районный суд предоставить защите возможность ознакомиться с материалами дела, настаивая, что у Порошенко нет статуса подозреваемого.
В перерыве Петр Порошенко вышел и обратился к своим сторонникам, собравшимся под зданием суда.
Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".
6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.
Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".
Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но суть ведь в другом. Именно сторонники порошенко называют зебилами всех, кто не голосует за Петра. А за Петра не голосуют 3/4. В первом туре 2019 таких было вообще 85%.
І мова не про те, що думають та транслюють зеботи чи порохоботи.
Ви себе намагаєтесь позиціонувати, як об'єктивного спостерігача, тому мене цікавили саме ваші розрахунки. Вони неправильні.
ЗА Зєлю віддали голоси менше третини громадян України.
Але вони і не ЗА Зєлю, як писали ви.
- А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупівлю вугілля на окупованих территоріях?
- Дякую за цікаве і актуальне питання. Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/672270954147704 відео на фейсбук
Запам'ятайте цю "дебеерівку за викликом", це Тетяна Сап'ян (Хмельницька), колишня ведуча 112 каналу Медведчука. Саме в союзі з Медведчуком і Путіним Зеленський намагається посадити Порошенка.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·
Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.
Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!
Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.
І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.
Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.
Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
Весь народ живет с таким судейством, поживи и ты!
Разве это не стоит миллиона рублей?!.
"" закончил Остап.(с)
Поэтому вынужден постоянно согласовывать свои действия с заказчиком (как минимум это беня).
Возможно заказчик *****. То что Зеленский как попугай повторяет одно и то же, что он хочет встретиться с путиным, это может означать что он ему подаёт сигнал: я обязательно выполню ваш заказ, дайте ещё немного времени.
При посадке пороха ***** выигрывает точно, ну а клоун после этого получает вторжение вместо второго срока, потому что руководить защитой страны будет некому.
Можливо цей народ вирішить, що країна ця не має існувати, і що цей народ не має існувати, все можливо. Тоді, значить так. Але можуть бути люди яким це не сподобається, і вони будуть шось робить...
Українці, вони чемпіони по такому я би сказав циклічному суїциду. (с)
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/352744109647176/?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну, вони перевіряють чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня.
Ми на сьогоднішній день починаємо процес об'єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системо розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об'єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників, які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу.
Звільнення двох третин окупованого Донбасу - це на їхню думку державна зрада. Створення армії - це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури - це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН - це вони вважають державнлю зрадою.
Ворог добре озброєний, є майстром гібридної війни. І перемогти нас він збирається не лише через військове вторгнення, а через розшматування нашої держави, через те, щоб підступно посіяти конфлікт. І безвідповідальна, зрадницька, «зелена влада» цьому російському ворогу сприяє.
Вони перетнули «червоні лінії», вони перейшли межу. Але ми точно їх не боїмося і ми точно їх переможемо. Бо ми разом. Ми сила. Ви казали, що країні потрібен Порох - у вас Порох є. Разо
Вообще, чем больше я смотрю на это, тем больше понимаю, что избавиться от гундосого без крови и потерь не выйдет. Даже убитый кокаином мозг понимает, что как только он лишится власти - ответить придётся за всё, поэтому цепляться за неё будет до последнего.
https://ukraine.d3.ru/a-davaite-pro-poroshenko-2244510/?sorting=rating
твоей дупе, обосранная ты жопа номерная.))