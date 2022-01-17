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Суд по делу Порошенко объявил перерыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева объявил двухчасовой перерыв в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко в рамках дела о незаконном снабжении угля с оккупированной территории.

Об этом сообщает корреспонден Цензор.НЕТ.

Ранее адвокат Порошенко Игорь Головань попросил Печерский районный суд предоставить защите возможность ознакомиться с материалами дела, настаивая, что у Порошенко нет статуса подозреваемого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под Печерским райсудом Киева собрались сторонники Порошенко: под зданием усилена охрана и стоят автозаки. ФОТОрепортаж

В перерыве Петр Порошенко вышел и обратился к своим сторонникам, собравшимся под зданием суда.

Суд по делу Порошенко объявил перерыв 01

Суд по делу Порошенко объявил перерыв 02

Суд по делу Порошенко объявил перерыв 03

Суд по делу Порошенко объявил перерыв 04

Суд по делу Порошенко объявил перерыв 05

Суд по делу Порошенко объявил перерыв 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко. ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся. Сторонники Порошенко собрались возле аэропорта "Киев".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Порошенко Петр (19606) суд (25110) мера пресечения (460)


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Топ комментарии
+45
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17.01.2022 12:23
+33
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17.01.2022 12:24
+22
Вовік, тікай з городу тобі пи*да! Хведорич вже постілив тобі у себе на балконі
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17.01.2022 12:26
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Страница 2 из 2
Я подозревал куда вы клоните, но надеялся ошибиться. Это нелепая линия защиты. При чём в нашем диалоге численность населения? Социологи делают опросы с выборкой 2тыс. респондентов. Политики и партии платят за эти данные не малые деньги, при этом большую часть результатов даже не обнародуют, а оставляют для внутреннего пользования. Это я к тому, что приходящие на выборы граждане, вполне отражают настроения всего общества.
Но суть ведь в другом. Именно сторонники порошенко называют зебилами всех, кто не голосует за Петра. А за Петра не голосуют 3/4. В первом туре 2019 таких было вообще 85%.
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17.01.2022 15:10 Ответить
"линия защиты" кого від кого?!

І мова не про те, що думають та транслюють зеботи чи порохоботи.
Ви себе намагаєтесь позиціонувати, як об'єктивного спостерігача, тому мене цікавили саме ваші розрахунки. Вони неправильні.
ЗА Зєлю віддали голоси менше третини громадян України.

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17.01.2022 15:16 Ответить
Ок. Тогда вам осталось совсем малость- привести на следующие выборы недостающие 2/3 граждан.)) Которые конечно же все за Петра.
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17.01.2022 15:33 Ответить
Я не стверджувала, що вони за Петра.
Але вони і не ЗА Зєлю, як писали ви.
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17.01.2022 15:54 Ответить
Выпускали катера по цене авианосца.
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17.01.2022 13:17 Ответить
Скільки коштував один катер і скільки коштує авіаносець?
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17.01.2022 13:36 Ответить
Спросите у Порошенко.
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17.01.2022 15:05 Ответить
Тобто, сам As As не знає жодної цифри, робить вкиди від фонаря, в розрахунку на лохів.
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17.01.2022 15:08 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27849259.html Закони України є таємницею слідства. От воно як.

- А були в 14-15 роках якісь закони, які забороняли закупівлю вугілля на окупованих территоріях?
- Дякую за цікаве і актуальне питання. Я не вповноважена розголошувати таємницю слідства.
https://www.facebook.com/ibigdan/videos/672270954147704 відео на фейсбук
Запам'ятайте цю "дебеерівку за викликом", це Тетяна Сап'ян (Хмельницька), колишня ведуча 112 каналу Медведчука. Саме в союзі з Медведчуком і Путіним Зеленський намагається посадити Порошенка.
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17.01.2022 12:56 Ответить
Треба ще було б задати питання чи в ті роки був якийсь закон про визнання ОРДЛО терористичними організаціями. Сама ж територія ОРДЛО до цих пір має визнання, в тому числі і міжнародне, як українська територія.
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17.01.2022 13:08 Ответить
Сильно постарел. На лице маска мертвеца..А ведь не такой уж и старый Если честно, никогда не понимал таких. - Вот нахера тебе столько ? Тем более,что каждый день как на пороховой бочке. То ли посадят. То ли повременят. Стоит ли того здоровье ? Врядли.. Проще честно зарабатывать.Хотя ты нихера не сделал этот честный труд,безопасным.С этими налоговыми,пожарниками и прочей мудатой. Вот и расплачивайся когда к тебе с такой же меркой.
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17.01.2022 12:58 Ответить
Испражнилась троллятина?
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17.01.2022 13:00 Ответить
100% - валодя ухевато выглядит последнее время..
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17.01.2022 13:10 Ответить
По твоей логике и нашим парням не надо идти на фронт, такие молодые, вся жизнь впереди. Да, рашотроллик диванный? Только ты, сидя на диване и гадя в интернете, имеешь пухленькое розовощекое личико младенца, причем с мозгами младенческого уровня...
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17.01.2022 14:44 Ответить
посмотри в зеркало и увидишь там черта .
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17.01.2022 14:56 Ответить
+1000000!!!!!
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17.01.2022 16:39 Ответить
Порошенко спромогся бути надією перші півтора роки каденції, і був порохом, але на жаль, на другій рік каденції він став шоколадом, і цей стан привів державу до сьогоднішньої поразки демократичного миру України.
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17.01.2022 13:00 Ответить
А ты как был тупым ботом так им и остался. Растение без мозга
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17.01.2022 13:01 Ответить
онотолэ!
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17.01.2022 14:57 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/707502260216191/?__cft__[0]=AZUE_4LT70HCIWGnLfOvsl_vGhgiRhmqLTjZjZo2ofm0ShfBsS4FlWfgqBGWH7HsGRScigCDUR7C8_dkXwpeOImBYnNFEQMnCamJQxRHPjoudfUJVabqNcb9MHhNNnLqnA2WPIS2QxfZvlkiscQJFfwD_YmQHr8VRB4eDeYKhrjEnA&__tn__=%2CO%2CP-R 41 мин. ·



Дорогі друзі, суд не знає, що йому робити.

Перша позиція - вони прийняли рішення призначити мені безкоштовного адвоката, позбавивши пана Новікова та пана Голованя обов'язків моїх адвокатів. І безкоштовний адвокат вийшов і сказав, що це провакація влади і він у цій провокації, безумовно, не буде брати участі. Вони збожеволіли!

Позиція друга - що ніхто з них не може згадати де, коли і за яких обставин вони повідомли про підозру. І сьогодні вони пішли розбиратися: що, де і як у них відбулося.

І третя позиція - ми взяли ці матеріали. Суддя оголосив перерву, не сказав на який час. Але ми зацікавлені у тому, щоб це було швидко. Ми спробуємо зараз ознайомитися з 9-ма томами справи за годину чи півтори. І як тільки суддя продовжить засідання, ми налаштовані сьогодні дати бій. Бій дати при вашій підтримці. Тому я ще раз кажу: я хочу подякувати за небайдужість кожного з вас. Бо на сьогоднішній день тут, на цій площі, ми боремося за Україну. Вони намагаються присилати провокаторів, вони намагаються присилати людей, пропагандистів, які думають, що вони зможуть нас збити. Але за нами правда. Я наголошую: ми - опозиція. І ми поводимо себе набагато більш відповідально, ніж влада. Влада, я сподіваюся, це почує.

Тому з вашого дозволу, ми на півгодини перейдемо в кімнату, щоб прочитати обвинувачення. І як тільки ми щось там побачимо, ми вас проінформуємо. Але я хочу наголосити: влада розгублена, слабка, і замість того, щоби боротися з Путіним, вона намагається боротися з нами, з власним народом, з вами, пред'являючи неіснуючі юридичні папери. Тому що вони вважають, що якби з України прибрати всіх нас з вами, їм би легше жилося. Ми їм не дамо такого! Вони будуть відповідати за ті злочини, які вони коять.

Дякую вам за підтримку! Ми повернемося через пару десятків хвилин і продовжимо наш бій. Слава Україні!
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17.01.2022 13:06 Ответить
Петя,без силовой поддержки многого не добьёшься,вон на киво глянь - дурак дураком,а целую армию имеет..
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17.01.2022 13:15 Ответить
Учитывая жадность Барыги правильно сделали...
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17.01.2022 13:20 Ответить
Срака-срака, ти як свого зєлєбога обізвав? Дивись, бо залишишся без пайки.
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17.01.2022 14:34 Ответить
Реформированный тобой суд не может ошибаться, олигарх Петя!
Весь народ живет с таким судейством, поживи и ты!
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17.01.2022 15:28 Ответить
как же вы правы....пусть падла подёргается....и конфискацию ему припаять...придётся церквушку личную державе отдать...ай...ай...горе какое...
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17.01.2022 16:44 Ответить
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17.01.2022 13:11 Ответить
Не посадять Порошенка, а обкакаються.
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17.01.2022 13:18 Ответить
* После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потерял веру в человечество.
Разве это не стоит миллиона рублей?!.
"" закончил Остап.(с)
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17.01.2022 13:56 Ответить
Паразитуючого на тілі країни , олігарха ,щось беруть великі сумніви що посадять! Не даремно ж він суди під себе рехвормував ! Та і йому подібні паразити замовлять слово і підкинуть кому треба капусти. Бо буде привід злому, олігархічно корупційної системи, яка панує зараз в країні !
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17.01.2022 13:21 Ответить
Дебил обыкновенный
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17.01.2022 13:25 Ответить
Зеленский в цугцванге. Ему нужно было либо с самого начала оставить Порошенко в покое, либо наоборот, на пике своего рейтинга в первый же год жестко с ним разобраться. Сегодня уже любой ход Зеленского «под бой». Всё зависит от его дальнейших стратегических планов. Если намерен таки баллотироваться на второй срок, Петра нужно разгромить любыми способами, если не через посадку, то через деолигархизацию выдавить его из политики. Но «победа» над Порошенко должна быть очевидной, иначе Зеленскому нечего делать на выборах. И в эти рамки Зеленский загнал себя сам.
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17.01.2022 13:38 Ответить
Не знаю чи виграє Зе наступні вибори , а от Петрові на них явно нічого не світить.
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17.01.2022 14:26 Ответить
Я бы тоже на Петра не поставил. Но при определённой череде невероятных событий, он всё же имеет теоретический шанс избраться. Например: Зеленский не баллотируется или опускается на 3-е место в рейтингах и ниже, а Бойко удерживает второе. Тогда второй тур Порошенко/Бойко. И Пётр снова с булавой. Другое дело, что это конечно же была бы политическая катастрофа. Президент, которому изначально не доверяют 75% граждан страны это залог политического хаоса и потрясений в государстве на протяжении всей каденции. К счастью, как и написал выше, такой сценарий маловероятен.
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17.01.2022 14:56 Ответить
Проблема Зе в том что он выполняет заказ. Это более чем очевидно.
Поэтому вынужден постоянно согласовывать свои действия с заказчиком (как минимум это беня).
Возможно заказчик *****. То что Зеленский как попугай повторяет одно и то же, что он хочет встретиться с путиным, это может означать что он ему подаёт сигнал: я обязательно выполню ваш заказ, дайте ещё немного времени.
При посадке пороха ***** выигрывает точно, ну а клоун после этого получает вторжение вместо второго срока, потому что руководить защитой страны будет некому.
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17.01.2022 14:39 Ответить
УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ЩОБ ПРЕЗИДЕНТ БУВ ТАКИЙ СПРАВЕДЛИВИЙ ЯК ІСУС ХРИСТОС, КРАСИВИЙ ЯК АЛЕН ДЕЛОН, ЩОБ ВІН БУВ БІДНИЙ ЯК РОБІН ГУД АЛЕ ЩОБ ВІН УСЕ ВСІМ РОЗДАВАВ. ЩОБ ВІН БУВ МАЙЖЕ ЯНГОЛОМ. І ЩЕ БУВ ТАЛАНОВИТИЙ, ТАККИЙ ЯК НАПОЛЕОН.

Можливо цей народ вирішить, що країна ця не має існувати, і що цей народ не має існувати, все можливо. Тоді, значить так. Але можуть бути люди яким це не сподобається, і вони будуть шось робить...

Українці, вони чемпіони по такому я би сказав циклічному суїциду. (с)
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17.01.2022 13:26 Ответить
Золотi cлова...
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17.01.2022 20:21 Ответить
Щас судья еше и клетчатое одеяльце подстелит и скажет шо ей плохо и для убедительности обписается. Лишь бы спетлять
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17.01.2022 13:36 Ответить
Судья мальчег. А клетчатое одеяло скорее понадобится Петру, если дело пойдёт не по его плану. Безусловно не сразу, ибо гетьман.)) Но если окажется в СИЗО, даже в платной камере, 10 к 1 что очень скоро приболеет.)
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17.01.2022 13:47 Ответить
Суд може затягнутись на декілька днів,а то і тижнів...Хто буде утримувати оту армію порохоботів,годувати розселяти і платити командировочні?..Ясно що Порох то все понакладав на своїх однопартійців,але там люди хоч не такі жадні як він все одно довго витрачатись не збираються...Так що цікаво буде...чим менше хліба тим більше видовищ...якими ситий не будеш...
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17.01.2022 13:36 Ответить
ухаха за зе кто выходил ух его подерживали в буковеле группа статистов
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17.01.2022 13:40 Ответить
Шось не видно під будівлею суду прихильників ЗЕнікчеми. Може вони суди переплутали, та мітингують у цей час під "вовчим"?
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17.01.2022 13:41 Ответить
А в каком суде судят ЗЕнікчему?
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17.01.2022 13:51 Ответить
ЗЕбізяну зараз судить уся Україна і вирок буде не на користь зебанди.
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17.01.2022 14:07 Ответить
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17.01.2022 13:50 Ответить
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17.01.2022 14:00 Ответить
Страница https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Петро Порошенко была в прямом эфире.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/352744109647176/?__cft__[0]=AZVrkwZAjziGbtDRthhhLjaoPkemm3O6Y21lthi-**************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Вони намагалися нас налякати, а врешті-решт налякались самі. Годину тому я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну, вони перевіряють чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня.

Ми на сьогоднішній день починаємо процес об'єднання всіх демократичних опозиційних сил. Це як системо розпізнавання «свій-чужий» в армії. Хто об'єднався, хто йде проти Путіна, проти злочинців у «зеленій владі», «кротів», які здають операцію «Вагнера», які нищать українських розвідників, які знущаються над українськими військовими, не піднімаючи їм зарплату. Негідників, які переслідують опозицію, розповсюджують систему вибіркового правосуддя, руйнують систему верховенства права, демократію, ведуть наступ на вільних журналістів, зупиняють наш рух в Європу.

Звільнення двох третин окупованого Донбасу - це на їхню думку державна зрада. Створення армії - це на їхню думку державна зрада. Створення фундаменту української держави включно із законодавством про українську мову, декомунізацію, побудову державної інфраструктури - це вони вважають державною зрадою, бо вони нероби. Створення світової коаліції на підтримку України, притягнення країни-агресора до міжнародної судової відповідальності включно з міжнародним кримінальним судом ООН - це вони вважають державнлю зрадою.

Ворог добре озброєний, є майстром гібридної війни. І перемогти нас він збирається не лише через військове вторгнення, а через розшматування нашої держави, через те, щоб підступно посіяти конфлікт. І безвідповідальна, зрадницька, «зелена влада» цьому російському ворогу сприяє.

Вони перетнули «червоні лінії», вони перейшли межу. Але ми точно їх не боїмося і ми точно їх переможемо. Бо ми разом. Ми сила. Ви казали, що країні потрібен Порох - у вас Порох є. Разо
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17.01.2022 14:04 Ответить
Саакашвілі прикордонники теж не бажали впускати до України свого часу . Що посієш ,то і пожнеш , Петро ..
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17.01.2022 14:27 Ответить
Ещё там минеры заминировали КПП пограничников...,
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17.01.2022 15:07 Ответить
Різниця між випадками красномовна.
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17.01.2022 23:20 Ответить
Те ,що їх поєднує більш , ніж красномовне .
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18.01.2022 00:28 Ответить
Зеленский страшенно мечтает стать диктатором, но пока что получается только dick-tator
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17.01.2022 14:08 Ответить
Коротше, чергове судилище... Просто нема слів
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17.01.2022 14:12 Ответить
Пока лишь рассмотрение ходатайства о мере пресечения.
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17.01.2022 14:18 Ответить
Кацап, это по вашему, по рогатому - рассмотрение
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17.01.2022 15:41 Ответить
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17.01.2022 14:15 Ответить
ты смотри, даже в эконом класс уселся. Смех до и только . Чего не сделаешь на камеру, когда такой шухер намечается))))
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17.01.2022 16:53 Ответить
отака вона **** лицемерная...всё на дурака расчитывает..гнида.
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17.01.2022 16:56 Ответить
Главное не перепутать, покупать уголь из РФ в 2014 - это "измена", а в 2022 - нет

Вообще, чем больше я смотрю на это, тем больше понимаю, что избавиться от гундосого без крови и потерь не выйдет. Даже убитый кокаином мозг понимает, что как только он лишится власти - ответить придётся за всё, поэтому цепляться за неё будет до последнего.
https://ukraine.d3.ru/a-davaite-pro-poroshenko-2244510/?sorting=rating
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17.01.2022 14:25 Ответить
Он может вместе со своими "окруженцами" дать дёру...
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17.01.2022 15:27 Ответить

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17.01.2022 14:28 Ответить
Дайте Петрові якусь канапку з чаєм з'їсти ,поки в суді перерва . Ну і до кльозету зводіть , якщо така можливість з'явилася .
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17.01.2022 14:29 Ответить
Так , сколько реально собралось под судом наріда ? Человек с 500 наберется ?
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17.01.2022 14:46 Ответить
Весь цей цирк,який зараз відбувається,до правосуддя немає ніякого відношення. І за все це доведеться рано чи пізно відповідати.
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17.01.2022 14:41 Ответить
Пете?
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17.01.2022 15:08 Ответить
.

твоей дупе, обосранная ты жопа номерная.))
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17.01.2022 15:21 Ответить
Ну так Порошенко таке нарехформував, тому претензії нехай пред'являє собі. Він думав що ручні будуть слухати його вічн
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17.01.2022 16:37 Ответить
Ну так Порошенко такий суд нарехформував, а тепер за це буде ід повідати
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17.01.2022 16:39 Ответить
Як кажуть "краще порох в порохівницях, ніж ваЗЕлін у сідницях".
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17.01.2022 15:23 Ответить
Врядли Зеленая сопля досидит до конца срока, а вот свой срок он получит и именно за Державну Зраду))
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17.01.2022 15:30 Ответить
А ГІМН ПЕТРО СПІВАВ?...))
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17.01.2022 17:00 Ответить
Та й ще як . Руку на серце поклав ,а на очах сльоза бриніла ...
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17.01.2022 17:03 Ответить
Бо про грошi думав...
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17.01.2022 20:15 Ответить
Петя почти как Рабинович, скоро интернационал запоет...
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17.01.2022 20:14 Ответить
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17.01.2022 21:14 Ответить
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