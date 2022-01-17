В "Слуге народа" призвали депутатов "ЕС" не участвовать в "политических спектаклях"

В "Слуге народа" призывают представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в "политических спектаклях".

Об этом говорится в заявлении политической партии, которое спикер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук опубликовала в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон. Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать любой ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" считают, что Порошенко демонстрирует сегодня поведение, "направленное на раскол общества".

Читайте также: Прокуратура просит суд об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн

"Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но у нас нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. Зато мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Досадно, но второй подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - отметили в "Слуге народа".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину.