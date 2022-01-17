РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7427 посетителей онлайн
Новости
10 151 127

В "Слуге народа" призвали депутатов "ЕС" не участвовать в "политических спектаклях"

В

В "Слуге народа" призывают представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в "политических спектаклях".

Об этом говорится в заявлении политической партии, которое спикер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук опубликовала в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня экс-президент Петр Порошенко пытался устроить абсолютно искусственный скандал и спровоцировать гражданское противостояние – вместо того, чтобы цивилизованно и спокойно выполнить необходимые процедуры, которых требует закон. Его замысел сомнения не вызывает: из-за политизации дела, которое расследуется соответствующими органами сугубо в юридической плоскости, избежать любой ответственности за собственные действия, да еще и заработать политические дивиденды", - говорится в заявлении.

В "Слуге народа" считают, что Порошенко демонстрирует сегодня поведение, "направленное на раскол общества".

Читайте также: Прокуратура просит суд об аресте Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд грн

"Мы считаем такие действия проявлением позорных привычек старой политики. Но у нас нет иллюзий и не надеемся, что от этих привычек Петр Порошенко откажется. Зато мы призываем представителей партии "Европейская солидарность" не участвовать в политических спектаклях и попытаться убедить своего лидера, что политизация и скандализация не могут быть заменой законным процедурам и судебному процессу. Досадно, но второй подозреваемый по "угольному делу", господин Медведчук, продемонстрировал больше уверенности в себе и выдержки, чем его давний товарищ господин Порошенко", - отметили в "Слуге народа".

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Зеленский комментируя подозрение Порошенко заявил: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы".

6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

Сегодня, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину.

Автор: 

Порошенко Петр (19606) Слуга народа (2632) Европейская Солидарность (1054)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+72
ага, тільки слугамнароду можна брати участь у політичних виставах, бо вони професіонали у виставах. Практично кожному можна видати диплом клоуна - навіть без екзаменів
показать весь комментарий
17.01.2022 18:02
+54
Рекомендуется всем слугам паковать свои торбы, пока не росяно.
показать весь комментарий
17.01.2022 18:02
+52
слуги урода у розпачі, не знають вже як відмазатися від ідіотизму зеленського та його проросійскої шобли..
показать весь комментарий
17.01.2022 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
клоуны против спектаклей ? это что то новенькое
показать весь комментарий
17.01.2022 18:58 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 19:00 Ответить
В ЕС и США предупредили Слуг народа не участвовать в "политических спектаклях.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:04 Ответить
ОТ ЩО КОНВЕРТ ЖИВОТВОРЯЩИЙ РОБИТЬ....
показать весь комментарий
17.01.2022 19:07 Ответить
і біла доріжка
показать весь комментарий
17.01.2022 21:05 Ответить
Не участвуйте в политических спектаклях - участвуйте в политических клоундах!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:09 Ответить
Зе клоуны возбудились у них хлеб забирают участие в шоу вбий країну отримай віллу фу як від них тхне
показать весь комментарий
17.01.2022 19:11 Ответить
Призываю "слуг урода" вернуться туда,откуда они вылезли. В лепрозорий.
показать весь комментарий
17.01.2022 19:16 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 19:46 Ответить
В анальний отвір ! Або в росію , що майже одне й теж .
показать весь комментарий
17.01.2022 21:00 Ответить
Клоуны призывают кого то не брать участия в представлениях!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:18 Ответить
Цука ви шоу в Трускавці краще згадайте 😁😁😁
показать весь комментарий
17.01.2022 19:22 Ответить
Обиду слуг зеленой плесени понять можно.....Как никак они ведущие "артисты" и конкурентов им не надо. Да и в сценарии об этом ни гу-гу. Короче , квартал требует монополию!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:28 Ответить
Мабуть Зелені ще не відійшли від дози, щоб нести таку ахінею. Спектакль який вони влаштували дивиться увесь світ і я не здивуюся, як всіх зелених покидьків внесуть в список персон нон грата і не пускатимуть на улюблені курорти...
показать весь комментарий
17.01.2022 19:31 Ответить
Звиздец!!!судье стало плохо и вызвали скорую...
показать весь комментарий
17.01.2022 19:32 Ответить
Перевертні,блаать!
показать весь комментарий
17.01.2022 19:33 Ответить
Это какой то сьюр , что за дичь они несут .Называется с больной головы головы на здоровую
показать весь комментарий
17.01.2022 20:11 Ответить
Як можна щось публікувати в мос кальському телеграмі????
показать весь комментарий
17.01.2022 20:33 Ответить
Мы услышали вас.
Когда зебила с его воровской шоблой будут судить за госизмену ---никто не выйдет, гарантия 100%!
показать весь комментарий
17.01.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
17.01.2022 20:44 Ответить
На#уй ви ту виставу зрежисували та граєте???
Вам Україна що - квартал 95???
Мавпи зелені...
показать весь комментарий
17.01.2022 20:54 Ответить
А ці зепі.ори так впевнені , що вони не будуть відповідати ?
показать весь комментарий
17.01.2022 21:02 Ответить
зепоци засцяли, ростов не гумовий, а гіляки в лісі не сухі
показать весь комментарий
17.01.2022 21:04 Ответить
Не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає!
показать весь комментарий
17.01.2022 22:04 Ответить
У зелених жаб срачка, ніхто не хоче йти назад у болото.
показать весь комментарий
17.01.2022 22:18 Ответить
служки урода на полшестого к чему то призывают придурки идите подмойтесь ВОНЯЕТЕ
показать весь комментарий
17.01.2022 23:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 