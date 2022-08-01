Зеленский – Макрону: Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Циничное уничтожение военнопленных в Оленовке - тому свидетельство

В рамках постоянного диалога президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Предметные переговоры продолжались полтора часа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, глава Украинского государства отметил важную роль Парижа и лично Эмманюэля Макрона в принятии во время председательства Франции в ЕС исторического решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Владимир Зеленский также поблагодарил за участие первой леди Франции Брижит Макрон во втором киевском Саммите первых леди и джентльменов 23 июля 2022 года.

Президент Украины проинформировал лидера Франции о ходе противодействия российской агрессии и ситуации на поле боя.

"Мы ведем войну против настоящего государства-террориста. Спланированное циничное уничтожение Россией украинских военнопленных в Оленовке - тому свидетельство", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По данным ОПУ, глава государства поблагодарил Францию за решительное осуждение этого преступления против человечности и готовность содействовать привлечению виновных к ответственности.

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"Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество по безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поставкам нового современного вооружения, а также оказанную оборонную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по оказанию Украине безопасности помощи как Францией, так и другими международными партнерами, в частности по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении", - говорится в сообщении.

Отдельно обсуждался важный вопрос макрофинансовой поддержки нашего государства и весомая роль Французской Республики в этом процессе.

Зеленский и Макрон коснулись проблематики военных преступлений, которые РФ продолжает совершать в Украине.

"Все виновные должны быть наказаны. Это наша принципиальная позиция", – подчеркнул президент.

Глава Украинского государства выразил благодарность французской стороне за практический вклад в усилия по борьбе с безнаказанностью России, а именно направление в Украину группы медиков и жандармов для установления фактов преступлений, совершенных российским агрессором. В этой связи были обсуждены вопросы продолжения работы указанной группы.

Значительное внимание уделили участию Франции в послевоенном восстановлении Украины, в частности, присоединению к реализации Fast Recovery Plan. Владимир Зеленский отметил важность готовности Франции принять участие в восстановлении отдельного региона Украины.

Особое место в разговоре заняла тема глобальной продовольственной безопасности. Собеседники поздравили инициативу по перевозке украинского зерна и отметили необходимость ее неукоснительной реализации. Были также обсуждены практические аспекты наращивания экспорта украинского зерна другими логистическими путями.

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Президент Франции подробно проинформировал об итогах своего турне по странам Африки, одним из результатов которого стало расширение антивоенной коалиции и консолидация международной поддержки Украины в условиях полномасштабной агрессии против нашего государства со стороны России.

Зеленский пригласил Макрона принять участие в онлайн-саммите международной Крымской платформы 23 августа текущего года.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленовскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

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Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".