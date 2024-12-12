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Новости Протесты в Грузии
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Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие

Грузія відмовилася від перемовин про вступ у ЄС до 2028 року

На 14 день к акции протеста возле парламента Грузии присоединились люди, которые работают в государственном секторе. В частности, преподаватели и учителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Эхо Кавказа.

Указано, что представители госсектора присоединились к протестующим у здания парламента Грузии.

Сотрудник мэрии рассказал, что госслужащие протестуют не только из-за отказа от заявки на членство в ЕС до 2028 года, но и из-за форм запугивания протестующих.

"Мы - люди, занятые на публичной службе, и цель нашего протеста - донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много", - сказал он.

Кроме того, 11 декабря грузинский парламент, который не признают ни президент, ни оппозиция, поддержал законопроект о внесении изменений в закон о государственной службе. Основные изменения предусматривают упрощение процесса реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по любой причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы.

"Эксперты считают, что этими изменениями "Грузинская мечта" наоборот - ослабит права госслужащих и будет использовать законы как карательный инструмент, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года", - отмечает издание.

Также смотрите: Протесты в Грузии: у здания парламента сожгли гроб с изображением олигарха Иванишвили. ВИДЕО

Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

На одиннадцатый день массовых протестов на проспекте Руставели в Тбилиси установили новогоднюю елку. Демонстранты украсили ее флагами ЕС, Грузии, Украины и США, а также фото пострадавших на акциях протеста журналистов.

10 декабря протестующие перед зданием грузинского парламента сожгли символический гроб с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Автор: 

Грузия (4499) протест (5857)


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Топ комментарии
+13
Форева, сакартвело!
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12.12.2024 07:17
+13
А що, в Грузії вчителям забули пообіцяти 4000 баксів і вони не вкидали за шоблу? Чи пррсто розумніші за наших призеленькуватих "освітян"
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12.12.2024 07:45
+11
У нас би теж все вийшо і ми б були у ЄС, але мудрий наріт того не схотів, вибрав гундосого клована наркомана і похєрив всі здобутки Майдана. І коли деякі люди кічяцца, шо мол зато ми можем на виборах вибрати навіть осла, на відміну від росії, але я в цьому нічого хорошого не бачу.
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12.12.2024 08:31
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Форева, сакартвело!
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12.12.2024 07:17 Ответить
А що, в Грузії вчителям забули пообіцяти 4000 баксів і вони не вкидали за шоблу? Чи пррсто розумніші за наших призеленькуватих "освітян"
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12.12.2024 07:45 Ответить
У нас би теж все вийшо і ми б були у ЄС, але мудрий наріт того не схотів, вибрав гундосого клована наркомана і похєрив всі здобутки Майдана. І коли деякі люди кічяцца, шо мол зато ми можем на виборах вибрати навіть осла, на відміну від росії, але я в цьому нічого хорошого не бачу.
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12.12.2024 08:31 Ответить
"кічяцца, шо мол зато ми можем на виборах вибрати навіть осла" - навіть і це похєрили. Вже не факт, що така можливість залишиться. Можливо, буде потрібно знову Майдану таку можливість виборювати.
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12.12.2024 09:17 Ответить
Здобутки Майдана на фоні суддівсько-прокурорської і ментівської реформ відсутні..Аллігархи правлять і рулять..Аваков знищив білого на догоду хкуйлу, Саакашвілі і його команду проміняли на Труханова з раш.паспортом.. в херсоні бандюка Мангера всадовили а в Харькові Кернеса прорашистського..
.Медведчук купує більше бізнесу і ЗМІ..Добровольчий рух зупинений в Ілловайську як і боротьба за очищення влади від кланів аллігархічно злочинних... на горі перефарбувалися у вишиванки і почали кричати Слава Україні.. Про Квартал я взагалі мовчу... Бо підготовку до масштабного вторгнення проїпали.....
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12.12.2024 09:25 Ответить
В спам идиота
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12.12.2024 08:34 Ответить
Ну ти і істота.
Де ти там побачило мирне життя.
Грузія проголосувала якраз за не мирне життя, а за страждальне. Саме це і отримали.
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12.12.2024 08:51 Ответить
Держслужбовці побачили на що Россєюжка спроможна в Сирії, та й зробили висновки.
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12.12.2024 08:39 Ответить
Єдиний відомий мені розумний грузин Мераб Мамардашвілі помер ще в 1990 році...
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12.12.2024 09:14 Ответить
Якщо Брюссель скасує безвіз для грузин, то грузини винесуть депутатів на вилах
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12.12.2024 10:19 Ответить
А чим відрізняється диктатура Зеленського? Мене не заарештують за заклик до держперевороту як бідолаху в новині вище?
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12.12.2024 10:30 Ответить
А в чому вона полягає, просвіти?
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12.12.2024 15:00 Ответить
Так не было реальных кандидатов,кто ещё на тот момент был достоин?
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12.12.2024 19:51 Ответить
 
 