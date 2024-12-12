Протесты в Грузии: к митингующим присоединились госслужащие

На 14 день к акции протеста возле парламента Грузии присоединились люди, которые работают в государственном секторе. В частности, преподаватели и учителя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Эхо Кавказа.

Указано, что представители госсектора присоединились к протестующим у здания парламента Грузии.

Сотрудник мэрии рассказал, что госслужащие протестуют не только из-за отказа от заявки на членство в ЕС до 2028 года, но и из-за форм запугивания протестующих.

"Мы - люди, занятые на публичной службе, и цель нашего протеста - донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу. В то же время призываем их прекратить насилие против нас, использование различных форм запугивания, которых в последнее время было много", - сказал он.

Кроме того, 11 декабря грузинский парламент, который не признают ни президент, ни оппозиция, поддержал законопроект о внесении изменений в закон о государственной службе. Основные изменения предусматривают упрощение процесса реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по любой причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы.

"Эксперты считают, что этими изменениями "Грузинская мечта" наоборот - ослабит права госслужащих и будет использовать законы как карательный инструмент, особенно после того, как во время проевропейских выступлений сотни госслужащих подписали заявления с критикой решения правительства отложить евроинтеграцию до 2028 года", - отмечает издание.

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Протесты в Грузии против отказа от евроинтеграции в Грузии

Напомним, 28 ноября, премьер Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, а также от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

После этого в Тбилиси начались митинги.

Лидер Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси.

Полиция Грузии жестоко разгоняет митингующих, проводятся массовые аресты.

Ранее в Евросоюзе приняли решение прекратить встречи с представителями правительства Грузии. Это ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии "Грузинская мечта".

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что при действующей правящей партии Грузия никогда не станет членом Евросоюза.

В ночь с 29 на 30 ноября 2024 года грузинские силовики, применяя силу и спецсредства, разогнали митингующих, собравшихся на проспекте Руставели в Тбилиси. Полиция задержала 107 протестующих.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе на фоне жестоких подавлений протестов заявил, что власти страны не допустят повторения сценария украинского Евромайдана.

В субботу 30 ноября в Тбилиси тысячи митингующих снова собрались против решения правящей партии "Грузинская мечта" отказаться от переговоров с ЕС о вступлении до 2028 года. Протесты также продолжаются в других городах страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддержала протесты в стране, заявила, что парламент в стране является нелегитимным, а потому он не сможет избрать нового президента, соответственно, ее мандат продолжится до избрания нового президента новым парламентом.

Из-за антидемократических действий правительства и партии "Грузинская мечта" США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

В ночь на 5 декабря акция протеста впервые прошла без столкновений с полицией и разгона демонстрантов.

На одиннадцатый день массовых протестов на проспекте Руставели в Тбилиси установили новогоднюю елку. Демонстранты украсили ее флагами ЕС, Грузии, Украины и США, а также фото пострадавших на акциях протеста журналистов.

10 декабря протестующие перед зданием грузинского парламента сожгли символический гроб с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.