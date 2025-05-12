Ответственность за мир сегодня в руках Путина, - Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что сегодня вся ответственность за мир - в руках диктатора Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.
"Мир зависит только от воли РФ", - подчеркнул министр.
Таяни напомнил о "неутешительных" сигналах, предупредив, что 30-дневное прекращение огня является решающим условием для "серьезных переговоров".
Глава МИД Италии надеется, что РФ признает готовность Украины к прямым переговорам и "приверженность всех нас к достижению мира".
"Вся ответственность сегодня в руках Путина", - подытожил министр.
Ранее представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.
В Кремле заявили, что Путин четко очертил позицию относительно переговоров с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.
В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.
11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.
Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.
Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.
