Ответственность за мир сегодня в руках Путина, - Таяни

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что сегодня вся ответственность за мир - в руках диктатора Путина.

"Мир зависит только от воли РФ", - подчеркнул министр.

Таяни напомнил о "неутешительных" сигналах, предупредив, что 30-дневное прекращение огня является решающим условием для "серьезных переговоров".

Глава МИД Италии надеется, что РФ признает готовность Украины к прямым переговорам и "приверженность всех нас к достижению мира".

"Вся ответственность сегодня в руках Путина", - подытожил министр.

Ранее представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

