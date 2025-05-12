РУС
Ответственность за мир сегодня в руках Путина, - Таяни

Прекращение огня в Украине. Что говорят в Италии

Глава МИД Италии Антонио Таяни считает, что сегодня вся ответственность за мир - в руках диктатора Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

"Мир зависит только от воли РФ", - подчеркнул министр.

Таяни напомнил о "неутешительных" сигналах, предупредив, что 30-дневное прекращение огня является решающим условием для "серьезных переговоров".

Глава МИД Италии надеется, что РФ признает готовность Украины к прямым переговорам и "приверженность всех нас к достижению мира".

"Вся ответственность сегодня в руках Путина", - подытожил министр.

Также читайте: Переговоры не могут происходить во время трехдневного прекращения огня, - глава МИД Италии Таяни

Ранее представитель правительства Германии Стефан Корнелиус предупредил, что диктатор Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Если этого не будет, то против РФ введут новые санкции.

В Кремле заявили, что Путин четко очертил позицию относительно переговоров с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам и переговорам в любом формате после полного прекращения огня.

В свою очередь, российский диктатор Владимир Путин отверг предложение "Коалиции желающих" о перемирии с 12 мая и предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп убежден, что Украина и РФ могут начать переговоры о мире и этот день станет большим для Украины и РФ.

11 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого подчеркнул, что его страна готова сделать все возможное для обеспечения прекращения огня и длительного мира в Украине.

Позже президент США Дональд Трамп призвал Украину принять предложение о встрече с Россией в Турции.

Впоследствии появилось заявление Зеленского о прекращении огня и переговорах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин четко очертил позицию по переговорам с Украиной. Язык ультиматумов неприемлем для Москвы, - Песков

А я собі гадав, що в руках Путіна війна.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:21 Ответить
"Вся відповідальність сьогодні в руках Путіна", - підсумував міністр.

I шо? А до сьогоднi в чиїх руках вона була?..
показать весь комментарий
12.05.2025 17:23 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpепеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

Ю. Нестеренко, 1995
показать весь комментарий
12.05.2025 17:26 Ответить
Це печаль. Що якєсь ***** вирішує, мир буде чи війна. І всім пофіг. Ну майже пофіг.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:28 Ответить
Цього у#обк@, варто було ще після вторгнення в Грузію прив'язати за ноги до двох дерев.
Але натомість, всі почали заглядати йому в п'яту точку за дешеві енергоносії.
Він побачив, що Грузію всі проковтнули і поліз в Сирію.
Заодно підкинув Європі стада емігрантів, щоб ЄС не сумував.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:32 Ответить
Спектакль з дзвінком Трампу о 7 год ранку Макроновим телефоном на столі з комашкою в Києві РАБОТАЄТ. У Соловйова зі Сімоньяшею судоми в прямому ефірі
показать весь комментарий
12.05.2025 17:46 Ответить
Мєжду нагамі машкі захаровой судьба міра.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:52 Ответить
х@йло - миротворець.... Це якийсь пез#ець...
показать весь комментарий
12.05.2025 18:16 Ответить
 
 