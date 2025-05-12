Відповідальність за мир сьогодні в руках Путіна, - Таяні
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні вважає, що сьогодні вся відповідальність за мир - в руках диктатора Путіна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
"Мир залежить лише від волі РФ", - наголосив міністр.
Таяні нагадав про "невтішні" сигнали, попередивши, що 30-денне припинення вогню є вирішальною умовою для "серйозних переговорів".
Глава МЗС Італії сподівається, що РФ визнає готовність України до прямих переговорів та "прихильність всіх нас до досягнення миру".
"Вся відповідальність сьогодні в руках Путіна", - підсумував міністр.
Раніше речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус попередив, що диктатор Путін має відповісти на пропозицію щодо припинення вогню в Україні до кінця дня. Якщо цього не буде, то проти РФ запровадять нові санкції.
У Кремлі заявили, що Путін чітко окреслив позицію щодо переговорів з Україною. Мова ультиматумів неприйнятна для Москви
Що передувало?
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі після повного припинення вогню.
Своєю чергою, російський диктатор Володимир Путін відкинув пропозицію "Коаліції охочих" про перемир’я з 12 травня і запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ у Стамбулі.
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна та РФ можуть розпочати перемовини про мир і цей день стане великим для України та РФ.
11 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої наголосив, що його країна готова зробити все можливе для забезпечення припинення вогню та тривалого миру в Україні.
Пізніше президент США Дональд Трамп закликав Україну прийняти пропозицію про зустріч з Росією в Туреччині.
Згодом з'явилась заява Зеленського про припинення вогню та переговори з РФ.
I шо? А до сьогоднi в чиїх руках вона була?..
Але натомість, всі почали заглядати йому в п'яту точку за дешеві енергоносії.
Він побачив, що Грузію всі проковтнули і поліз в Сирію.
Заодно підкинув Європі стада емігрантів, щоб ЄС не сумував.