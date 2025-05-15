Зеленский завершил визит в Турцию и летит в Албанию, - СМИ
Самолет президента Владимира Зеленского отправился из Турции в Албанию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ClashReport.
"Зеленский завершает свой визит в Турцию и направляется в Албанию", - говорится в сообщении.
Переговоры в Турции
В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.
Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.
15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.
Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
Відео з "результатами засідання" гарант опублікує ввечері.
Не пропустіть!
це дуже хороша краіна і наші відносини з ними
дружні !!
провалилися , так як кремлівський виб@ядок зас@Яв їхати
до Тупціі!
А вигорожує його в цьому рудий Трамп !!
Тобто , я вважаю президента США Трампа ,
співучасником цього воєнного злочинця і терориста
номер один в світі !!
ердоган послав на хер.
може албанія надасть притулок?
катайся катайся, зе!гніда, за наші кошти!
про сьогоднішну зустріч з ху@лом , яка так і не відбулась
це вже занадто !!
Нахіба йому Албанія? Це наш стратегічний партнер, який надає нам суттєву допомогу?
вилупок , який прирівняв його зустріч до рівня
своїх кацапських двірників 😠
Но як незламно катаеться, як потужно!
а і правда - повиьожувався і досить.
наступна зупинка - Ватікан!
а хто думає що він криворогатий придурок? - тому санкції!
мабуть щось знав Калігула за ідіотів,,,,