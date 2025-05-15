РУС
Зеленский завершил визит в Турцию и летит в Албанию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский

Самолет президента Владимира Зеленского отправился из Турции в Албанию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ClashReport.

"Зеленский завершает свой визит в Турцию и направляется в Албанию", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не прилетел в Стамбул, поэтому мне там делать нечего, - Зеленский

Переговоры в Турции

В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной "без всяких предварительных условий" в Турции 15 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России о прямых переговорах в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 15 мая лично будет ждать Путина. Кроме этого, он отметил, что хочет, чтобы Трамп также присутствовал в Турции.

Российский диктатор Владимир Путин официально утвердил состав делегации, которая 15 мая поедет в Стамбул для переговоров с Украиной.

15 мая российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Читайте также: Прогресса в войне между РФ и Украиной не будет, пока я не встречусь с Путиным, - Трамп

