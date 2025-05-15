Зеленський закінчив візит до Туреччини та летить в Албанію, - ЗМІ
Літак президента Володимира Зеленського вирушив з Туреччини до Албанії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ClashReport.
"Зеленський завершує свій візит до Туреччини і прямує до Албанії", - йдеться в повідомленні.
Переговори в Туреччині
У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.
Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.
15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.
Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.
