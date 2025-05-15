УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10401 відвідувач онлайн
Новини візит зеленського до Туреччини
2 642 34

Зеленський закінчив візит до Туреччини та летить в Албанію, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський

Літак президента Володимира Зеленського вирушив з Туреччини до Албанії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ClashReport.

"Зеленський завершує свій візит до Туреччини і прямує до Албанії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін не прилетів у Стамбул, тому мені там робити нічого, - Зеленський

Переговори в Туреччині

У ніч проти 11 травня Путін запропонував відновити прямі перемовини з Україною "без жодних попередніх умов" у Туреччині 15 травня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 15 травня особисто чекатиме на Путіна. Окрім цього, він зауважив, що хоче, щоб Трамп також був присутній у Туреччині.

Російський диктатор Володимир Путін офіційно затвердив склад делегації, яка 15 травня поїде в Стамбул для переговорів з Україною.

15 травня російська делегація прибула до Стамбулу на переговори з Україною.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправить до Стамбула українську делегацію на переговори із російською стороною.

Читайте також: Прогресу у війні між РФ та Україною не буде, поки я не зустрінуся з Путіним, - Трамп

Автор: 

Албанія (115) Зеленський Володимир (25197) Туреччина (3665)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Перебуваючи в Стамбулі, Володимир Зеленський провів важливе засідання в WC, під час якого потужно 💩.
Відео з "результатами засідання" гарант опублікує ввечері.
Не пропустіть!
показати весь коментар
15.05.2025 20:14 Відповісти
+11
А може краще не їздии без толку ,а зібрав РНБО де має проаналізувати що відбуваєтся на фронті, ворог тисне по всіх напрямках, як забезпечити оборону ,чи це його не хвилює ?
показати весь коментар
15.05.2025 20:22 Відповісти
+8
З таким же успіхом потужний Лідор закінчив 28 безпекових угод, кілька самітів миру, планів перемоги та план стійкості. Але він вчиться...
показати весь коментар
15.05.2025 20:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перебуваючи в Стамбулі, Володимир Зеленський провів важливе засідання в WC, під час якого потужно 💩.
Відео з "результатами засідання" гарант опублікує ввечері.
Не пропустіть!
показати весь коментар
15.05.2025 20:14 Відповісти
😆
показати весь коментар
15.05.2025 20:17 Відповісти
Порожняк прогнав
показати весь коментар
15.05.2025 20:16 Відповісти
Він би ще в Афганістан полетів, як раз час підходящий для цього
показати весь коментар
15.05.2025 20:18 Відповісти
До речі про Албанію ,
це дуже хороша краіна і наші відносини з ними
дружні !!
показати весь коментар
15.05.2025 20:26 Відповісти
оффшор
показати весь коментар
15.05.2025 20:43 Відповісти
Мабуть були
показати весь коментар
16.05.2025 08:02 Відповісти
путина шукає
показати весь коментар
15.05.2025 20:19 Відповісти
5й кут
показати весь коментар
15.05.2025 21:21 Відповісти
❗️Переговори рф та України у Стамбулі стартують 16 травня, - росЗМІ
показати весь коментар
15.05.2025 20:20 Відповісти
I'll be Back !
показати весь коментар
15.05.2025 20:22 Відповісти
Переговори з ху@лом і Зе щодо угоди про припинення вогню ,
провалилися , так як кремлівський виб@ядок зас@Яв їхати
до Тупціі!
А вигорожує його в цьому рудий Трамп !!
Тобто , я вважаю президента США Трампа ,
співучасником цього воєнного злочинця і терориста
номер один в світі !!
показати весь коментар
15.05.2025 20:22 Відповісти
А може краще не їздии без толку ,а зібрав РНБО де має проаналізувати що відбуваєтся на фронті, ворог тисне по всіх напрямках, як забезпечити оборону ,чи це його не хвилює ?
показати весь коментар
15.05.2025 20:22 Відповісти
Ви шо, у Вови місія - полювання на диктаторів... Його хлібом не годуй - дай диктатора на прутні покрутити
показати весь коментар
15.05.2025 20:28 Відповісти
если у Вас нет склероза, то должны помнить, что это было требование трампа. и не поехать значило дать повод говорить, что это из за Украины сорваны переговоры. откуда тут столько "умников" с риторикой какой нибудь скабеевой?
показати весь коментар
15.05.2025 20:50 Відповісти
таак...
ердоган послав на хер.
може албанія надасть притулок?
катайся катайся, зе!гніда, за наші кошти!
показати весь коментар
15.05.2025 20:24 Відповісти
В Турции было землетрясение... Что будет в Албании?
показати весь коментар
15.05.2025 20:25 Відповісти
Я не є прихильником Зе , але поливати його лайном
про сьогоднішну зустріч з ху@лом , яка так і не відбулась
це вже занадто !!

показати весь коментар
15.05.2025 20:30 Відповісти
Ну то й повертався б в Україну.
Нахіба йому Албанія? Це наш стратегічний партнер, який надає нам суттєву допомогу?
показати весь коментар
15.05.2025 21:04 Відповісти
і як закінчив? вдала? шановні журналісти, може трохи аналізу. Літав то він туди навіщо
показати весь коментар
15.05.2025 20:31 Відповісти
Мав надію Зе , що до нього приіде кремлівський
вилупок , який прирівняв його зустріч до рівня
своїх кацапських двірників 😠
показати весь коментар
15.05.2025 20:40 Відповісти
Вот классно! Челу нефиг делать - катается.. .
Но як незламно катаеться, як потужно!
показати весь коментар
15.05.2025 20:39 Відповісти
А може це і краще, зате Україні не заважає
показати весь коментар
16.05.2025 08:06 Відповісти
З таким же успіхом потужний Лідор закінчив 28 безпекових угод, кілька самітів миру, планів перемоги та план стійкості. Але він вчиться...
показати весь коментар
15.05.2025 20:42 Відповісти
літун, ***....
а і правда - повиьожувався і досить.
наступна зупинка - Ватікан!
показати весь коментар
15.05.2025 20:43 Відповісти
Далее по алфавиту. После Албании в Андорру. Наши люди.
показати весь коментар
15.05.2025 20:44 Відповісти
Потужно гастролі устроїв за рахунок держави
показати весь коментар
15.05.2025 21:37 Відповісти
буба - ваєний вірховний камандір з досвідом!
а хто думає що він криворогатий придурок? - тому санкції!
показати весь коментар
15.05.2025 22:12 Відповісти
Калігула бубу би в римський Сенат не завів - вже кращє коник...
мабуть щось знав Калігула за ідіотів,,,,
показати весь коментар
15.05.2025 22:22 Відповісти
Криворагульний пріпіздєнт забив стрєлку х*йлу, а той його проігнорив.
показати весь коментар
15.05.2025 23:59 Відповісти
той зассяв
показати весь коментар
16.05.2025 07:35 Відповісти
 
 