СБУ, которая проводит проверку соблюдения госсекрета в САП, доступа к материалам дел не получала, - Клименко
Сотрудники Службы безопасности Украины, которые продолжают проводить проверку о соблюдении законодательства о государственной тайне в САП, не получали доступа к материалам производств.
Об этом во время брифинга заявил руководитель САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"В настоящее время в САП проводится проверка соблюдения режима секретности. Она началась вчера и сегодня продолжается. Работники СБУ, которые проводят эту проверку, доступа к именно материалам производств не получали", - отметил он.
Клименко добавил, что СБУ проводила проверку организационных документов: "Общих, регулирующих деятельность режима секретного отдела и к части компьютеров прокурора".
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.
В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
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Потім пішов накат на Ірину Вєдернікову в ДТ ... Ну й доїхали до сьогоднішнього ПРокремлівського перевороту.
Потім він Бєню заховав за своїми гратами від екстрадиції до США
а потімЄрмак йому дав крісло без клейма ВО
тактика ГЕБЕНІЇ - КОМ-ПРО-МАТ!!! й усі ручні!!!