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Новости Давление на НАБУ Обыски в САП
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СБУ, которая проводит проверку соблюдения госсекрета в САП, доступа к материалам дел не получала, - Клименко

Давление на САП и НАБУ: Клименко о проверках СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины, которые продолжают проводить проверку о соблюдении законодательства о государственной тайне в САП, не получали доступа к материалам производств.

Об этом во время брифинга заявил руководитель САП Александр Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"В настоящее время в САП проводится проверка соблюдения режима секретности. Она началась вчера и сегодня продолжается. Работники СБУ, которые проводят эту проверку, доступа к именно материалам производств не получали", - отметил он.

Клименко добавил, что СБУ проводила проверку организационных документов: "Общих, регулирующих деятельность режима секретного отдела и к части компьютеров прокурора".

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 года у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Рада на заседании 22 июля хочет подчинить НАБУ генеральному прокурору. Шабунин, комментируя законопроект №12414, отметил, что Зеленский уничтожает ключевые антикоррупционные достижения Революции Достоинства.

В НАБУ и САП отметили, что в законопроект №12414 в последний момент были внесены правки, которые фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

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Автор: 

СБУ (20213) САП (2093) Клименко Александр САП (29)


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МАЛЮК - вихаді!!! Ти з ким?
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22.07.2025 15:09 Ответить
Колись була інфа, в Дзеркалі тижня -Малюк відмовився підписувати документ про злам виборів директора БЕБ ( доречі агента НАБУ ) , Але саме від СБУ надійшов лист про призупинку прийняття результатів виборів ...
Потім пішов накат на Ірину Вєдернікову в ДТ ... Ну й доїхали до сьогоднішнього ПРокремлівського перевороту.
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22.07.2025 15:13 Ответить
Малюк і вашим і нашим.
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22.07.2025 15:53 Ответить
Його рік Єрмак тримав ВО поки він (його орли) не прийшов "на обшук у шкарпетках " до Бєні знявши ботинки на вході.
Потім він Бєню заховав за своїми гратами від екстрадиції до США
а потімЄрмак йому дав крісло без клейма ВО
тактика ГЕБЕНІЇ - КОМ-ПРО-МАТ!!! й усі ручні!!!
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22.07.2025 15:57 Ответить
Поза всяким сумнівом, що у д'Єрьмака є така собі, не товста і не тонка, папочка на Малюка.
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22.07.2025 16:17 Ответить
Мене, наприклад більше цікавить питання, чи буде сьогодні тривога, скільки ще територій захопить руська скотина, чи нададуть нам хоч якусь далекобійну зброю, зброю для захисту, бо своєї ми не спромоглись виробити, які ціни будуть завтра, чи зможу я купити щось на свою зарплату, що буде з перемовинами, що буде через 50 днів, наданих трампом, а не що там робиться з САП і НАБУ
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22.07.2025 15:18 Ответить
Якщо зв'язків не бачите - "захопить руська скотина"!
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22.07.2025 15:38 Ответить
 
 