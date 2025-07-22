СБУ, яка проводить перевірку дотримання щодо держтаємниці в САП, доступу до матеріалів справ не отримувала, - Клименко

Співробітники Служби безпеки України, які продовжують проводити перевірку про дотримання законодавства щодо державної таємниці в САП, не отримували доступу до матеріалів проваджень.

Про це під час брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час в САП проводиться перевірка дотримання режиму таємності. Вона почалася вчора і сьогодні продовжується. Працівники СБУ, які проводять цю перевірку, доступу до саме матеріалів проваджень не отримували", - зазначив він.

Клименко додав, що СБУ проводила перевірку організаційних документів: "Загальних, які регулюють діяльність режиму секретного відділу і до частини комп'ютерів прокурора".

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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