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Новини Тиск на НАБУ Обшуки в САП
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СБУ, яка проводить перевірку дотримання щодо держтаємниці в САП, доступу до матеріалів справ не отримувала, - Клименко

Тиск на САП та НАБУ: Клименко про перевірки СБУ

Співробітники Служби безпеки України, які продовжують проводити перевірку про дотримання законодавства щодо державної таємниці в САП, не отримували доступу до матеріалів проваджень.

Про це під час брифінгу заявив керівник САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"На даний час в САП проводиться перевірка дотримання режиму таємності. Вона почалася вчора і сьогодні продовжується. Працівники СБУ, які проводять цю перевірку, доступу до саме матеріалів проваджень не отримували",  - зазначив він.

Клименко додав, що СБУ проводила перевірку організаційних документів: "Загальних, які регулюють діяльність режиму секретного відділу і до частини комп'ютерів прокурора".

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте також: Зрадників викривали в різних органах, але це не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру, - Кривонос

Автор: 

СБУ (13150) САП (2259) Клименко Олександр САП (45)


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МАЛЮК - вихаді!!! Ти з ким?
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22.07.2025 15:09 Відповісти
Колись була інфа, в Дзеркалі тижня -Малюк відмовився підписувати документ про злам виборів директора БЕБ ( доречі агента НАБУ ) , Але саме від СБУ надійшов лист про призупинку прийняття результатів виборів ...
Потім пішов накат на Ірину Вєдернікову в ДТ ... Ну й доїхали до сьогоднішнього ПРокремлівського перевороту.
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22.07.2025 15:13 Відповісти
Малюк і вашим і нашим.
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22.07.2025 15:53 Відповісти
Його рік Єрмак тримав ВО поки він (його орли) не прийшов "на обшук у шкарпетках " до Бєні знявши ботинки на вході.
Потім він Бєню заховав за своїми гратами від екстрадиції до США
а потімЄрмак йому дав крісло без клейма ВО
тактика ГЕБЕНІЇ - КОМ-ПРО-МАТ!!! й усі ручні!!!
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22.07.2025 15:57 Відповісти
Поза всяким сумнівом, що у д'Єрьмака є така собі, не товста і не тонка, папочка на Малюка.
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22.07.2025 16:17 Відповісти
Мене, наприклад більше цікавить питання, чи буде сьогодні тривога, скільки ще територій захопить руська скотина, чи нададуть нам хоч якусь далекобійну зброю, зброю для захисту, бо своєї ми не спромоглись виробити, які ціни будуть завтра, чи зможу я купити щось на свою зарплату, що буде з перемовинами, що буде через 50 днів, наданих трампом, а не що там робиться з САП і НАБУ
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22.07.2025 15:18 Відповісти
Якщо зв'язків не бачите - "захопить руська скотина"!
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22.07.2025 15:38 Відповісти
 
 