Ограничение антикоррупционных институтов станет значительным шагом назад для Украины, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп
Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что антикоррупционные институты являются жизненно важными для Украины на пути реформ.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Их ограничение станет значительным шагом назад. Защита независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС", - подчеркнул он.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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українці в заручниках.
питання, чи дозволить захід військовим, вирізати цей чиряк на тілі україни.
чи, не можна, бо хунта?
усе буде довго, боляче, максимально за нормами визнаного Заходом права
от питання наскільки стане України та Українців, їхньої витримки
але ж, реакція суспільства мене вразила, бо думав що, як завжди, проковтнемо.
я, знову вірю в людство та справедливість.