РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13274 посетителя онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
1 402 21

Ограничение антикоррупционных институтов станет значительным шагом назад для Украины, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп

В Нидерландах отреагировали на закон о НАБУ и САП

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что антикоррупционные институты являются жизненно важными для Украины на пути реформ.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Их ограничение станет значительным шагом назад. Защита независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС", - подчеркнул он.

В Нидерландах отреагировали на закон о НАБУ и САП

Читайте: Организация экономического сотрудничества и развития предупредила Зеленского о последствиях из-за блокирования НАБУ

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Также читайте: Зеленский усиливает свой контроль, бросая тень на будущий курс страны, - The Economist

Автор: 

НАБУ (4344) Нидерланды (1624) САП (2124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
Цього і добиваються зескоти!
показать весь комментарий
23.07.2025 11:19 Ответить
+9
"Українська влада зараз вважає, що може дозволити собі набагато більше, бо впевнена, що Захід не припинить свою підтримку України ні за будь-яких обставин, бо саме вся Україна наразі захищає Захід від збройного терористичного авторитаризму" - віталій потрніков
показать весь комментарий
23.07.2025 11:21 Ответить
+8
показать весь комментарий
23.07.2025 11:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цього і добиваються зескоти!
показать весь комментарий
23.07.2025 11:19 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 11:19 Ответить
Які реформи? - одні прожекти - і всі "свої" - як ти попав в цю команду - в тебе шо там блат? - який блат? - сестла!
показать весь комментарий
23.07.2025 11:20 Ответить
"Українська влада зараз вважає, що може дозволити собі набагато більше, бо впевнена, що Захід не припинить свою підтримку України ні за будь-яких обставин, бо саме вся Україна наразі захищає Захід від збройного терористичного авторитаризму" - віталій потрніков
показать весь комментарий
23.07.2025 11:21 Ответить
"у цьому і є весь цинізм ситуації, дуже неприємний звісно..." - портніков
показать весь комментарий
23.07.2025 11:25 Ответить
буржуї в цугцванзі.
українці в заручниках.
питання, чи дозволить захід військовим, вирізати цей чиряк на тілі україни.
чи, не можна, бо хунта?
показать весь комментарий
23.07.2025 11:25 Ответить
у спосіб хунти - ні, не дозволять, бо це шлях до **********
усе буде довго, боляче, максимально за нормами визнаного Заходом права
от питання наскільки стане України та Українців, їхньої витримки
показать весь комментарий
23.07.2025 11:28 Ответить
Бо воно так і є. Заходу взагалі паралельно, що тут відбувається, хоч завтра тут свій Іді Амін буде. Доки їм потрібно - тиснутимуть руки й посміхатимуться. Ще й не з такими ручкалися)
показать весь комментарий
23.07.2025 11:27 Ответить
Весь світ тикає носом зебанду а їм пох. Маленький гном нище державу ще курви ригівськи і йулькіні тварі в допомогу.
показать весь комментарий
23.07.2025 11:22 Ответить
і єс!
показать весь комментарий
23.07.2025 11:27 Ответить
В сім'ї не без урода,так і в ЄС вскрились гниди,але казати що партія ЄС допомогли ригозеленим це абсурд,тим паче там і без 3 голосів з ЄС вистачало голосів.
показать весь комментарий
23.07.2025 11:39 Ответить
У земельній афері, множинному громадянстві, "бойовому імунітеті" замість стандарту After Action Review, узурпації влади саботажем конституційних виборів, з антиконституційним воєнним станом замість стану війни таки допомогли.
показать весь комментарий
23.07.2025 12:07 Ответить
То для України стане гірше, а для шобли-хуцпи Зе якраз те, що йому потрібно. Прикриваючись війною він ского себе об'явить незмінним імператором, а Рада прийме закон, що вибори не можна проводити під час війни і пісоя війни 20 років.
показать весь комментарий
23.07.2025 11:24 Ответить
вчора був конкретний крок до цього.
але ж, реакція суспільства мене вразила, бо думав що, як завжди, проковтнемо.
я, знову вірю в людство та справедливість.
показать весь комментарий
23.07.2025 11:31 Ответить
Саме створення незалежних антикорупційних органів було умовою безвізу, руху в ЄС, фінансової допомоги від G7 та ЄС, кредитів від МВФ та інших організацій. Із-за того що Зеленський хоче щоб його любих друзів вже колишнього віце-прем'єра Чорнишова та компанію не посадила НАБУ та САП до в'язниці він і намагається зробити НАБУ та САП підконтрольними. Зеленський повторює дії Януковича, він блокує рух України в ЄС та хоче зробити в Україні диктатуру.
показать весь комментарий
23.07.2025 11:27 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 11:43 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 11:27 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 11:35 Ответить
Все буде як Тбілісі. На це й розраховують на Банковій. Ну, трохи пар випустять, потім гумовими кийками втихомиримо. Не такий і СМІШНИЙ виявився для 73% оцей клоун. Він примусить всіх плакати !
показать весь комментарий
23.07.2025 11:36 Ответить
Для того зеленського і ставили щоб відкинути Україну від ЄС та НАТО, за допомогою порожніх макітр зелохів,насипавши туди лайна про Голобородька,бліц криг по захопленю України не вийшло зробити,тому сросіяки задіяли план Б,по знищеню України з середини, тому пукін і повторює " все идет по плану",думаю що гірше для України ще по переду.
показать весь комментарий
23.07.2025 11:45 Ответить
Чергове занепокоєння. А почніть процедуру відміни безвізу. Бо Зеля тут зробив постановочне шоу з ловлею зрадників, які торгували з Кацапією, а насправді з Узбекистаном, щоб так тупо лохторату насцяти, що він не НАБУ та САП лишив самостійності, а шпійонів поборов.
показать весь комментарий
23.07.2025 11:52 Ответить
 
 