Ограничение антикоррупционных институтов станет значительным шагом назад для Украины, - глава МИД Нидерландов Вельдкамп

Глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что антикоррупционные институты являются жизненно важными для Украины на пути реформ.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Их ограничение станет значительным шагом назад. Защита независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми для процесса вступления Украины в ЕС", - подчеркнул он.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

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