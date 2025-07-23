Обмеження антикорупційних інституцій стане значним кроком назад для України, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

Глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп наголосив, що антикорупційні інституції є життєво важливими для України на шляху реформ.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхнє обмеження стане значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС", - наголосив він.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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