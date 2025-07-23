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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Обмеження антикорупційних інституцій стане значним кроком назад для України, - глава МЗС Нідерландів Велдкамп

У Нідерландах відреагували на закон про НАБУ та САП

Глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп наголосив, що антикорупційні інституції є життєво важливими для України на шляху реформ.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Їхнє обмеження стане значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до ЄС", - наголосив він.

У Нідерландах відреагували на закон про НАБУ та САП

Читайте: Організація економічного співробітництва та розвитку попередила Зеленського про наслідки через блокування НАБУ

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Також читайте: Зеленський посилює свій контроль, кидаючи тінь на майбутній курс країни, - The Economist

Автор: 

НАБУ (5217) Нідерланди (1611) САП (2277)


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Топ коментарі
+10
Цього і добиваються зескоти!
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23.07.2025 11:19 Відповісти
+10
"Українська влада зараз вважає, що може дозволити собі набагато більше, бо впевнена, що Захід не припинить свою підтримку України ні за будь-яких обставин, бо саме вся Україна наразі захищає Захід від збройного терористичного авторитаризму" - віталій потрніков
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23.07.2025 11:21 Відповісти
+9
Весь світ тикає носом зебанду а їм пох. Маленький гном нище державу ще курви ригівськи і йулькіні тварі в допомогу.
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23.07.2025 11:22 Відповісти
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Цього і добиваються зескоти!
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23.07.2025 11:19 Відповісти
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23.07.2025 11:19 Відповісти
Які реформи? - одні прожекти - і всі "свої" - як ти попав в цю команду - в тебе шо там блат? - який блат? - сестла!
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23.07.2025 11:20 Відповісти
"Українська влада зараз вважає, що може дозволити собі набагато більше, бо впевнена, що Захід не припинить свою підтримку України ні за будь-яких обставин, бо саме вся Україна наразі захищає Захід від збройного терористичного авторитаризму" - віталій потрніков
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23.07.2025 11:21 Відповісти
"у цьому і є весь цинізм ситуації, дуже неприємний звісно..." - портніков
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23.07.2025 11:25 Відповісти
буржуї в цугцванзі.
українці в заручниках.
питання, чи дозволить захід військовим, вирізати цей чиряк на тілі україни.
чи, не можна, бо хунта?
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23.07.2025 11:25 Відповісти
у спосіб хунти - ні, не дозволять, бо це шлях до **********
усе буде довго, боляче, максимально за нормами визнаного Заходом права
от питання наскільки стане України та Українців, їхньої витримки
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23.07.2025 11:28 Відповісти
Бо воно так і є. Заходу взагалі паралельно, що тут відбувається, хоч завтра тут свій Іді Амін буде. Доки їм потрібно - тиснутимуть руки й посміхатимуться. Ще й не з такими ручкалися)
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23.07.2025 11:27 Відповісти
Весь світ тикає носом зебанду а їм пох. Маленький гном нище державу ще курви ригівськи і йулькіні тварі в допомогу.
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23.07.2025 11:22 Відповісти
і єс!
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23.07.2025 11:27 Відповісти
В сім'ї не без урода,так і в ЄС вскрились гниди,але казати що партія ЄС допомогли ригозеленим це абсурд,тим паче там і без 3 голосів з ЄС вистачало голосів.
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23.07.2025 11:39 Відповісти
У земельній афері, множинному громадянстві, "бойовому імунітеті" замість стандарту After Action Review, узурпації влади саботажем конституційних виборів, з антиконституційним воєнним станом замість стану війни таки допомогли.
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23.07.2025 12:07 Відповісти
То для України стане гірше, а для шобли-хуцпи Зе якраз те, що йому потрібно. Прикриваючись війною він ского себе об'явить незмінним імператором, а Рада прийме закон, що вибори не можна проводити під час війни і пісоя війни 20 років.
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23.07.2025 11:24 Відповісти
вчора був конкретний крок до цього.
але ж, реакція суспільства мене вразила, бо думав що, як завжди, проковтнемо.
я, знову вірю в людство та справедливість.
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23.07.2025 11:31 Відповісти
Саме створення незалежних антикорупційних органів було умовою безвізу, руху в ЄС, фінансової допомоги від G7 та ЄС, кредитів від МВФ та інших організацій. Із-за того що Зеленський хоче щоб його любих друзів вже колишнього віце-прем'єра Чорнишова та компанію не посадила НАБУ та САП до в'язниці він і намагається зробити НАБУ та САП підконтрольними. Зеленський повторює дії Януковича, він блокує рух України в ЄС та хоче зробити в Україні диктатуру.
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23.07.2025 11:27 Відповісти
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23.07.2025 11:43 Відповісти
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23.07.2025 11:27 Відповісти
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23.07.2025 11:35 Відповісти
Все буде як Тбілісі. На це й розраховують на Банковій. Ну, трохи пар випустять, потім гумовими кийками втихомиримо. Не такий і СМІШНИЙ виявився для 73% оцей клоун. Він примусить всіх плакати !
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23.07.2025 11:36 Відповісти
Для того зеленського і ставили щоб відкинути Україну від ЄС та НАТО, за допомогою порожніх макітр зелохів,насипавши туди лайна про Голобородька,бліц криг по захопленю України не вийшло зробити,тому сросіяки задіяли план Б,по знищеню України з середини, тому пукін і повторює " все идет по плану",думаю що гірше для України ще по переду.
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23.07.2025 11:45 Відповісти
Чергове занепокоєння. А почніть процедуру відміни безвізу. Бо Зеля тут зробив постановочне шоу з ловлею зрадників, які торгували з Кацапією, а насправді з Узбекистаном, щоб так тупо лохторату насцяти, що він не НАБУ та САП лишив самостійності, а шпійонів поборов.
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23.07.2025 11:52 Відповісти
 
 