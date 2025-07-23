Призываем президента и Верховную Раду отменить закон, - заявление о ликвидации независимости антикоррупционных институций

Бизнес-сообщества и общественные организации призвали президента Владимира Зеленского и Верховную Раду Украины отменить закон, таким образом подтверждая украинскому обществу и европейским партнерам верность европейскому выбору Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении относительно ликвидации независимости антикоррупционных институций, которое распространил общественный деятель Валерий Пекар.

"11 лет назад Революция Достоинства покончила с неопределенностью и "многовекторностью" украинской политики и зафиксировала европейский выбор украинского народа. В том же году было подписано и ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В последующие годы заработала Зона свободной торговли и безвизовый режим, курс на членство в ЕС был внесен в Конституцию Украины, а в конце концов Украина подала заявку на членство, получила статус страны-кандидата и начала переговоры. Сегодня Европейский Союз и его члены являются надежными партнерами Украины в укреплении обороны и финансировании государственного бюджета Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что на всех этих этапах независимые антикоррупционные институты были и остаются одним из ключевых условий европейской интеграции Украины. Это было прямым требованием Соглашения об ассоциации, одним из главных условий для введения безвизового режима, одним из семи ключевых условий, которые должны быть выполнены для начала переговоров о вступлении и тому подобное. Независимые и эффективные антикоррупционные институты - это не техническая деталь, а системное требование европейской интеграции Украины. Они являются одним из главных критериев для оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС и важным маркером доверия со стороны европейских партнеров, символом политической и ценностной совместимости.

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"Законопроект № 12414, принятый Верховной Радой Украины, ликвидирует независимость антикоррупционных органов, превращая их в подразделения нереформированной и политически зависимой прокуратуры, а также существенно ограничивает эффективность работы этих органов, лишая их возможности сохранять конфиденциальность расследований.

По сути это означает уничтожение одного из тех важнейших факторов, которые держат для Украины открытыми двери в Европейский Союз, обеспечивают доверие и поддержку со стороны европейских партнеров, жизненно необходимую во время войны, и питают украинскую мечту о лучшем будущем, что дает людям силы на фронте и в тылу.

Помимо прочего, это создает основания для сворачивания имеющихся достижений евроинтеграции и чрезвычайно увеличивает финансовые риски для страны.

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Мы, представители украинского гражданского общества, были среди тех, кто в ходе Революции Достоинства завоевал для Украины европейскую перспективу. Зная позицию европейских партнеров, мы расцениваем нынешние события как срыв курса на европейскую интеграцию, за который заплачено не только сотней жизней Героев Небесной Сотни, но и многими тысячами жизней героев АТО и впоследствии Сил обороны Украины в ходе полномасштабной войны.

Вместе со срывом перезагрузки Бюро экономической безопасности и Высшей квалификационной комиссии судей, применением политически мотивированного избирательного правосудия к общественным активистам, военнослужащим, журналистам и т.д., это создает ощущение возвращения в 2013 год, когда геополитический и цивилизационный выбор Украины еще не был сделан.

Только условия сейчас совсем другие. Четвертый год продолжается полномасштабная война, которая требует максимального единства и концентрации сил государства, общества и наших европейских партнеров. В условиях падения экономики, катастрофической нехватки финансовых ресурсов, хрупкой политической поддержки снаружи и еще более хрупкой общественной сплоченности внутри - это создает чрезвычайные риски для украинской государственности.

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Призываем Президента Украины проявить государственную позицию: взвесить риски и наложить вето на принятый проект Закона, таким образом подтверждая украинскому обществу и европейским партнерам верность европейскому выбору Украины", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что это заявление было составлено и подписано многими до того, как вчера вечером Закон вступил в силу.

"Поэтому требование этого заявления сейчас должно звучать следующим образом:

Призываем Президента Украины и Верховную Раду Украины проявить государственную позицию: взвесить риски и совершить действия, необходимые для отмены Закона, таким образом подтверждая украинскому обществу и европейским партнерам верность европейскому выбору Украины", - добавляется в заявлении.

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Заявление подписали бизнес-сообщества, общественные организации и аналитические центры.

Присоединиться к заявлению можно по ссылке.









22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.