Мы хотим жить в справедливой стране, - заявление Украинского кризисного медиацентра

Украинский кризисный медиацентр призвал власть объединять народ, а не испытывать его на прочность антиреформаторскими ошибочными решениями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Украинского кризисного медиацентра (УКМЦ) в связи с принятием законопроекта, ограничивающего независимость НАБУ и САП.

"В последнее время властные структуры Украины предложили гражданскому обществу тест на единство и решимость в отстаивании реформаторского евроинтеграционного пути Украины, даже в условиях широкомасштабной российско-украинской войны.

Учитывая уроки новейшей истории Украины, трудно понять, почему такие впечатляющие ошибки на сворачивание реформ в целом, и, в частности, антикоррупционной реформы, реформы местного самоуправления, реформы государственного управления делаются сейчас, когда враг как раз и ожидает ошибочных действий украинской власти, которые были бы направлены на разрушение демократических институтов и единства внутри Украины", - говорится в заявлении.

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В УКМЦ убеждены, что меньшее авторитарное государство не победит большее.

"Залог победы Украины - в самоотверженности, патриотизме и даже самопожертвовании лучших дочерей и сыновей Украины, большинство которых сейчас держат фронт и защищают не только свою страну, но и всю Европу от очередного агрессивного нашествия; в прочности демократических институтов; в поддержке партнеров, которые вдохновляются героизмом народа Украины и видят наше светлое общее будущее", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в УКМЦ отметили, что залогом безопасной жизни в Украине и Европе является сила Вооруженных Сил Украины, Сил обороны Украины в целом, неугасающая самоотверженность и активность украинского тыла, в частности - волонтерских, ветеранских, контрпропагандистских негосударственных организаций, возвращение Украины в европейскую семью демократий, полноправное членство в Европейском Союзе и совместное развитие новой европейской системы безопасности.

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"Мы призываем не создавать врагу благоприятных условий для его попыток подорвать Украину изнутри!

Мы призываем усилить, а не ослаблять украинские реформы и демократические институты!

Мы призываем объединять народ, а не испытывать его на прочность антиреформаторскими ошибочными решениями!

Мы призываем быть честными и добропорядочными партнерами с теми, кто помогает Украине, помогает оружием, финансами, другими ресурсами, рассчитывая, что власть в Украине будет эффективно делать то, о чем заявляет, то, что поддерживается народом.

Мы призываем не сворачивать с европейского и евроатлантического интеграционного пути!" - добавили в УКМЦ.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.