Ми хочемо жити в справедливій країні, - заява Українського кризового медіацентру

Український кризовий медіацентр закликав владу об’єднувати народ, а не випробувати його на міцність антиреформаторськими хибними рішеннями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Українського кризового медіацентру (УКМЦ) у зв’язку з ухваленням законопроєкту, що обмежує незалежність НАБУ та САП.

"Останнім часом владні структури України запропонували громадянському суспільству тест на єдність і рішучість у відстоюванні реформаторського євроінтеграційного шляху України, навіть в умовах широкомасштабної російсько-української війни.

Враховуючи уроки новітньої історії України, важко збагнути, чому такі вражаючі помилки на згортання реформ загалом, і, зокрема, антикорупційної реформи, реформи місцевого самоврядування, реформи державного управління робляться зараз, коли ворог саме й очікує хибних дій української влади, що були б направлені на руйнування демократичних інституцій та єдності всередині України", - йдеться в заяві.

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В УКМЦ переконані, що менша авторитарна держава не переможе більшу.

"Запорука перемоги України в самовідданості, патріотизмі й, навіть, самопожертві найкращих дочок й синів України, більшість яких зараз тримають фронт і захищають не тільки свою країну, але й всю Європу від чергової агресивної навали; в міцності демократичних інституцій; в підтримці партнерів, які надихаються героїзмом народу України й бачать наше світле спільне майбутнє", - наголошується в заяві.

Крім того, в УКМЦ наголосили, що запорукою безпечного життя в Україні та Європі є сила Збройних Сил України, Сил оборони України загалом, незгасаюча самовідданість й активність українського тилу, зокрема волонтерських, ветеранських, контрпропагандистських недержавних організацій, повернення України в європейську сім’ю демократій, повноправне членство в Європейському Союзі та спільна розбудова нової європейської системи безпеки.

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"Ми закликаємо не створювати ворогу сприятливих умов для його спроб підірвати Україну зсередини!

Ми закликаємо підсилити, а не послаблювати українські реформи та демократичні інституції!

Ми закликаємо об’єднувати народ, а не випробувати його на міцність антиреформаторськими хибними рішеннями!

Ми закликаємо бути чесними й добропорядними партнерами з тими, хто допомагає Україні, допомагає зброєю, фінансами, іншими ресурсами, розраховуючи, що влада в Україні буде ефективно робити те, про що заявляє, те, що підтримується народом.

Ми закликаємо не звертати з європейського та євроатлантичного інтеграційного шляху!" - додали в УКМЦ.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.