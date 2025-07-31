Украина уже потеряла 1,4 млрд евро, потому что Киев не провел обещанные реформы

После принятия парламентом и подписания президентом закона, который уничтожал независимость НАБУ, Украину всколыхнула новость о том, что ЕС "урезал" транш финансовой помощи украинскому бюджету с почти 4,5 млрд до 3,05 млрд евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Европейской правды".

Несмотря на то, что президент Зеленский внес в парламент законопроект, который отменяет только что одобренные им нормы, в Евросоюзе решили, что сейчас - не время молчать о проблемах. В частности представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС даст Украине меньше денег, потому что Киев не провел обещанные реформы. В тот же день страны одобрили "урезанный" транш, и вскоре правительство должно получить эти деньги. Все это создало у многих украинцев впечатление, что Украину оштрафовали на полтора миллиарда евро за "проваленный антикор".

"Однако реальность другая. И нельзя сказать, что она "лучше", - отмечает издание.

Действительно, заморозка этих денег (а они пока что не потеряны, а лишь заморожены) не связана с атакой на НАБУ. Это несложно доказать. Еврокомиссия официально подтверждала это еще 2 недели назад в Риме - но решила не акцентировать публично на "наказании" Украины. Другое дело, что события прошлой недели подтолкнули Брюссель к тому, чтобы не скрывать проблемы с реформами.

Но главное - то, что впереди еще большие сложности. Украина заходит в спираль срыва реформ. А это значит, что будут и штрафы, и критика. Потому что скрывать проблемы уже стало невозможно.

"Деньги в обмен на реформу" и штрафы

Издание отмечает, что выделение помощи для государств-партнеров именно в таком виде является для Европы привычной практикой. И задолго до того, как Украина начала движение к членству, она столкнулась с программами ЕС, для которых действуют подобные условия.

Это прежде всего программы, объединенные под зонтичным названием "секторальная бюджетная поддержка". В ее описании подчеркивается, что финансовая помощь ЕС предоставляется только в случае, если страны будут проводить заранее согласованные реформы.

"Если страна-партнер не выполняет согласованные условия, выплаты будут приостановлены до выполнения", - объясняет Еврокомиссия.

Такие правила помощи действовали и для Украины - в том числе при Януковиче. Тогда не обходилось и без публичных скандалов. В частности, в начале 2012 года ЕС заморозил финпомощь в 160 млн евро из-за данных о трате части предыдущих траншей в пользу бизнеса тогдашнего первого вице-премьера Андрея Клюева, который по совпадению курировал программы сотрудничества с ЕС.

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Впрочем, в большинстве случаев невыполнение реформ (и недополучение средств) оставалось непубличным. Это подход Евросоюза, который заинтересован в изменениях, а не в публичных скандалах.

После победы Революции достоинства подход ЕС в предоставлении для Украины сохранился. Суммы существенно выросли, но не всегда это было достаточным аргументом для власти для проведения реформ.

"В 2017 году Украина потеряла 600 млн евро. Причем это уже было не замораживание, не отсрочка, а окончательная потеря выделенной для Украины макрофинансовой помощи.

ЕС был готов ждать, давал Киеву еще один шанс, потом еще один - пока не вышли предельные сроки - и программа макрофинансовой помощи была ограничена 2017 годом. Два из четырех требований для получения денег, которые остались не выполнены, напрямую связаны с борьбой с топ-коррупцией - это запуск автоматической проверки е-деклараций и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний", - пишет "Европейская правда".

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После 2022 года объем помощи ЕС Киеву снова вырос, причем многократно - партнеры осознавали, что иначе Украина, которая потеряла значительную часть экономики и бюджетных доходов, но должна тратить несравненно больше, чтобы продолжать обороняться - экономически не устоит без внешней помощи. Поэтому сначала ЕС, вопреки своим принципам, даже давал средства без всяких условий.

Чуть больше чем через год обусловленность вернулась, но до "штрафов" ЕС ни разу не доходило. Так что же изменилось сейчас?

ЕС наказал Украину за невыполненные реформы

С начала 2024 года главной линией финансовой помощи Украине стала программа под названием Ukraine Facility с заявленной стоимостью в 50 млрд евро. Это та программа, ради которой ЕС в свое время долго "уламывал" Венгрию, а ее одобрение было одним из элементов договоренности на саммите в декабре 2023-го (именно тогда, когда состоялся знаменитый "выход Орбана на кофе" во время голосования по Украине).

Из заявленной суммы в полсотни миллиардов 38,27 млрд евро составляет программа бюджетной поддержки. Каждый раз сумма отличается (есть поквартальный график, который зависит в том числе от сложности и количества индикаторов), причем отличие бывает очень большим. Например, во 2-м квартале 2026-го года Украина должна получить в обмен на проведенные реформы 2 млрд 233 млн евро, а в 3-м квартале - только 500 млн евро.

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Именно из-за этой гибкости "наказание" Киева сначала осталось незамеченным. 10 июля в Риме на конференции по восстановлению, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что ЕК перечислит Украине 3 млрд евро по программе Ukraine Facility - но воздержалась от упоминаний, что по плану Украина должна была бы получить почти 4,5 млрд евро. Поэтому намек фон дер Ляйен поняли только специалисты, знающие об объеме каждого из траншей.

"Если быть точным, то Украина получит 3,05 млрд, а плановый платеж составлял 4,48 млрд, то есть "потерянная" разница - чуть более 1,4 млрд евро. Но оказалось, что достаточно не акцентировать на этом внимание, и даже такая большая сумма остается без внимания.

Еще один элемент, который помогал сохранять незамеченным "штраф" для Украины - это то, что до сих пор Киев выполнял все индикаторы плана вовремя, без задержек. За время большой войны это стало первым случаем, когда ЕС, по сути, наказал Украину за невыполненные реформы - поэтому общество не ожидало такого развития", - пишет издание.

А потому то, что 25 июля Еврокомиссия намеренно отметила "штраф" - усилило резонанс от этого решения в Украине. Не менее важно осознать, что впереди новые "штрафы", избежать которых Киев вряд ли сможет. И важно не довести до состояния, когда средства превратятся из "замороженных" в "окончательно потерянные".

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На прошлой неделе по дипломатическим каналам Брюссель предупредил Украину: в случае, если Верховная Рада не восстановит в полной мере независимость антикоррупционных органов, ряд программ финансирования Украины будут заморожены. Это не касается Ukraine facility, но повышает важность этого источника финансирования. Издание отмечает, 1,4 млрд евро не потеряны, Украина имеет шанс их получить. Но осталось не так много времени, чуть больше чем полгода.

При разработке Ukraine facility, Евросоюз предполагал, что некоторые реформы будут идти непросто и не все сроки удастся выдержать. В частности программа предусматривает, что после того, как истечет срок для какого-либо индикатора, есть еще 12 месяцев для того, чтобы довыполнить его - в этом случае деньги поступят в полном объеме, только с опозданием.

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Как рассказывает эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий мониторит выполнение Ukraine facility. Она отмечает, что провал с выполнением нескольких индикаторов этой программы должен был произойти еще в апреле. В правительстве решили взять еще немного времени, чтобы решить проблемные вопросы - наверное, в правительстве понимали опасность скандальных заголовков о том, что Украина не проводит те реформы, которые обещала. Но в результате - время пошло, а проблемы остались. За три месяца удалось завершить выполнение только 1 из 4 проваленных индикаторов. Остальные три - остались.

Потому что ключевые проблемы требовали голосования парламента. А там порой и понятия не имели, что их нежелание принимать тот или иной закон стоит Украине сотни миллионов евро. Среди "заваленных" индикаторов, которые дорого обошлись Украине, а также тех, которые угрожают сорвать следующие транши - есть отдельные законы, которые не являются политически чувствительными или ломающими коррупционные схемы. Например, закон о профтехобразовании, который Украина должна была принять до конца июня, и до сих пор этого не сделала (то есть дедлайн уже сорван).

Бетлий рассказала историю о том, как именно от нее, как приглашенного эксперта, в дискуссиях в профильном комитете ВР по одному из законов узнали, что тот является частью Ukraine facility и нежелание депутатов давать ему ход - приведет к реальным потерям украинского бюджета. Вопрос о том, почему правительство не работало с Радой как положено и не объясняло депутатам последствия их позиции - открытый.

Сейчас, особенно после того, как информация о первом "штрафе" для Украины стала публичной и пришло понимание того, что последствия неизбежны - есть ожидания, что по некоторым из них ситуация изменится. Но все проблемы - не решить.

Будут ли еще штрафы Украине?

Из трех индикаторов, невыполнение которых стоило Украине 1,4 млрд евро, один уже выполнен. Президент с незначительной задержкой подписал закон об агентстве управления замороженными активами АРМА, это привело к отставке токсичной руководительницы этого агентства Елены Думы; впереди - новый конкурс. Украина сообщит ЕС об этом в следующем отчете, и получит около 500 млн евро.

Парадоксально то, что закон об АРМА был единственным коррупционно чувствительным законом, принятие которого настойчиво срывали те игроки, кто зарабатывал на агентстве при предыдущем руководстве. В частности, к тому, чтобы Украина не получила 500 млн евро уже сейчас - больше всего приложилась фракция Юлии Тимошенко, которая затянула его подписание спикером на месяц с помощью блокирующего постановления.

Однако остаются непринятыми еще два других закона: о реформировании территориальной организации исполнительной власти и об отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Законопроект №4298 (о местных госадминистрациях) зарегистрирован еще в 2020 году, прошел первое чтение в 2021, а дальше начался неспешный процесс обсуждения, который продолжается до сих пор и уже стоил бюджету полмиллиарда. Зато на этом фоне парламент спокойно уходит в отпуск.

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Законопроект об отборе судей Высшего антикоррупционного суда лежит без движения, без обсуждения, не принят даже в первом чтении. И если у депутатов не появится понимание ответственности за то, что их бездействие стоит стране денег - мы вполне можем дотянуть до марта 2026-го, когда эти 500 млн евро просто "сгорят", потому что пройдет 12 месяцев от срока, установленного в плане.

Дальше будет еще больше проблем. Но следующие "штрафы" должны быть меньше.

То, что Украина заходит в спираль срыва обязательств, подтверждает мониторинг, который проводит консорциум общественных организаций RRR4U, ежемесячно оценивая состояние выполнения Украиной обязательств перед МВФ и ЕС.

Напомним, что замороженные 1,4 млрд евро - это обязательства, которые Украина должна была выполнить еще до конца марта. Правительство Шмыгаля должно было подать отчет об этом еще в апреле, но сознательно затянуло почти на три месяца, надеясь избежать скандала. Но тем временем подошел следующий отчетный период - по индикаторам, установленным до конца июня. Там - тот же уровень невыполнения.

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Свежий анализ, который RRR4U планирует представить на этой неделе, свидетельствует, что Рада сорвала принятие еще 3 законов, как и в предыдущем квартале (а именно законы, а не правительственные решения имеют самый большой вес).

Однако сумма "наказания" точно будет меньше - потому что она рассчитывается как доля от запланированного транша. В первом квартале мы должны были получить самый высокий транш за все время действия программы - почти 4,5 млрд евро, а во втором - всего 2 млрд евро. Далее транши снова вырастут (и будет больше индикаторов), но максимальный составит 2,73 млрд евро за квартал. Что, впрочем, также очень много и критически важно для макрофинансовой стабильности.

Со следующего транша, с учетом нынешнего уровня невыполнения "штраф" может потянуть на дополнительный миллиард евро.

"Но точную сумму спрогнозировать невозможно, и она может уменьшиться в случае, если Рада срочно проведет работу над ошибками. Один из просроченных законов - о профтехобразовании - действительно, возможно оперативно принять, а вот с другими - проблема системная", - пишет "Европейская правда".

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Здесь парламент может столкнуться с непониманием того, что надо не просто принять закон, а принять в таком виде, чтобы он отвечал требованиям ЕС. И с этим - тоже не всегда все хорошо. Например, при рассмотрении законопроекта по цифровизации исполнительного производства "есть значительные риски, что его содержание не будет соответствовать Плану Украины", - говорится в анализе RRR4U.

Еще один блок проблем создала отставка правительства. Поэтому из парламента должны отозвать все правительственные законопроекты, которые не были проголосованы в первом чтении. А значит - все они должны быть переподаны, перед тем должны пройти экспертизу Минюста Германа Галущенко. Это дополнительно затягивает процесс, и сроки спрогнозировать невозможно. И возникает еще одна системная проблема: среди задач 3-го квартала 2025 года не выполнена ни одна.

Надо признать то, о чем специалисты, занимающиеся вступлением в ЕС, говорят как минимум с прошлого года: темпы реформ в Украине критически упали. После активных и порой смелых законодательных решений 2022 года, когда парламентарии были готовы принимать даже непопулярные реформы - начался период застоя, когда даже очевидно необходимые законы порой тормозят. А прошедшая неделя наглядно показала, что возможен и откат. Даже в критических вопросах.

Долгое время Евросоюз пытался закрывать на это глаза и не замечать реальность, но теперь это уже невозможно.

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Совместные действия и бездействие не только президента (как минимум, драйвером реформ он уже точно не является), но также правительства (которое очевидно не объясняет депутатам потребность реформ, а порой, как в истории с БЭБ, сам участвует в их срыве) и парламента (здесь и объяснять нечего) - это главная причина того, что мы столкнулись с проблемами в получении европейских денег.

И если не изменить подход как можно быстрее, эти проблемы будут только нарастать.