Печерский райсуд отложил заседание по продлению меры пресечения Шабунину, - ЦПК

Печерский райсуд Киева отложил заседание по продлению меры пресечения Виталию Шабунину.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело в том, что Печерский суд сообщил о дате и времени судебного заседания только за 2,5 часа до его начала. При этом Виталий находится в Харьковской области, в нескольких десятках километров от ЛБЗ, из-за чего он объективно не успел прибыть в Киев для рассмотрения этого ходатайства", - пояснили там.

В ЦПК отметили, что такое ходатайство может рассматриваться исключительно в присутствии подозреваемого.

"Несмотря на это, суд по непонятным причинам назначил его рассмотрение в день подачи. При этом и суду, и обвинению известно, что Шабунин не находится в Киеве, поскольку примененная к нему мера пресечения предусматривает обязанность не отлучаться из населенного пункта на Харьковщине, где он проходит службу", - пояснили в Центре противодействия коррупции.

Следующее заседание назначено на 19 августа 16:00. Рассматривать будет судья Ирина Литвинова.

Ранее сообщал, что его вызвали на судебное заседание в Киев за 2,5 часа до его начала.

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

15 июля Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

13 августа ГБР сообщило о новом подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области и вручило обновленное подозрение председателю правления ЦПК Виталию Шабунину.

14 августа в ГБР заявили, что Шабунина будут судить за уклонение от военной службы.

