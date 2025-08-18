Печерський райсуд відклав засідання щодо продовження запобіжного заходу Шабуніну, - ЦПК

Печерський райсуд Києва відклав засідання щодо продовження запобіжного заходу Віталію Шабуніну.

Про це повідомила пресслужба ЦПК, інформує Цензор.НЕТ.

"Річ у тім, що Печерський суд повідомив про дату та час судового засідання лише за 2,5 години до його початку. При цьому Віталій перебуває на Харківщині, за кілька десятків кілометрів від ЛБЗ, через що він обʼєктивно не встиг прибути до Києва для розгляду цього клопотання", - пояснили там.

У ЦПК зазначили, що таке клопотання може розглядатися виключно за присутності підозрюваного.

"Попри це, суд з незрозумілих причин призначив його розгляд у день подання. При цьому і суду, і обвинуваченню відомо, що Шабунін не перебуває в Києві, оскільки застосований до нього запобіжний захід передбачає обов’язок не відлучатися з населеного пункту на Харківщині, де він проходить службу", - пояснили у Центрі протидії корупції.

Наступне засідання призначено на 19 серпня 16:00. Розглядатиме суддя Ірина Литвинова.

Раніше повідомляв, що його викликали на судове засідання до Києва за 2,5 години до його початку.

Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

15 липня Печерський районний суд Києва 15 липня обрав для голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

13 серпня ДБР повідомило про нову підозру командиру однієї з військових частин Київщини та вручила оновлену підозру голові правління ЦПК Віталію Шабуніну.

14 серпня у ДБР заявили, що Шабуніна судитимуть за ухилення від військової служби.

