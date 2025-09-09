Удар Путина по Кабмину - новый этап войны РФ против Украины, - The Times

Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Российский диктатор Владимир Путин ударом по зданию украинского Кабмина начинает новый этап войны против нашей страны.

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает издание, уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с Си Цзиньпином в Пекине, где они обсуждали перспективы сотрудничества.

Подтверждением этого стала воздушная атака на Киев, которая вошла в перечень самых масштабных с начала войны.

Во время одной из последних атак было поражено правительственное здание в Киеве. Это произошло впервые за более чем три года полномасштабной войны. Сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать центры принятия решений" в Украине.

The Times также пишет, что Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. Он заявил о "беспрецедентно высоком уровне" отношений с Китаем.

Также читайте: Генсек ООН Гутерриш об обстреле РФ Киева: Атаки на правительственные учреждения являются дальнейшей эскалацией конфликта

К тому же на параде в Пекине Путин сидел справа от Си Цзиньпина. За парадом, приуроченным к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне, они наблюдали вместе с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Это был первый случай со времен Холодной войны, когда лидеры этих трех стран собрались вместе.

СМИ отмечает, что, в отличие от КНДР, Китай не отправлял своих военных на войну против Украины. Но Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций. А на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Массированная атака в ночь на 7 сентября 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что утром 7 сентября враг атаковал ракетами, в частности, была угроза для Киева. Впоследствии стало известно, что после утренней атаки есть пожар на последнем этаже правительственного здания в Печерском районе Киева. Повреждения здания Кабмина подтвердила глава Кабмина Юлия Свириденко.

Кроме того, ночью враг атаковал дронами столицу. Погибла женщина и годовалый ребенок, есть разрушения в жилых домах.

Также сообщалось, что Кривой Рог был под массированной атакой ракет и дронов. Там есть попадания и сильный пожар, 3 человека пострадали. В Одессе из-за дроновой атаки повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажки.

Находилась под ударом и Полтавщина. В частности, атакована гражданская инфраструктура и предприятие. Поврежден мост через Днепр в Кременчуге.

По данным Воздушных сил, было уничтожено 4 из 13 ракет и 747 дронов.