Удар Путіна по Кабміну - новий етап війни РФ проти України, - The Times

Фото: Юлія Свириденко / телеграм-канал

Російський диктатор Володимир Путін ударом по будівлі українського Кабміну розпочинає новий етап війни проти України.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає видання, впевненість Путіна могла різко зрости після зустрічі із Сі Цзіньпіном у Пекіні, де вони обговорювали перспективи співпраці.

Підтвердженням цього стала повітряна атака на Київ, яка увійшла до переліку наймасштабніших із початку війни.

Під час однієї з останніх атак було уражено урядову будівлю в Києві. Це сталось уперше за понад три роки повномасштабної війни. Прихильники "жорсткої лінії" в Росії давно закликали атакувати центри прийняття рішень" в Україні.

The Times також пише, що Пекін став важливим майданчиком для дипломатичних маневрів Путіна. Він заявив про "безпрецедентно високий рівень" відносин із Китаєм.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш про обстріл РФ Києва: Атаки на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

До того ж на параді у Пекіні Путін сидів праворуч від Сі Цзіньпіна. За парадом, приуроченим до 80-річчя перемоги над Японією у Другій світовій війні, вони спостерігали разом із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це був перший випадок з часів Холодної війни, коли лідери цих трьох країн зібралися разом.

ЗМІ зазначає, що, на відміну від КНДР, Китай не відправляв своїх військових на війну проти України. Але Пекін підтримав Москву дипломатично та уникає західних санкцій. А минулого тижня в Кремлі заявили про попередню домовленість з КНР щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2".

Масована атака у ніч на 7 вересня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що зранку 7 вересня ворог атакував ракетами, зокрема, була загроза для Києва. Згодом стало відомо, що після ранкової атаки є пожежа на останньому поверсі урядової будівлі у Печерському районі Києва. Пошкодження будівлі Кабміну підтвердила очільниця Кабміну Юлія Свириденко.

Окрім того, вночі ворог атакував дронами столицю. Загинула жінка та однорічна дитина, є руйнування в житлових будинках.

Також повідомлялося, що Кривий Ріг був під масованою атакою ракет і дронів. Там є влучання та сильна пожежа, 3 людини постраждали. В Одесі через дронову атаку пошкоджено цивільну інфраструктуру та багатоповерхівки.

Перебувала під ударом і Полтавщина. Зокрема, атаковано цивільну інфраструктуру та підприємство. Пошкоджено міст через Дніпро у Кременчуці.

За даними Повітряних сил, було знищено 4 із 13 ракет та 747 дронів.