Нынешние действия России не свидетельствуют о готовности к настоящему миру, - Навроцкий в ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками, отметив, что Польша впервые после Второй мировой открыла огонь по вражеским объектам. Он подчеркнул, что такие действия РФ не свидетельствуют о готовности к миру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Навроцкий сказал во время выступления на сессии Генассамблеи ООН.

Так, он напомнил, что в ночь на 10 сентября российские дроны атаковали страну-члена НАТО, сознательно нарушая польскую границу.

"Более десятка беспилотников намеренно нарушили границы моей страны и, уверяю вас, это не было случайностью, это было сделано по приказу, изданному в столице государства, которое является постоянным членом Совета Безопасности (ООН - ред.)", - отметил польский президент.

Навроцкий заметил, что в результате Польша, впервые со времен Второй мировой войны, вынуждена была открыть огонь по вражеским целям над своей территорией. Он добавил, что Польша всегда будет соответственно реагировать и готова к защите своей территории.

Кроме того, президент Польши отметил, что нынешние действия России не свидетельствуют о готовности к настоящему миру. Он подчеркнул, что Россия должна прекратить войну и взять на себя полную ответственность за нее.

Он заверил, что Польша поддерживает работу Международного суда ООН и Международного уголовного суда, а также поддерживает идею создания Спецтрибунала для суда над виновными в агрессии против Украины.

"Никакие войны не могут быть выгодными для агрессоров. Войны не могут быть выгодными для агрессоров также в экономическом плане", - подчеркнул Навроцкий.

По его словам, нельзя соглашаться на то, чтобы агрессоры "безнаказанно маршировали по чужим территориям", а виновники военных преступлений "ежедневно мирно засыпали, не неся ответственности".

По его убеждению, надо построить такую международную систему ответственности, которая не будет колебаться назвать зло по имени, независимо от флага: "Мы должны четко сказать: существуют границы, права человека и международное право. И каждый, кто их нарушает, должен ощутить серьезные последствия".

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.