Нинішні дії Росії не свідчать про готовність до справжнього миру, - Навроцький в ООН

Президент Польщі Кароль Навроцький прокоментував порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками, зауваживши, що Польща вперше після Другої світової відкрила вогонь по ворожих об’єктах. Він наголосив, що такі дії РФ не свідчать про готовність до миру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Навроцький сказав під час виступу на сесії Генасамблеї ООН.

Так, він нагадав, що в ніч проти 10 вересня російські дрони атакували країну-члена НАТО, свідомо порушуючи польський кордон.

"Більше десятка безпілотників навмисно порушили кордони моєї країни і, запевняю вас, це не було випадковістю, це було зроблено за наказом, виданим у столиці держави, яка є постійним членом Ради Безпеки (ООН - ред.)", - зазначив польський президент.

Також читайте: РФ несе повну відповідальність за порушення повітряного простору НАТО, - заява Альянсу

Навроцький зауважив, що в результаті Польща, вперше з часів Другої світової війни, змушена була відкрити вогонь по ворожих цілях над своєю територією. Він додав, що Польща завжди буде відповідно реагувати й готова до захисту своєї території.

Крім того, президент Польщі зазначив, що нинішні дії Росії не свідчать про готовність до справжнього миру. Він наголосив, що Росія повинна припинити війну та взяти на себе повну відповідальність за неї.

Він запевнив, що Польща підтримує роботу Міжнародного суду ООН та Міжнародного кримінального суду, а також підтримує ідею створення Спецтрибуналу для суду над винними в агресії проти України.

Також читайте: Каллас в ООН: Провокації РФ проти країн ЄС лише зміцнюють нашу рішучість у підтримці України

"Жодні війни не можуть бути вигідними для агресорів. Війни не можуть бути вигідними для агресорів також в економічному плані", - наголосив Навроцький.

За його словами, не можна погоджуватися на те, щоб агресори "безкарно марширували чужими територіями", а винуватці воєнних злочинів "щодня мирно засинали, не несучи відповідальності".

На його переконання, треба збудувати таку міжнародну систему відповідальності, яка не вагатиметься назвати зло по імені, незалежно від прапора: "Ми повинні чітко сказати: існують кордони, права людини та міжнародне право. І кожен, хто їх порушує, має відчути серйозні наслідки".

Також читайте: Сікорський на Радбезі ООН – уряду Росії: "Вас попередили"

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.