65-летнего отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей, - ЦПК
Печерский райсуд отказал защитникам отца детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Решение принял судья Сергей Вовк.
Так, Магамедрасулов был оставлен под стражей.
"Ранее Вовк продлил пребывание Сентябра Магамедрасулова в СИЗО до 15 декабря. Защита просила любую меру, не связанную с содержанием под стражей.
Апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения защитники подали еще 20 октября, однако судьи Киевской апелляции назначили рассмотрение аж на 2 декабря.
Таким образом, Сентябр Магамедрасулов почти весь срок действия постановления находится под стражей и фактически лишен права на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.
Дело Магамедрасулова
Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.
СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.
Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.
16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.
23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.
15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.
навіть модно!
Справа Валерія Іващенка: Був головуючим у колегії суддів, яка засудила колишнього в. о. міністра оборони Валерія Іващенка до 5 років ув'язнення. Європейський суд також визнав це рішення політично мотивованим.
Стягнення коштів на користь Андрія Портнова (2019): Вовк задовольнив позов колишнього заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності, ухваливши стягнути з державного бюджету України майже 7 млн грн на користь Портнова.
Цікаво, що у 2011 році саме Портнов, будучи членом Вищої ради юстиції, перевіряв скаргу про звільнення Вовка і дійшов висновку, що вона безпідставна.
Зняття арешту з активів, пов'язаних з Ігорем Коломойським: Ухвалював рішення про зняття арешту з понад 400 об'єктів нерухомості, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським, що викликало значний резонанс та обурення громадськості.
Справа Суркісів та ПриватБанку: Ухвалював рішення про стягнення з державного ПриватБанку 10 млрд грн на користь сім'ї Суркісів.
3. Резонансні Кримінальні Провадження
Справа про вбивство Павла Шеремета (2019): Обирав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО.
Звільнення підозрюваного у вбивстві "Сармата" (2019): Відхилив клопотання слідства про продовження утримання під вартою Михайла Сігіди, основного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста та учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка, та відправив його під домашній арешт.
4. Обвинувачення у Неправосудних Рішеннях
Підозра у неправосудному рішенні (2015): Після Революції Гідності Вовку було оголошено підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення (по цивільній справі, яким він заочно забрав у громадянки автомобіль).
Парламент зняв з нього недоторканність, але під варту він не потрапив.
У січні 2020 року Вишгородський районний суд Київської області повністю виправдав Сергія Вовка, а пізніше вирок підтвердили апеляційна та касаційна інстанції (Верховний Суд).
