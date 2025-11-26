65-летнего отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей, - ЦПК

Печерский райсуд отказал защитникам отца детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Решение принял судья Сергей Вовк.

Так, Магамедрасулов был оставлен под стражей.

"Ранее Вовк продлил пребывание Сентябра Магамедрасулова в СИЗО до 15 декабря. Защита просила любую меру, не связанную с содержанием под стражей.



Апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения защитники подали еще 20 октября, однако судьи Киевской апелляции назначили рассмотрение аж на 2 декабря.



Таким образом, Сентябр Магамедрасулов почти весь срок действия постановления находится под стражей и фактически лишен права на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

