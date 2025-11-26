РУС
11721 посетитель онлайн
Новости Дело Руслана Магамедрасулова
2 092 24

65-летнего отца детектива НАБУ Магамедрасулова оставили под стражей, - ЦПК

Печерский райсуд отказал защитникам отца детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Решение принял судья Сергей Вовк.

Так, Магамедрасулов был оставлен под стражей.

Читайте также: В деле Магамедрасулова пытаются найти что-то для подозрения главе САП Клименко, - адвокат

"Ранее Вовк продлил пребывание Сентябра Магамедрасулова в СИЗО до 15 декабря. Защита просила любую меру, не связанную с содержанием под стражей.

Апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения защитники подали еще 20 октября, однако судьи Киевской апелляции назначили рассмотрение аж на 2 декабря.

Таким образом, Сентябр Магамедрасулов почти весь срок действия постановления находится под стражей и фактически лишен права на апелляционное обжалование", - говорится в сообщении.

Читайте: Магамедрасулов собрал ряд ключевых доказательств по делу о коррупции в энергетике, - детектив НАБУ

Дело Магамедрасулова

Ранее СМИ сообщили, что руководитель межрегионального управления детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, задержанный СБУ, был одним из ключевых сотрудников, занимавшихся документированием деятельности бизнесмена и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича.

СБУ сообщила, что один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов был уличен в ведении бизнеса с Россией.

Позже Служба безопасности Украины опровергла, что задержание и арест сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова произошли по политическим мотивам.

16 сентября Служба безопасности Украины, Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований сообщили о новом подозрении одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору.

23 сентября суд оставил детектива НАБУ под стражей.

15 октября суд продлил на 6 месяцев сроки досудебного расследования.

Читайте также: Киевский апелляционный суд "заминировали" в день рассмотрения апелляции детектива НАБУ Магамедрасулова

+16
Печерський суд - посіпаки ворогів майдану зеленського-єрмака-тататорова!
показать весь комментарий
26.11.2025 14:21 Ответить
+7
А домовлятися треба особисто з Алі-Бабою...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:22 Ответить
+6
Да скільки їх, цих ВОВКів??????
показать весь комментарий
26.11.2025 14:20 Ответить
Да скільки їх, цих ВОВКів??????
показать весь комментарий
26.11.2025 14:20 Ответить
Дінастія. Вже теж заплутався. Якогось вовка вже знімали. Одне лишається стабільним - всі судді - кончені пі....си.
показать весь комментарий
26.11.2025 15:42 Ответить
той же вовк сірожа , що Юрка Луценка закривав з вказівки овоча
показать весь комментарий
26.11.2025 15:59 Ответить
Печерський суд - посіпаки ворогів майдану зеленського-єрмака-тататорова!
показать весь комментарий
26.11.2025 14:21 Ответить
ще й з гарною зарплатнею і хабарями
показать весь комментарий
26.11.2025 16:02 Ответить
А домовлятися треба особисто з Алі-Бабою...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:22 Ответить
Сирійці, дієво припинили такий стан судових заробітчан на посадах, лише однією вірьовкою, і почалося ПРОВАсуддя в Сирії!!
показать весь комментарий
26.11.2025 14:22 Ответить
Спочатку вони прогнали свого зеленського та повбивали купу його "силовиків".
показать весь комментарий
26.11.2025 14:24 Ответить
Мяч на вашем поле, НАБУ!
Если вы сейчас не продолжите публикации
МАФИЯ ЗЕЛЕНСКОГО вас укатает
Они на вас слепят материалы не про говняную медицинскую коноплю
Они на вас слепят материалы про гомосексуальные связи , про педофилию
Так в свое время ФСБ замарала людей даже с кристальной репутацией
ФСБ смонтирует такое кино !!!!!!
Уже ,наверное, монтирует!!!!!!!
Чтобы спасти своего рядового ЗЕЛЕНСКОГО!!!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 14:27 Ответить
гомосятина зараз не злочин
навіть модно!
показать весь комментарий
26.11.2025 15:25 Ответить
Коли вже вовків приберуть з українських судів?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:24 Ответить
Вчора бачили, як представники СБУ/ДБР з цього приводу жопой крутили у ВР на ТСК по корупції...
показать весь комментарий
26.11.2025 14:25 Ответить
печерний суд заслуговує на ракети
показать весь комментарий
26.11.2025 14:25 Ответить
Справа Юрія Луценка (2012): Вовк був головуючим суддею, який засудив екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 4 років ув'язнення за звинуваченням у нібито незаконному святкуванні Дня міліції. Згодом Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що це рішення було політично мотивованим.
Справа Валерія Іващенка: Був головуючим у колегії суддів, яка засудила колишнього в. о. міністра оборони Валерія Іващенка до 5 років ув'язнення. Європейський суд також визнав це рішення політично мотивованим.
Стягнення коштів на користь Андрія Портнова (2019): Вовк задовольнив позов колишнього заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності, ухваливши стягнути з державного бюджету України майже 7 млн грн на користь Портнова.
Цікаво, що у 2011 році саме Портнов, будучи членом Вищої ради юстиції, перевіряв скаргу про звільнення Вовка і дійшов висновку, що вона безпідставна.

Зняття арешту з активів, пов'язаних з Ігорем Коломойським: Ухвалював рішення про зняття арешту з понад 400 об'єктів нерухомості, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським, що викликало значний резонанс та обурення громадськості.
Справа Суркісів та ПриватБанку: Ухвалював рішення про стягнення з державного ПриватБанку 10 млрд грн на користь сім'ї Суркісів.

3. Резонансні Кримінальні Провадження

Справа про вбивство Павла Шеремета (2019): Обирав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО.
Звільнення підозрюваного у вбивстві "Сармата" (2019): Відхилив клопотання слідства про продовження утримання під вартою Михайла Сігіди, основного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста та учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка, та відправив його під домашній арешт.

4. Обвинувачення у Неправосудних Рішеннях

Підозра у неправосудному рішенні (2015): Після Революції Гідності Вовку було оголошено підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення (по цивільній справі, яким він заочно забрав у громадянки автомобіль).
Парламент зняв з нього недоторканність, але під варту він не потрапив.
У січні 2020 року Вишгородський районний суд Київської області повністю виправдав Сергія Вовка, а пізніше вирок підтвердили апеляційна та касаційна інстанції (Верховний Суд).
показать весь комментарий
26.11.2025 14:27 Ответить
він стільким подосрав а ніхто його того як портного не віддячив
дивно, так терпіли?
зустріти мразь, відбити нирки анонімно?
ні...
показать весь комментарий
26.11.2025 15:27 Ответить
Там йому і місце
показать весь комментарий
26.11.2025 14:30 Ответить
🙃🙃🙃
показать весь комментарий
26.11.2025 14:40 Ответить
Та який там суддя Вовк, по всім політичним сфабрикованим справам команди випускати заложника чи випустити заложника дає ЗЕлупа та єрмак. Країною керує Організоване Зеленським Злочинне Угруповання (ОЗЗУ), для якого не існує ані законів ані Конституції. І саме на цій підставі це ОЗЗУ вже давно втратило легітимність і вже відкрито працює проти України.
показать весь комментарий
26.11.2025 14:34 Ответить
100%
показать весь комментарий
26.11.2025 14:48 Ответить
А всеж таки, в чому обвинучачують батька Магамедрасулова ?
показать весь комментарий
26.11.2025 14:37 Ответить
Суддя Вовк - цікавий персонаж))) Поцікавтеся. Ясно шо у нас не буде судової реформи, бо вона нікому не вигідна
показать весь комментарий
26.11.2025 14:50 Ответить
реформувати потрібно скидами тих суддів
показать весь комментарий
26.11.2025 15:28 Ответить
 
 