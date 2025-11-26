65-річного батька детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою, - ЦПК
Печерський райсуд відмовив захисникам батька детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу.
Про це повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.
Так, Магамедрасулова було залишено під вартою.
"Раніше Вовк продовжив перебування Сентябра Магамедрасулова у СІЗО до 15 грудня. Захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою.
Апеляційну скаргу на ухвалу про продовження запобіжного заходу захисники подали ще 20 жовтня, однак судді Київської апеляції призначили розгляд аж на 2 грудня.
Таким чином, Сентябр Магамедрасулов майже весь строк дії ухвали перебуває під вартою і фактично позбавлений права на апеляційне оскарження", - йдеться в повідомленні.
Справа Магамедрасулова
Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.
СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.
16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.
23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.
15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если вы сейчас не продолжите публикации
МАФИЯ ЗЕЛЕНСКОГО вас укатает
Они на вас слепят материалы не про говняную медицинскую коноплю
Они на вас слепят материалы про гомосексуальные связи , про педофилию
Так в свое время ФСБ замарала людей даже с кристальной репутацией
ФСБ смонтирует такое кино !!!!!!
Уже ,наверное, монтирует!!!!!!!
Чтобы спасти своего рядового ЗЕЛЕНСКОГО!!!!!
навіть модно!
Справа Валерія Іващенка: Був головуючим у колегії суддів, яка засудила колишнього в. о. міністра оборони Валерія Іващенка до 5 років ув'язнення. Європейський суд також визнав це рішення політично мотивованим.
Стягнення коштів на користь Андрія Портнова (2019): Вовк задовольнив позов колишнього заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності, ухваливши стягнути з державного бюджету України майже 7 млн грн на користь Портнова.
Цікаво, що у 2011 році саме Портнов, будучи членом Вищої ради юстиції, перевіряв скаргу про звільнення Вовка і дійшов висновку, що вона безпідставна.
Зняття арешту з активів, пов'язаних з Ігорем Коломойським: Ухвалював рішення про зняття арешту з понад 400 об'єктів нерухомості, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським, що викликало значний резонанс та обурення громадськості.
Справа Суркісів та ПриватБанку: Ухвалював рішення про стягнення з державного ПриватБанку 10 млрд грн на користь сім'ї Суркісів.
3. Резонансні Кримінальні Провадження
Справа про вбивство Павла Шеремета (2019): Обирав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО.
Звільнення підозрюваного у вбивстві "Сармата" (2019): Відхилив клопотання слідства про продовження утримання під вартою Михайла Сігіди, основного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста та учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка, та відправив його під домашній арешт.
4. Обвинувачення у Неправосудних Рішеннях
Підозра у неправосудному рішенні (2015): Після Революції Гідності Вовку було оголошено підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення (по цивільній справі, яким він заочно забрав у громадянки автомобіль).
Парламент зняв з нього недоторканність, але під варту він не потрапив.
У січні 2020 року Вишгородський районний суд Київської області повністю виправдав Сергія Вовка, а пізніше вирок підтвердили апеляційна та касаційна інстанції (Верховний Суд).
дивно, так терпіли?
зустріти мразь, відбити нирки анонімно?
ні...
https://www.radiosvoboda.org/a/30393621.html