65-річного батька детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою, - ЦПК

Печерський райсуд відмовив захисникам батька детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.

Так, Магамедрасулова було залишено під вартою.

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"Раніше Вовк продовжив перебування Сентябра Магамедрасулова у СІЗО до 15 грудня. Захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою.



Апеляційну скаргу на ухвалу про продовження запобіжного заходу захисники подали ще 20 жовтня, однак судді Київської апеляції призначили розгляд аж на 2 грудня.



Таким чином, Сентябр Магамедрасулов майже весь строк дії ухвали перебуває під вартою і фактично позбавлений права на апеляційне оскарження", - йдеться в повідомленні.

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Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

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