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Новини Справа Руслана Магамедрасулова
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65-річного батька детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою, - ЦПК

Справа Магамедрасулова: батька детектива залишили під вартою

Печерський райсуд відмовив захисникам батька детектива НАБУ Сентябра Магамедрасулова у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу.

Про це повідомив Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

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Рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.

Так, Магамедрасулова було залишено під вартою.

Також читайте: У справі Магамедрасулова намагаються знайти щось для підозри голові САП Клименку, - адвокат

"Раніше Вовк продовжив перебування Сентябра Магамедрасулова у СІЗО до 15 грудня. Захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою.

Апеляційну скаргу на ухвалу про продовження запобіжного заходу захисники подали ще 20 жовтня, однак судді Київської апеляції призначили розгляд аж на 2 грудня.

Таким чином, Сентябр Магамедрасулов майже весь строк дії ухвали перебуває під вартою і фактично позбавлений права на апеляційне оскарження", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Магамедрасулов зібрав низку ключових доказів у справі про корупцію в енергетиці, - детектив НАБУ

Справа Магамедрасулова

Раніше ЗМІ повідомили, що керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, затриманий СБУ, був одним із ключових співробітників, які займалися документуванням діяльності бізнесмена та співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча.

СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Пізніше Служба безпеки України заперечила, що затримання та арешт працівника НАБУ Руслана Магамедрасулова відбулися з політичних мотивів.

16 вересня Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі перебуває під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору.

23 вересня суд залишив детектива НАБУ під вартою.

15 жовтня суд продовжив на 6 місяців строки досудового розслідування.

Читайте також: Київський апеляційний суд "замінували" в день розгляду апеляції детектива НАБУ Магамедрасулова

Справа Магамедрасулова: батька детектива залишили під вартою

Автор: 

суд (11923) Магамедрасулов Руслан (88)
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Топ коментарі
+20
Печерський суд - посіпаки ворогів майдану зеленського-єрмака-тататорова!
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26.11.2025 14:21 Відповісти
+10
Да скільки їх, цих ВОВКів??????
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26.11.2025 14:20 Відповісти
+9
А домовлятися треба особисто з Алі-Бабою...
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26.11.2025 14:22 Відповісти
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Да скільки їх, цих ВОВКів??????
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26.11.2025 14:20 Відповісти
Дінастія. Вже теж заплутався. Якогось вовка вже знімали. Одне лишається стабільним - всі судді - кончені пі....си.
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26.11.2025 15:42 Відповісти
той же вовк сірожа , що Юрка Луценка закривав з вказівки овоча
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26.11.2025 15:59 Відповісти
Печерський суд - посіпаки ворогів майдану зеленського-єрмака-тататорова!
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26.11.2025 14:21 Відповісти
ще й з гарною зарплатнею і хабарями
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26.11.2025 16:02 Відповісти
А домовлятися треба особисто з Алі-Бабою...
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26.11.2025 14:22 Відповісти
Сирійці, дієво припинили такий стан судових заробітчан на посадах, лише однією вірьовкою, і почалося ПРОВАсуддя в Сирії!!
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26.11.2025 14:22 Відповісти
Спочатку вони прогнали свого зеленського та повбивали купу його "силовиків".
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26.11.2025 14:24 Відповісти
Мяч на вашем поле, НАБУ!
Если вы сейчас не продолжите публикации
МАФИЯ ЗЕЛЕНСКОГО вас укатает
Они на вас слепят материалы не про говняную медицинскую коноплю
Они на вас слепят материалы про гомосексуальные связи , про педофилию
Так в свое время ФСБ замарала людей даже с кристальной репутацией
ФСБ смонтирует такое кино !!!!!!
Уже ,наверное, монтирует!!!!!!!
Чтобы спасти своего рядового ЗЕЛЕНСКОГО!!!!!
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26.11.2025 14:27 Відповісти
гомосятина зараз не злочин
навіть модно!
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26.11.2025 15:25 Відповісти
Коли вже вовків приберуть з українських судів?
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26.11.2025 14:24 Відповісти
Вчора бачили, як представники СБУ/ДБР з цього приводу жопой крутили у ВР на ТСК по корупції...
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26.11.2025 14:25 Відповісти
печерний суд заслуговує на ракети
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26.11.2025 14:25 Відповісти
Справа Юрія Луценка (2012): Вовк був головуючим суддею, який засудив екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка до 4 років ув'язнення за звинуваченням у нібито незаконному святкуванні Дня міліції. Згодом Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав, що це рішення було політично мотивованим.
Справа Валерія Іващенка: Був головуючим у колегії суддів, яка засудила колишнього в. о. міністра оборони Валерія Іващенка до 5 років ув'язнення. Європейський суд також визнав це рішення політично мотивованим.
Стягнення коштів на користь Андрія Портнова (2019): Вовк задовольнив позов колишнього заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова про захист честі та гідності, ухваливши стягнути з державного бюджету України майже 7 млн грн на користь Портнова.
Цікаво, що у 2011 році саме Портнов, будучи членом Вищої ради юстиції, перевіряв скаргу про звільнення Вовка і дійшов висновку, що вона безпідставна.

Зняття арешту з активів, пов'язаних з Ігорем Коломойським: Ухвалював рішення про зняття арешту з понад 400 об'єктів нерухомості, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським, що викликало значний резонанс та обурення громадськості.
Справа Суркісів та ПриватБанку: Ухвалював рішення про стягнення з державного ПриватБанку 10 млрд грн на користь сім'ї Суркісів.

3. Резонансні Кримінальні Провадження

Справа про вбивство Павла Шеремета (2019): Обирав запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО.
Звільнення підозрюваного у вбивстві "Сармата" (2019): Відхилив клопотання слідства про продовження утримання під вартою Михайла Сігіди, основного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста та учасника АТО Віталія "Сармата" Олешка, та відправив його під домашній арешт.

4. Обвинувачення у Неправосудних Рішеннях

Підозра у неправосудному рішенні (2015): Після Революції Гідності Вовку було оголошено підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення (по цивільній справі, яким він заочно забрав у громадянки автомобіль).
Парламент зняв з нього недоторканність, але під варту він не потрапив.
У січні 2020 року Вишгородський районний суд Київської області повністю виправдав Сергія Вовка, а пізніше вирок підтвердили апеляційна та касаційна інстанції (Верховний Суд).
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26.11.2025 14:27 Відповісти
він стільким подосрав а ніхто його того як портного не віддячив
дивно, так терпіли?
зустріти мразь, відбити нирки анонімно?
ні...
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26.11.2025 15:27 Відповісти
Там йому і місце
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26.11.2025 14:30 Відповісти
🙃🙃🙃
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26.11.2025 14:40 Відповісти
Та який там суддя Вовк, по всім політичним сфабрикованим справам команди випускати заложника чи випустити заложника дає ЗЕлупа та єрмак. Країною керує Організоване Зеленським Злочинне Угруповання (ОЗЗУ), для якого не існує ані законів ані Конституції. І саме на цій підставі це ОЗЗУ вже давно втратило легітимність і вже відкрито працює проти України.
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26.11.2025 14:34 Відповісти
100%
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26.11.2025 14:48 Відповісти
А всеж таки, в чому обвинучачують батька Магамедрасулова ?
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26.11.2025 14:37 Відповісти
Суддя Вовк - цікавий персонаж))) Поцікавтеся. Ясно шо у нас не буде судової реформи, бо вона нікому не вигідна
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26.11.2025 14:50 Відповісти
реформувати потрібно скидами тих суддів
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26.11.2025 15:28 Відповісти
Чому скандальні судді Сергій Вовк та Павло Вовк продовжують вершити правосуддя?
https://www.radiosvoboda.org/a/30393621.html
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26.11.2025 22:43 Відповісти
 
 