РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9157 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
4 420 44

Заявление Госдепа США: Дальнейшее урегулирование войны в Украине зависит от России

США и Украина: планы восстановления и длительного мира

США и Украина обсудили пути к долгосрочному миру и восстановлению страны. Участники украинской и американской делегаций пришли к соглашению, что любой прогресс зависит прежде всего от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру, в частности, сделать шаги к деэскалации и прекращению убийств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны. Американцы и украинцы также договорились о рамках договоренностей по безопасности и обсудили необходимые возможности сдерживания для поддержания длительного мира", - говорится в заявлении.

Стороны согласились, что прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России демонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, в частности шаги к деэскалации и прекращению насилия.

Кроме того, обсуждалась повестка дня будущего экономического процветания Украины, включая восстановление страны, совместные экономические инициативы с США и долгосрочные проекты восстановления.

Американская и украинская стороны подчеркнули необходимость прекращения войны, деэскалации и надежных шагов к миру для предотвращения дальнейшей агрессии и реализации плана восстановления Украины, направленного на укрепление страны и повышение ее процветания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина согласовали рамки будущих договоренностей относительно безопасности, - Уиткофф

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров об итогах переговоров в США: Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили послевоенное восстановление

Автор: 

россия (98271) США (28529) Украина (45245)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Заради цієї заяви треба було оте все?
показать весь комментарий
06.12.2025 12:03 Ответить
+17
Так НАПОЗОРИТИСЬ за рік не міг ніхто в історії і в кінці " від нас нічого не залежить все в руках РФ"

ЕПІЧНІ довбодятли
показать весь комментарий
06.12.2025 12:07 Ответить
+10
Та росії по____й на договори
показать весь комментарий
06.12.2025 12:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Заради цієї заяви треба було оте все?
показать весь комментарий
06.12.2025 12:03 Ответить
Ага. Треба було довго та нудно сношать Умерова та Зеленського по Білим домам та гольф-клубам з Майямі.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:16 Ответить
Могло быть и хуже. В последнее время дипломатическая борьба шла вокруг того, кого Трамп обвинит в своем провале
показать весь комментарий
06.12.2025 12:47 Ответить
Та росії по____й на договори
показать весь комментарий
06.12.2025 12:05 Ответить
Це лукавство - від США теж залежить.
Нехай Державу Україну приймають в НАТО - то це буде броня!
показать весь комментарий
06.12.2025 12:32 Ответить
США не можуть нікого прийняти в НАТО без згоди Угорщини.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:41 Ответить
Можуть вигнати угрів з НАТО.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:49 Ответить
Дада. Від ***** під дивани залізуть від такої думки.
показать весь комментарий
06.12.2025 13:18 Ответить
Трамп почне давити путлєра?
показать весь комментарий
06.12.2025 12:06 Ответить
Так НАПОЗОРИТИСЬ за рік не міг ніхто в історії і в кінці " від нас нічого не залежить все в руках РФ"

ЕПІЧНІ довбодятли
показать весь комментарий
06.12.2025 12:07 Ответить
а что от штатов зависит? Европа покупает оружие для Украины трампон не может отказать в продаже его свои же сразу вздернут за яйца БИЗНЕС прежде всего или Европа откажется от американского оружия в пользу своего. Сейчас деребанят активы оркостана а их хватит как минимум на 5 лет Снятие санкции ? Обращайтесь в ЕС ) Автозагар никто и зовут его никак он годится только растилать дорожки для куила нагибая своих солдат
показать весь комментарий
06.12.2025 12:24 Ответить
Хотілось би і нам,українцям,знати про що домовились.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:07 Ответить
Домовились домовлятись нсли кратко
показать весь комментарий
06.12.2025 12:27 Ответить
Єдина держава яка може завершити війну , це не Америка , а Китай . Але це йому не потрібно .
показать весь комментарий
06.12.2025 12:08 Ответить
жесть : читай так - насильник та вбивця буде добивати "жертву" ...., а вони спостерігати...
показать весь комментарий
06.12.2025 12:09 Ответить
Політичний куколдінг, якщо коротко.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:47 Ответить
А тобто, перекладаю з американської анаглійської далі:
ми взагалі то нічого не підписували у Будапешті,
і то були якісь не такі зобов*язання.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:14 Ответить
Саме США профінансували позбавлення України статусу ядерної держави. Було розроблено «Програму спільного скорочення загрози», під яку міністерство оборони США виділило 27 мільйонів доларів. Власне утилізацією літаків займалася американська фірма Raytheon Technical Service Company, з якою міністерство уклало контракт. А вже вона взяла субпідрядником ліквідаційних робіт державне підприємство Міноборони «Українська авіаційна транспортна компанія».

До речі, останній літак Ту-22М3 у первинному бойовому стані коштував 300 мільйонів доларів. На момент розробки тієї Програми раптом виявилося, що більшість унікальних літальних суден була непридатною до польотів або списана.

Ліквідація важких бомбардувальників типу Ту-22/Ту-22М3 та авіаційних крилатих ракет типу Х-22 стала, про що тоді багато говорилось, підтвердженням курсу України на безумовне виконання міжнародних зобов'язань та добровільної відмови від ядерної зброї, скорочення стратегічного наступального озброєння.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:17 Ответить
ви забули що там був іще шантаж санкціями у час коли
в Україні була інфляція 10000% на рік, 1993 рік.
А це особисто можливо розгядувати по типу дуже здоровий чоловік просто викрадає маленьку дівчинку зі школи і робить знею усе що бажає.
А усім просто пох.....
Я так розумію що вже можна грабувати каравани , трахати гусей і тд?
(інтернет мем початку 2000)
показать весь комментарий
06.12.2025 12:25 Ответить
забув додати-підпис президента USA не вартий собачого лайна.
Доведено Будапешським меморандумом.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:18 Ответить
Уряд США разом з трампом умивають руки!!! Жодних сумнівів, трампа мокшанці тримають за яйця!!!
показать весь комментарий
06.12.2025 12:14 Ответить
Вважаю, що Трампу глибоко начхати на Україну і рашу - ВІН НАЦІЛІВСЯ ВІДІБРАТИ У ВЕНЕСУЄЛИ НАФТОВІ КОПАЛИНИ. Так що чекайте незабаром наїзда на Венесуелу
показать весь комментарий
06.12.2025 12:19 Ответить
Наїзди підгузка відбуваються хіба що в Truth Social
показать весь комментарий
06.12.2025 12:44 Ответить
Цікаве Американська мрія Умєрових: нерухомість, якої немає в деклараціях | Каленюк

https://youtu.be/kYh2v0s4zNY?si=CbKCa8s5VLcvbLxF
Виникає питання яке відношення ці люди мають до України. І яким чином вони потрапляють до влади
‼️То навіщо ж їм боротись за збереження країни, якщо своє подальше життя будують за межами України.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:15 Ответить
Вже неодноразово писав - державним чиновникам слід на законодавчому рівні заборонити мати рахунки та власність за кордоном. Чиновникам і найближчому колу родичів. Пожиттєво. Не подобається - нехай йдуть у бізнес.
Якщо чиновник копить майно не у власній країні, то це не його країна і йому начхати на неї та її майбутнє. Це ж так очевидно.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:52 Ответить
Це ВЖЕ ПРОГРАММА НА ВИБОРИ для партій.
І подивимся як народ буде обирати
показать весь комментарий
06.12.2025 12:57 Ответить
Та не хера от раиссии не зависит ,ВСЁ зависит от решимости Запада поставить ватное стадо в стойло.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:20 Ответить
у рашки руки развязаны, помощь от сша не будет и реальность в Украине понятна
показать весь комментарий
06.12.2025 12:24 Ответить
Головне не говорити і слова про Зеленського.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:26 Ответить
реальність в Україні вже 11 років як зрозуміла - війна з кацапами.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:43 Ответить
Трамп про це не знає, бо він заяв держдепу не читає.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:24 Ответить
Та ладно. Не від України точно? Може помилилися трампони?
показать весь комментарий
06.12.2025 12:25 Ответить
Пливли ,пливли а на березі всрались
показать весь комментарий
06.12.2025 12:29 Ответить
https://t.me/officialeurosolidarity/17914 Петро Порошенко:
Знову хворий на голову диктатор ***** демонструє «готовність» до діалогу.
Українські діти чекали цього ранку, щоб знайти під подушкою подарунки від святого Миколая, замість цього цілу ніч ховалися від російських ракет. Київщина, Львівщина, Волинь, Дніпропетровщина, Полтавщина, Хмельниччина, Одещина знову зазнали ударів по мирній інфраструктурі та енергетиці.
Щоб захистити їх нам потрібен не «міндічивський» бюджет, який влада ухвалює останні роки, а бюджет країни, що воює. Бюджет, в якому є місце для власних розробок захисту українського неба і енергетики. Бюджет, в якому немає марафону та підвищення зарплат силовиків, а є фінансування тих, кого путін боїться найбільше - наших Збройних Сил.
За майже 12 років російської агресії, п'ять з яких - на посаді Верховного Головнокомандувача я мав за честь майже з нуля створювати українське військо.
Сьогодні важко підібрати слова, щоб висловити глибину емоцій, які викликає цей день. Бо перед очима - обличчя тих, з ким ми починали, з ким зустрічалися на фронті, на позиціях, у прифронтових містах, на заправках, у підземних шпиталях, на передовій. Хтось із них і досі в бою. Хтось на лікуванні… А когось уже немає.
І кожна така зустріч - як окрема глава новітньої історії України. Тієї, що кровить, але продовжує битву. Історія, що не просто написана, а й пережита.
Цьогоріч ми знову і знову везли на фронт броню, дрони, машини, зв'язок, тепловізори, комплекси ПДТР «Ай-Петрі», захист від ворожих FPV, майстерні, лазні, квадроцикли, медеваки, пилорами, зарядні станції та іншу електроніку.
Це відео з багатьох десятків поїздок на фронт за останній рік від минулого дня Збройних сил.
Дякуємо кожному Воїнові. Пам'ятаємо Кожного. Робимо все для зміцнення Української Армії
Слава ЗСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
06.12.2025 12:30 Ответить
А як щодо гарантій за Будапештським меморандумом?!
показать весь комментарий
06.12.2025 12:31 Ответить
🤣😂😅😂😂почитав і зрозумів- я спокійний за долю України, як ніколи
показать весь комментарий
06.12.2025 12:34 Ответить
Логічно. Від США вже взагалі все менше і менше чогось залежить.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:37 Ответить
в который раз триндят одно и тоже, все зависит от россии и тут же стелят перед ней ковровую дорожку.
Не дорожка нужна, а Томагавки, чтобы пуйло перед Зеленским стелил ковровую дорожку.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:46 Ответить
Треба було б ще путлєра з Днем Святого Миколая привітати!!! Та ЗСУ!!
показать весь комментарий
06.12.2025 12:49 Ответить
Навіть якщо подаєте цитату, слова "росія" млід писати з маленькох букви.
показать весь комментарий
06.12.2025 12:53 Ответить
Це цілком залежить тільки від ху#ла, причому ще з 14-го року. За ці 11 років ху#ло жодного разу не продемонстрував бажання припинити війну. То з якого лисого щось має змінитися зараз?
показать весь комментарий
06.12.2025 12:56 Ответить
,, А віз і нині там " .
показать весь комментарий
06.12.2025 13:05 Ответить
Геніально!
показать весь комментарий
06.12.2025 13:08 Ответить
Бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла, бла...
показать весь комментарий
06.12.2025 13:10 Ответить
 
 