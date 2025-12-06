Заявление Госдепа США: Дальнейшее урегулирование войны в Украине зависит от России
США и Украина обсудили пути к долгосрочному миру и восстановлению страны. Участники украинской и американской делегаций пришли к соглашению, что любой прогресс зависит прежде всего от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру, в частности, сделать шаги к деэскалации и прекращению убийств.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны. Американцы и украинцы также договорились о рамках договоренностей по безопасности и обсудили необходимые возможности сдерживания для поддержания длительного мира", - говорится в заявлении.
Стороны согласились, что прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России демонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, в частности шаги к деэскалации и прекращению насилия.
Кроме того, обсуждалась повестка дня будущего экономического процветания Украины, включая восстановление страны, совместные экономические инициативы с США и долгосрочные проекты восстановления.
Американская и украинская стороны подчеркнули необходимость прекращения войны, деэскалации и надежных шагов к миру для предотвращения дальнейшей агрессии и реализации плана восстановления Украины, направленного на укрепление страны и повышение ее процветания.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Нехай Державу Україну приймають в НАТО - то це буде броня!
До речі, останній літак Ту-22М3 у первинному бойовому стані коштував 300 мільйонів доларів. На момент розробки тієї Програми раптом виявилося, що більшість унікальних літальних суден була непридатною до польотів або списана.
Ліквідація важких бомбардувальників типу Ту-22/Ту-22М3 та авіаційних крилатих ракет типу Х-22 стала, про що тоді багато говорилось, підтвердженням курсу України на безумовне виконання міжнародних зобов'язань та добровільної відмови від ядерної зброї, скорочення стратегічного наступального озброєння.
в Україні була інфляція 10000% на рік, 1993 рік.
Доведено Будапешським меморандумом.
Виникає питання яке відношення ці люди мають до України. І яким чином вони потрапляють до влади
‼️То навіщо ж їм боротись за збереження країни, якщо своє подальше життя будують за межами України.
Якщо чиновник копить майно не у власній країні, то це не його країна і йому начхати на неї та її майбутнє. Це ж так очевидно.
І подивимся як народ буде обирати
Знову хворий на голову диктатор ***** демонструє «готовність» до діалогу.
Українські діти чекали цього ранку, щоб знайти під подушкою подарунки від святого Миколая, замість цього цілу ніч ховалися від російських ракет. Київщина, Львівщина, Волинь, Дніпропетровщина, Полтавщина, Хмельниччина, Одещина знову зазнали ударів по мирній інфраструктурі та енергетиці.
Щоб захистити їх нам потрібен не «міндічивський» бюджет, який влада ухвалює останні роки, а бюджет країни, що воює. Бюджет, в якому є місце для власних розробок захисту українського неба і енергетики. Бюджет, в якому немає марафону та підвищення зарплат силовиків, а є фінансування тих, кого путін боїться найбільше - наших Збройних Сил.
За майже 12 років російської агресії, п'ять з яких - на посаді Верховного Головнокомандувача я мав за честь майже з нуля створювати українське військо.
Сьогодні важко підібрати слова, щоб висловити глибину емоцій, які викликає цей день. Бо перед очима - обличчя тих, з ким ми починали, з ким зустрічалися на фронті, на позиціях, у прифронтових містах, на заправках, у підземних шпиталях, на передовій. Хтось із них і досі в бою. Хтось на лікуванні… А когось уже немає.
І кожна така зустріч - як окрема глава новітньої історії України. Тієї, що кровить, але продовжує битву. Історія, що не просто написана, а й пережита.
Цьогоріч ми знову і знову везли на фронт броню, дрони, машини, зв'язок, тепловізори, комплекси ПДТР «Ай-Петрі», захист від ворожих FPV, майстерні, лазні, квадроцикли, медеваки, пилорами, зарядні станції та іншу електроніку.
Це відео з багатьох десятків поїздок на фронт за останній рік від минулого дня Збройних сил.
Дякуємо кожному Воїнові. Пам'ятаємо Кожного. Робимо все для зміцнення Української Армії
Слава ЗСУ! Слава Україні!
