Заявление Госдепа США: Дальнейшее урегулирование войны в Украине зависит от России

США и Украина обсудили пути к долгосрочному миру и восстановлению страны. Участники украинской и американской делегаций пришли к соглашению, что любой прогресс зависит прежде всего от готовности России продемонстрировать реальную приверженность долгосрочному миру, в частности, сделать шаги к деэскалации и прекращению убийств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Участники обсудили результаты недавней встречи американской стороны с россиянами и шаги, которые могут привести к прекращению этой войны. Американцы и украинцы также договорились о рамках договоренностей по безопасности и обсудили необходимые возможности сдерживания для поддержания длительного мира", - говорится в заявлении.

Стороны согласились, что прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России демонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, в частности шаги к деэскалации и прекращению насилия.

Кроме того, обсуждалась повестка дня будущего экономического процветания Украины, включая восстановление страны, совместные экономические инициативы с США и долгосрочные проекты восстановления.

Американская и украинская стороны подчеркнули необходимость прекращения войны, деэскалации и надежных шагов к миру для предотвращения дальнейшей агрессии и реализации плана восстановления Украины, направленного на укрепление страны и повышение ее процветания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина согласовали рамки будущих договоренностей относительно безопасности, - Уиткофф

Мирный план США

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров об итогах переговоров в США: Согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили послевоенное восстановление