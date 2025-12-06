Заява Держдепу США: Подальше врегулювання війни в Україні залежить від Росії

США та Україна обговорили шляхи до довготривалого миру та відновлення країни. Учасники української та американської делегацій дійшли згоди, що будь-який прогрес залежить передусім від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема зробити кроки до деескалації та припинення вбивств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

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"Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з росіянами та кроки, які можуть призвести до припинення цієї війни. Американці та українці також домовилися про рамки домовленостей щодо безпеки та обговорили необхідні можливості стримування для підтримки тривалого миру", - йдеться у заяві.

Сторони погодилися, що прогрес у досягненні будь-якої угоди залежить від готовності Росії демонструвати серйозну відданість довгостроковому миру, зокрема кроки до деескалації та припинення насильства.

Окрім цього, обговорювали порядок денний майбутнього економічного процвітання України, включно з відбудовою країни, спільними економічними ініціативами з США та довгостроковими проєктами відновлення.

Американська та українська сторони наголосили на необхідності припинення війни, деескалації та надійних кроків до миру для запобігання подальшій агресії та реалізації плану відновлення України, спрямованого на зміцнення країни та підвищення її процвітання.

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Мирний план США

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