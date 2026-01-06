РУС
Новости Кадровые изменения
860 13

Новые назначения в Минобороны не обеспечат экономический подход к обороноспособности Украины, - "слуга народа" Янченко

янченко

Новые кадровые решения в Министерстве обороны Украины не гарантируют экономического подхода к укреплению обороноспособности государства. За почти 4 года полномасштабной войны не было грантов и даже льготных кредитов для оборонно-промышленного комплекса. 

Об этом заявила нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Назначение в Минобороны

Она отметила, что нынешние кадровые изменения, в частности в секторе обороны, не влияют на экономическую составляющую.

"Когда мы говорим о переходе любой страны на "военные рельсы", прежде всего, речь должна идти об экономике. То есть о приоритетах для оборонно-промышленного комплекса, максимальных расходах на поддержку ОПК и т.д. В этом году мы немного продвинулись: во втором полугодии 2025 года приняли два законопроекта. Но на самом деле еще очень много наработанных проектов закона, которые просто лежат в парламенте и до сих пор не проголосованы. Поэтому эти кадровые изменения, с моей точки зрения, не влияют как раз на экономическую составляющую и вряд ли добавят этого понимания. Хотя, на самом деле, очень многое еще раньше могли сделать вместе Минобороны и Минэкономики", - пояснила нардеп.

Она напомнила, что в Украине за почти 4 года войны были грантовые программы для всех на свете бизнесов, таких как посадка ягод, но не было грантов и даже льготных кредитов для оборонно-промышленного комплекса.

"То есть, например, те самые льготные кредиты для производства оружия введены только год назад. Я не вижу, что новые кадровые назначения в этом секторе будут способствовать глубокому экономическому пониманию того, как, собственно, должна развиваться обороноспособность страны. Если я ошибаюсь –– буду этому рада. Но хочу еще раз отметить, что в Верховной Раде до сих пор зарегистрировано не менее пяти законопроектов, которые могли бы сильно помочь нашим производителям вооружения, но долгое время блокировались Министерством обороны. Посмотрим, изменится ли теперь эта ситуация", - добавила Янченко.

Влияние на экономический вопрос

"Я бы очень хотела, чтобы силовой блок, если мы говорим о правоохранителях, немного меньше "кошмарил" производителей вооружения. Потому что за последние полгода во Временную специальную комиссию, которую я возглавляю, поступил целый ряд обращений не только от производителей, но и целых секторов, которые обеспечивают нашу армию. Поэтому здесь хотелось бы, чтобы силовики немного меньше уделяли внимание экономическому блоку, а больше направляли его на разведку, контрразведку и противодействие врагу. Есть ли на это надежда? Как известно, надежда умирает последней. Поэтому посмотрим, как будет", - резюмировала она.

Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Что предшествовало?

Автор: 

ВСК (471) Минобороны (9716) экономика (3935) Минэкономразвития (653) Янченко Галина (72)
Топ комментарии
+3
ця членкіня потужний спеціаліст з питань безпеки
можна вірити
показать весь комментарий
06.01.2026 19:15 Ответить
+3
А ця хвойда розуміє взагалі щось в військах, якщо вона не служила? Які непрофесійні кадри у владі, це жах..
показать весь комментарий
06.01.2026 19:17 Ответить
+2
Хвойда вважає, що ліжка в борделі не по феншую стоять.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:14 Ответить
Дякуємо за пояснення!
Так все ж таки, пані Янченко:
1."Коломойський це зло?"
2."Коломойський олігарх?
показать весь комментарий
06.01.2026 19:15 Ответить
Як одночасно заволати за списком, служки НЕ народні, від зеленського і аброхамія, з ВРУ!!
Жоден з них, а ні словом не обмовивився, що млн пенсіонерів України, не отримали пенсійних виплат у січні!!!!! Ось такі вони не НАРОДНІ від зеленського, тільки зад зеленському лизати, без ідентифікації!!
показать весь комментарий
06.01.2026 19:16 Ответить
А зеленський служив? А міша альбертович фьодоров, якого ставлять міністром оборони, служив?
А що такого неправильного тут сказала ця депутатша, хоч і з злочиного угрупування «Слуга народу»?
показать весь комментарий
06.01.2026 19:43 Ответить
Нафіга ті гранти , якщо нарід робе все своїм коштом. А бабло пішло на фламінги
показать весь комментарий
06.01.2026 19:17 Ответить
А що скаже товариш Безумна, хліб в неї відбирають!
показать весь комментарий
06.01.2026 19:24 Ответить
Яким чином призначення в міноборони можуть подолати масовий совок в ЗСУ?
показать весь комментарий
06.01.2026 19:24 Ответить
Нові призначення - це взагалі не для України, в для влади.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:27 Ответить
Нові призначення в Міноборони не забезпечать економічний підхід до обороноздатності України, - "слуга народу" Янченко "Дурненька" б мовчала ,не була би "дурненькою"....якщо Міноборони має займатися економічними підходами.то міністерство економіки потрібно розігнати негайно...
показать весь комментарий
06.01.2026 19:48 Ответить
Краватки пересовують?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:24 Ответить
І як вона відразу перейшла до пропозиції силовикам "не кошмарити" оборонну галузь. Може тому, що там розкрадають кошти мільярдами? Всі ці потужні паперові розробки коштують чимало грошей.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:39 Ответить
 
 