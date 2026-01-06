Новые назначения в Минобороны не обеспечат экономический подход к обороноспособности Украины, - "слуга народа" Янченко
Новые кадровые решения в Министерстве обороны Украины не гарантируют экономического подхода к укреплению обороноспособности государства. За почти 4 года полномасштабной войны не было грантов и даже льготных кредитов для оборонно-промышленного комплекса.
Об этом заявила нардеп "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Назначение в Минобороны
Она отметила, что нынешние кадровые изменения, в частности в секторе обороны, не влияют на экономическую составляющую.
"Когда мы говорим о переходе любой страны на "военные рельсы", прежде всего, речь должна идти об экономике. То есть о приоритетах для оборонно-промышленного комплекса, максимальных расходах на поддержку ОПК и т.д. В этом году мы немного продвинулись: во втором полугодии 2025 года приняли два законопроекта. Но на самом деле еще очень много наработанных проектов закона, которые просто лежат в парламенте и до сих пор не проголосованы. Поэтому эти кадровые изменения, с моей точки зрения, не влияют как раз на экономическую составляющую и вряд ли добавят этого понимания. Хотя, на самом деле, очень многое еще раньше могли сделать вместе Минобороны и Минэкономики", - пояснила нардеп.
Она напомнила, что в Украине за почти 4 года войны были грантовые программы для всех на свете бизнесов, таких как посадка ягод, но не было грантов и даже льготных кредитов для оборонно-промышленного комплекса.
"То есть, например, те самые льготные кредиты для производства оружия введены только год назад. Я не вижу, что новые кадровые назначения в этом секторе будут способствовать глубокому экономическому пониманию того, как, собственно, должна развиваться обороноспособность страны. Если я ошибаюсь –– буду этому рада. Но хочу еще раз отметить, что в Верховной Раде до сих пор зарегистрировано не менее пяти законопроектов, которые могли бы сильно помочь нашим производителям вооружения, но долгое время блокировались Министерством обороны. Посмотрим, изменится ли теперь эта ситуация", - добавила Янченко.
Влияние на экономический вопрос
"Я бы очень хотела, чтобы силовой блок, если мы говорим о правоохранителях, немного меньше "кошмарил" производителей вооружения. Потому что за последние полгода во Временную специальную комиссию, которую я возглавляю, поступил целый ряд обращений не только от производителей, но и целых секторов, которые обеспечивают нашу армию. Поэтому здесь хотелось бы, чтобы силовики немного меньше уделяли внимание экономическому блоку, а больше направляли его на разведку, контрразведку и противодействие врагу. Есть ли на это надежда? Как известно, надежда умирает последней. Поэтому посмотрим, как будет", - резюмировала она.
Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
