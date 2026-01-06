Нові призначення в Міноборони не забезпечать економічний підхід до обороноздатності України, - "слуга народу" Янченко

Нові кадрові рішення в Міністерстві оборони України не гарантують економічного підходу до посилення обороноздатності держави. За майже 4 роки повномасштабної війни не було грантів і навіть пільгових кредитів для оборонно-промислового комплексу.

Про це заявила нардепка "Слуги народу", членкиня Комітету ВР з питань економічного розвитку Галина Янченко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Призначення в Міноборони

Вона зауважила, що нинішні кадрові зміни, зокрема в секторі оборони, не впливають на економічну складову.

"Коли ми говоримо про перехід будь-якої країни на "військові рейки", насамперед, має йтися про економіку. Тобто про пріоритети для оборонно-промислового комплексу, максимальні видатки на підтримку ОПК тощо. Цього року ми дещо просунулися: у другому півріччі 2025 року прийняли два законопроєкти. Але насправді ще дуже багато напрацьованих проєктів закону, які просто лежать у парламенті й досі не проголосовані. Тому ці кадрові зміни, на мою точку зору, не впливають якраз на економічну компоненту і навряд чи додадуть цього розуміння. Хоча, насправді, дуже багато ще раніше могли зробити разом Міноборони й Мінекономіки", - пояснила нардепка.

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Вона нагадала, що в Україні за майже 4 роки війни були грантові програми для всіх на світі бізнесів, як-от висаджування ягід, але не було грантів і навіть пільгових кредитів для оборонно-промислового комплексу.

"Тобто, наприклад, ті самі пільгові кредити для виробництва зброї запроваджені лише рік тому. Я не бачу, що нові кадрові призначення в цьому секторі сприятимуть глибокому економічному розумінню того, як, власне, має розгортатися обороноздатність країни. Якщо я помиляюся –– буду цьому рада. Але хочу ще раз зазначити, що у Верховній Раді досі зареєстровано щонайменше п’ять законопроєктів, які могли б сильно допомогти нашим виробникам озброєння, але тривалий час блокувалися Міністерством оборони. Побачимо, чи тепер зміниться ця ситуація", - додала Янченко.

Вплив на економічне питання

"Я б дуже хотіла, щоб силовий блок, якщо ми говоримо про правоохоронців, трохи менше "кошмарив" виробників озброєння. Тому що за останні пів року до Тимчасової спеціальної комісії, яку я очолюю, було цілий ряд звернень не лише від виробників, а й цілих секторів, які забезпечують нашу армію. Тому тут би хотілося, щоб силовики трохи менше приділяли увагу економічному блоку, а більше направляли її на розвідку, контррозвідку і протидію ворогу. Чи є на це надія? Як відомо, надія помирає останньою. Тому подивимося, як буде", - резюмувала вона.

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