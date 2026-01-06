Зеленский в режиме "царя" снова предлагает кадровые "пятнашки". Это имитация реальных изменений, - Арьев
Если кадровые перестановки в обороне, правительстве и армии Украины будут происходить каждые полгода, это приведет только к дополнительному хаосу и не поможет победить страну-агрессора Россию.
Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Кадровые "пятнашки"
"Вместо кардинальных решений нам снова предлагают какие-то кадровые "пятнашки". А нужно было бы всерьез поговорить о том, что мы будем делать дальше, как нам выживать в условиях дальнейших боевых действий, которые Россия не прекращает, а ресурсов у нас становится все меньше, когда мобилизация провалена, финансирование Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса под большим вопросом, а наши западные партнеры на каждой встрече напоминают о вопросе коррупции, что в будущем может повлиять, в частности, на финансовую поддержку, если в этом вопросе не будет серьезных изменений... А проблемы никуда не исчезнут. Более того, еще и усилятся", - подчеркнул он.
Арьев также не понимает смену главы СБУ и ГУР МО: "Когда есть руководитель, который, по крайней мере, хорошо может планировать уникальные спецоперации, зачем его трогать? Это военная структура. Более того, речь идет о спецслужбах, которые имеют немного более тонкую организацию, чем армейская".
По его мнению, беспричинная смена руководства в таком случае демотивирует личный состав, что может сказаться на качестве противодействия врагу.
"Мы находимся в режиме "царя", а не европейского государства"
Нардеп не может объяснить логику главы государства относительно смены министра обороны, поскольку Денис Шмыгаль проработал всего полгода. Общество за это время не увидела "ничего прорывного, но и не было чего-то катастрофического", однако оно требует объяснения, почему это происходит?
"Есть просто желание притвориться, что вводятся какие-то изменения, но это имитация. А нам сейчас нужны изменения структуры управления. Особенно в вопросах обороны, энергетики и в целом ключевых моментах жизнеобеспечения государства.
Вместо этого пока находимся в режиме "царя", а не европейского государства. Если мы оставим этот режим единоличных решений, мол, я так решил, давайте же двигать людей по властной вертикали и горизонтали, то ничего толкового из этого не будет. Это разве приведет только к дополнительному хаосу, что не поможет нам победить врага, который готовит усиление боевых действий. У нас все будет разбалансировано, пока новые руководители войдут в курс дела. У меня такое впечатление, что Зеленский, играя эту роль "царя" и принимая подобные решения, думает не об эффективности, а об эффектности, чтобы потом показать, что он не отказался от борьбы за власть на выборах, когда бы они ни были, что он ее контролирует, чтобы его не списывали со счетов в политике. Хочет показать, что он остается самым главным и величайшим. На самом деле это очень ошибочный подход, который не объединяет общество, а вносит дисбаланс в те структуры, о которых я упомянул. Это точно не то, что сегодня нужно Украине", - сказал Ареев.
Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
