1 280 34

Зеленский в режиме "царя" снова предлагает кадровые "пятнашки". Это имитация реальных изменений, - Арьев

ар’єв

Если кадровые перестановки в обороне, правительстве и армии Украины будут происходить каждые полгода, это приведет только к дополнительному хаосу и не поможет победить страну-агрессора Россию. 

Об этом заявил нардеп "Европейской Солидарности" Владимир Арьев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Кадровые "пятнашки"

"Вместо кардинальных решений нам снова предлагают какие-то кадровые "пятнашки". А нужно было бы всерьез поговорить о том, что мы будем делать дальше, как нам выживать в условиях дальнейших боевых действий, которые Россия не прекращает, а ресурсов у нас становится все меньше, когда мобилизация провалена, финансирование Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса под большим вопросом, а наши западные партнеры на каждой встрече напоминают о вопросе коррупции, что в будущем может повлиять, в частности, на финансовую поддержку, если в этом вопросе не будет серьезных изменений... А проблемы никуда не исчезнут. Более того, еще и усилятся", - подчеркнул он.

Арьев также не понимает смену главы СБУ и ГУР МО: "Когда есть руководитель, который, по крайней мере, хорошо может планировать уникальные спецоперации, зачем его трогать? Это военная структура. Более того, речь идет о спецслужбах, которые имеют немного более тонкую организацию, чем армейская".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры о "мирном плане" с самого начала не были ориентированы на результат, - Арьев

По его мнению, беспричинная смена руководства в таком случае демотивирует личный состав, что может сказаться на качестве противодействия врагу.

"Мы находимся в режиме "царя", а не европейского государства"

Нардеп не может объяснить логику главы государства относительно смены министра обороны, поскольку Денис Шмыгаль проработал всего полгода. Общество за это время не увидела "ничего прорывного, но и не было чего-то катастрофического", однако оно требует объяснения, почему это происходит?

"Есть просто желание притвориться, что вводятся какие-то изменения, но это имитация. А нам сейчас нужны изменения структуры управления. Особенно в вопросах обороны, энергетики и в целом ключевых моментах жизнеобеспечения государства.

Вместо этого пока находимся в режиме "царя", а не европейского государства. Если мы оставим этот режим единоличных решений, мол, я так решил, давайте же двигать людей по властной вертикали и горизонтали, то ничего толкового из этого не будет. Это разве приведет только к дополнительному хаосу, что не поможет нам победить врага, который готовит усиление боевых действий. У нас все будет разбалансировано, пока новые руководители войдут в курс дела. У меня такое впечатление, что Зеленский, играя эту роль "царя" и принимая подобные решения, думает не об эффективности, а об эффектности, чтобы потом показать, что он не отказался от борьбы за власть на выборах, когда бы они ни были, что он ее контролирует, чтобы его не списывали со счетов в политике. Хочет показать, что он остается самым главным и величайшим. На самом деле это очень ошибочный подход, который не объединяет общество, а вносит дисбаланс в те структуры, о которых я упомянул. Это точно не то, что сегодня нужно Украине", - сказал Ареев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабмине, - Железняк

Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Что предшествовало?

Читайте также: Зеленский подписал ряд указов: Поклад стал первым заместителем главы СБУ

Автор: 

Арьев Владимир (676) Зеленский Владимир (23304) кадры (625)
Топ комментарии
+4
Ішака треба міняти. Це мохнате чмо і так вже зайвих майже два роки смердить.
06.01.2026 19:54 Ответить
06.01.2026 19:54 Ответить
+4
Це тому, що країною керуют авторитарник і ручний уряд, а парламент, як бутафорія на великій сцені.
06.01.2026 19:57 Ответить
06.01.2026 19:57 Ответить
+3
А цар то несправжній!
06.01.2026 19:47 Ответить
06.01.2026 19:47 Ответить
А цар то несправжній!
06.01.2026 19:47 Ответить
06.01.2026 19:47 Ответить
Або заголовок можна було зробити таким «Паяц без царя в голові»
06.01.2026 20:19 Ответить
06.01.2026 20:19 Ответить
Ось й підтвердження моїх коментів про Монархію, безпосередньо в заголовку (далі не читав)
06.01.2026 19:48 Ответить
06.01.2026 19:48 Ответить
Манархія мать парядка...бєларуссы нє дадут саврать...
06.01.2026 19:51 Ответить
06.01.2026 19:51 Ответить
Та гарантія занепаду й деградації. Подивіться на тих білосрусів, або ж на Ху?лостан.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:53 Ответить
За то в них білоруська чистота та порядок - як у тюрмах, чи військових містечках при есеері, де літом траву фарбували у зелений колір, а зимою у білий.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:01 Ответить
А закінчиться як у 1917-му, так це ж було вже
показать весь комментарий
06.01.2026 20:03 Ответить
Яку саме подію, що відбулась у 1917 ти маєш на увазі?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:05 Ответить
Там же написано: повну деградацію, зубожіння, вимирання, народний бунт, розпад держави. А "тицяти" Ви будете собі пальцем в дупу, я з Вами на брудершафт не пив.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:07 Ответить
Це ж треба поєднати тицяння пальцем у дупу з питтям на брудершафт...у 1917 відбулося дві події - Цар добровільно пішов з посади і захоплення влади терористичною організацією більшовиків - то яка саме з цих двох подій призвела до деградації та зубожіння?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:18 Ответить
Ви мене не чуєте. До зубожіння країну довела Монархія, як нежиттєздатна форма правління. Вже 1916 року срасійська імперія зубожила, развалилася, збанкрутувала, дійшла до ручки, Онаутонула, називайте як хочете. Настільки, що на початку наступного року від неї втік власний Сцар. Тобто першу подію Ви плутаєте причину та наслідок. А другої (з названих Вам) взагалі не було, поменше читайте методички монархистів-фальшувачів історії.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:34 Ответить
Все брешуть гугли...?
Більшовицький переворот, відомий як «Жовтнева революція», відбувся 7 листопада 1917 року (за новим стилем), коли більшовики на чолі з Леніним захопили владу в Петрограді, поваливши Тимчасовий уряд, хоча за старим стилем це було 25 жовтня 1917 року. Ця подія стала початком встановлення комуністичного режиму в Росії.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:49 Ответить
Вам же сказали: методички монархистів брешуть, а гугол їх бездумно переписує. Вже з лютого, ще то того як втік Сцар, на території вже бувшої болотної їмперії почала формуватися Радянська Влада. Вона призначала Уряд: спочатку так званий "Тимчасовий", на чолі з Львовим , Керенским, перезавантажуючи його 5 разів протягом лютого-вересня, а у жовтні кардинально перезавантажила вшосте, перейменувавши його на "Раднарком" та призначивши його головою такого собі Члєніна. Це як зараз сказати: "Свириденко захопила владу", або - на болотах - Мішустян. Але ж насправді його Ху?ло призначив! Це не захоплення влади.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:59 Ответить
Радянська Влада призначала Тимчасовий Уряд на чолі з Львовим, Керенским,..???
показать весь комментарий
06.01.2026 21:04 Ответить
Не потрібно нагнітати. У білий колір траву ніхто не фарбував. У зелений - були вкрай поодинокі випадки і то де не де.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:29 Ответить
Отак виявляються захисники білорусизації України.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:52 Ответить
...коли Понтій Пилат запитав Ісуса, чи Він є Царем Юдейським, і Ісус відповів: «Ти сказав» або «Ти говориш» (Івана 18:37, Матвія 27:11), підтверджуючи це, але не в сенсі земного правителя, а як Месії. Цей діалог відбувався під час суду над Ісусом перед Його розп'яттям, коли юдеї звинуватили Його в претензіях на царський престол.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:48 Ответить
Яке ж воно дурнувате.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:49 Ответить
Особливо зміна в Чернівецькій області то потужно 🤣
показать весь комментарий
06.01.2026 19:49 Ответить
А треба було б всерйоз поговорити

з ким? про що?
ар'єв, ти ще не наговорився за майже сім років?
і, які результати?
але, звісно полум'яні промови та імітація бурхливої опозиційної діяльності!
без цього ніяк!!!
ар'єв, теж до виборів готуєшся?
показать весь комментарий
06.01.2026 19:51 Ответить
Комусь здалося, що він схопив Бога за бороду.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:52 Ответить
Ішака треба міняти. Це мохнате чмо і так вже зайвих майже два роки смердить.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:54 Ответить
Зеленського вперше за останні 4 роки не поставили раком, під час візиту до США.
Тому Володя вирішив, що це знак з небес та знову почав чудити в Україні.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:57 Ответить
Це тому, що країною керуют авторитарник і ручний уряд, а парламент, як бутафорія на великій сцені.
показать весь комментарий
06.01.2026 19:57 Ответить
Цар то голий!
показать весь комментарий
06.01.2026 19:58 Ответить
І що, хрч зуби сточіть на " Костью Саприкіна", тьху, Вовку Квартального, нарід Вофкє давєряіть на 60 персєнтов, вот..
Країні кранти, ця дурна комедія буде продовжуватися безкінечно..
показать весь комментарий
06.01.2026 20:05 Ответить
Це лікувальний канабієс не дає спокійно приймати рішення, а жити не дає кока.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:05 Ответить
Ар'єва з цими думами сьогодні вже третій раз пубікують . Так , до слова ....
показать весь комментарий
06.01.2026 20:06 Ответить
Останній із Романович (той, що з роду Кобили Андрія) теж тасував колоду міністрів, як і Бубон. Просто присилав листа -дякую за роботу. По-моєму, Бубон видаляє кадри Алібаби, щоб потихеньку перекласти на нього свій негатив.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:08 Ответить
показать весь комментарий
06.01.2026 20:09 Ответить
Так,українці в 19р обрали царя який обіцяв усе "порєшати"
показать весь комментарий
06.01.2026 20:36 Ответить
Ну Арьев то спец крутой по изменениям ...а может и по изменам который ловишь бульбулятором...
показать весь комментарий
06.01.2026 20:43 Ответить
Який там цар. Каган і каганат.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:55 Ответить
Підкажіть, а у Арьєва теж палестинська громадянство?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:57 Ответить
 
 