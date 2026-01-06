Зеленський у ролі "царя" знову пропонує кадрові "п’ятнашки". Це імітація реальних змін, - Ар’єв
Якщо кадрові перестановки в обороні, уряді та армії України відбуватимуться кожні пів року, це спричинить лише додатковий хаос та не допоможе перемогти країну-агресорку Росію.
Про це заявив нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
"Кадрові "п’ятнашки"
"Замість кардинальних рішень нам знову пропонують якісь кадрові "п’ятнашки". А треба було б всерйоз поговорити про те, що ми робитимемо далі, як нам виживати в умовах подальших бойових дій, які Росія не припиняє, а ресурсів у нас стає все менше, коли мобілізація провалена, фінансування Збройних сил і військово-промислового комплексу під великим питанням, а наші західні партнери на кожній зустрічі нагадують про питання корупції, що в майбутньому може впливати зокрема на фінансову підтримку, якщо в цьому питанні не буде серйозних змін... А проблеми нікуди не зникнуть. Ба більше, ще й посиляться", - наголосив він.
Ар'єв також не розуміє зміни голови СБУ та ГУР МО: "Коли є керівник, який принаймні добре може планувати унікальні спецоперації, навіщо його чіпати? Це військова структура. Щобільше, йдеться про спецслужби, які мають трохи тоншу організацію, ніж армійська".
На його думку, безпричинна зміна керівництва в такому разі демотивує особовий склад, що може позначитися на якості протидії ворогу.
"Ми перебуваємо у режимі "царя", а не європейської держави"
Нардеп не може пояснити логіки глави держави щодо зміни міністра оборони, оскільки Денис Шмигаль попрацював лише пів року. Суспільство за цей час не побачило "нічого проривного, але й не було чогось катастрофічного", однак воно потребує пояснення, чому це відбувається?
"Є просто бажання удати запровадження якихось змін, але це імітація. А ми зараз потребуємо зміни структури управління. Особливо у питаннях оборони, енергетики й загалом ключових моментів життєзабезпечення держави.
Натомість поки перебуваємо у режимі "царя", а не європейської держави. Якщо ми залишимо цей режим одноосібних рішень, мовляв, я так вирішив, то ж нумо рухати людей по владній вертикалі та горизонталі, то нічого толкового з цього не буде. Це хіба спричинить лише додатковий хаос, що не допоможе нам перемогти ворога, який готує посилення бойових дій. У нас все буде розбалансовано, поки нові керівники увійдуть в курс справ. У мене таке враження, що Зеленський, граючи цю роль "царя" і приймаючи подібні рішення, думає не про ефективність, а про ефектність, щоб потім показати, що він не відмовився від боротьби за владу на виборах, коли б там вони не були, що він її контролює, щоб його не списували з політичних "рахунків". Хоче показати, що він залишається найголовнішим і найвеличнішим. Насправді це дуже хибний підхід, який не об’єднує суспільство, а вносить дисбаланс у ті структури, про які я згадав. Це точно не те що сьогодні потрібно Україні", - сказав Ар'єв.
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Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
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