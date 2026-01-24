Цахкна о массированной атаке на Украину: РФ должна заплатить

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину и призвал привлечь Россию к ответственности.

Об этом он написал в соцсети Х.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Путин не изменил своих целей

"Украина пережила еще одну ночь российских зверств, что усугубило трудности и без того суровой зимы", - написал Цахкна.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей: "Его кампания, как и прежде, направлена на убийства, разрушения и террор".

РФ должна заплатить

"Наша реакция должна оставаться непоколебимой. Нам необходимо усилить давление с помощью более сильных санкций и более жестких ограничений в отношении России, одновременно наращивая поддержку Украины. Россия должна за это заплатить", - написал глава МИД Эстонии.

Что предшествовало?