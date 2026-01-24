Цахкна о массированной атаке на Украину: РФ должна заплатить
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину и призвал привлечь Россию к ответственности.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Путин не изменил своих целей
"Украина пережила еще одну ночь российских зверств, что усугубило трудности и без того суровой зимы", - написал Цахкна.
Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей: "Его кампания, как и прежде, направлена на убийства, разрушения и террор".
РФ должна заплатить
"Наша реакция должна оставаться непоколебимой. Нам необходимо усилить давление с помощью более сильных санкций и более жестких ограничений в отношении России, одновременно наращивая поддержку Украины. Россия должна за это заплатить", - написал глава МИД Эстонии.
Что предшествовало?
- По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
- В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
- Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.
Але.... з нинішнім тампоном, з нинішнім кагалом і кібуцом....
Це стало нереально
московити повинні благати , а це 100000 тисяч вбитих виродків на місяць і розвалені томагавками всі заводи по виробництву зброї
Абрамович не дає згоди.