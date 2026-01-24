2 040 14

Цахкна о массированной атаке на Украину: РФ должна заплатить

Обстрел Киева

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на сегодняшнюю массированную атаку РФ на Украину и призвал привлечь Россию к ответственности.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин не изменил своих целей

"Украина пережила еще одну ночь российских зверств, что усугубило трудности и без того суровой зимы", - написал Цахкна.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не изменил своих целей: "Его кампания, как и прежде, направлена на убийства, разрушения и террор".

РФ должна заплатить

"Наша реакция должна оставаться непоколебимой. Нам необходимо усилить давление с помощью более сильных санкций и более жестких ограничений в отношении России, одновременно наращивая поддержку Украины. Россия должна за это заплатить", - написал глава МИД Эстонии.

Что предшествовало?

  • По данным Воздушных сил, в ночь на 24 января войска РФ нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Зафиксировано 396 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 372 цели - 15 ракет и 357 беспилотников различных типов.
  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
  • В ночь на субботу, 24 января, войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру Чернигова.
  • Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат отметил, что особенность сегодняшней атаки заключается в применении Россией ракет Х-22.

Добавить надо - ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
24.01.2026 13:28 Ответить
Закликати потрібно.
Але.... з нинішнім тампоном, з нинішнім кагалом і кібуцом....
Це стало нереально
24.01.2026 13:29 Ответить
У Байдена было достаточно времени. Он никого не наказал.
24.01.2026 15:57 Ответить
Жалюгідні скавучання, і все, "має", "повинні".. це не німці в 45 році що признали
24.01.2026 13:35 Ответить
Покажіть приклад! Повикидайте спочатку всіх сросісян на істєрічєскую родіну! От нафіг, депортуйте! Й вам 5 колона непотрібна.
24.01.2026 13:40 Ответить
Так зробить блекаут Фламінгами. Зелене брехло божилося у відосіках московським блекаутом. А так ми спостерігаємо тільки щотижневі бомбардировки москви двушечками.
24.01.2026 13:43 Ответить
Щоб заплатив ***** треба щось запропонувати? Обіцяв гундосий товар підігнати,тільки обіцянки обернулися обіцянками,а поставщики товару теж очком кліпають,бояться болотного упиря.Сплачують за все українці: умовами проживання,здоров'ям,життям.Найвищу ціну сплачують.
24.01.2026 13:44 Ответить
Якщо московія буде платити як останні 300 років , то це безкоштовно .
московити повинні благати , а це 100000 тисяч вбитих виродків на місяць і розвалені томагавками всі заводи по виробництву зброї
24.01.2026 13:47 Ответить
❗️Росія заявляє, що ще битиме по обʼєктах АЕС та ГЕС в Україні і посилить атаки по енергетиці - ворожі z-канали розганяють інформацію, що нічні удари ще не кінець терору.
24.01.2026 13:51 Ответить
Поки Зеленський президент-- а ні чого не буде.
Абрамович не дає згоди.
24.01.2026 13:55 Ответить
Безкінечно та без толку пи₴діти дуже зручно.
24.01.2026 14:10 Ответить
Заплатити кому, трампу?
24.01.2026 15:07 Ответить
Та ясное дело. Конечно. Как только, так сразу. Вы следующие. Готовьтесь. Или договаривайтесь.
24.01.2026 15:59 Ответить
 
 