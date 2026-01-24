Цахкна про масовану атаку на Україну: РФ має заплатити

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на сьогоднішню масовану атаку РФ на Україну і закликав притягнути Росію до відповідальності.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Путін не змінив своїх цілей

"Україна пережила ще одну ніч російських звірств, що посилило труднощі і без того жорстокої зими", - написав Цахкна.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей: "Його кампанія, як і раніше, спрямована на вбивства, руйнування та терор".

РФ має заплатити

"Наша реакція має залишатися непохитною. Нам необхідно посилити тиск за допомогою сильніших санкцій та жорсткіших обмежень щодо Росії, одночасно нарощуючи підтримку України. Росія має за це заплатити", - написав глава МЗС Естонії.

Що передувало?