Цахкна про масовану атаку на Україну: РФ має заплатити
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на сьогоднішню масовану атаку РФ на Україну і закликав притягнути Росію до відповідальності.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Путін не змінив своїх цілей
"Україна пережила ще одну ніч російських звірств, що посилило труднощі і без того жорстокої зими", - написав Цахкна.
Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей: "Його кампанія, як і раніше, спрямована на вбивства, руйнування та терор".
РФ має заплатити
"Наша реакція має залишатися непохитною. Нам необхідно посилити тиск за допомогою сильніших санкцій та жорсткіших обмежень щодо Росії, одночасно нарощуючи підтримку України. Росія має за це заплатити", - написав глава МЗС Естонії.
Що передувало?
- За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
- У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
- Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.
