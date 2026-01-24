Цахкна про масовану атаку на Україну: РФ має заплатити

Обстріл Києва

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на сьогоднішню масовану атаку РФ на Україну і закликав притягнути Росію до відповідальності.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Путін не змінив своїх цілей

"Україна пережила ще одну ніч російських звірств, що посилило труднощі і без того жорстокої зими", - написав Цахкна.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не змінив своїх цілей: "Його кампанія, як і раніше, спрямована на вбивства, руйнування та терор".

Також читайте: Сибіга про масований удар РФ: Ракети уразили не лише наших людей, а й стіл переговорів

РФ має заплатити

"Наша реакція має залишатися непохитною. Нам необхідно посилити тиск за допомогою сильніших санкцій та жорсткіших обмежень щодо Росії, одночасно нарощуючи підтримку України. Росія має за це заплатити", - написав глава МЗС Естонії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав посилити ППО України після масованої атаки РФ: Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • За даними Повітряних сил, у ніч на 24 січня війська РФ здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Зафіксовано 396 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/подавлено 372 цілі - 15 ракет та 357 безпілотників різних типів.
  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах.
  • У ніч проти суботи, 24 січня, війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру Чернігова.
  • Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зауважив, що особливість сьогоднішньої атаки полягає в застосуванні Росією ракет Х-22.

обстріл (33703) Цахкна Маргус (145)
Топ коментарі
+5
Добавить надо - ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
показати весь коментар
24.01.2026 13:28 Відповісти
+4
Жалюгідні скавучання, і все, "має", "повинні".. це не німці в 45 році що признали
показати весь коментар
24.01.2026 13:35 Відповісти
+3
Закликати потрібно.
Але.... з нинішнім тампоном, з нинішнім кагалом і кібуцом....
Це стало нереально
показати весь коментар
24.01.2026 13:29 Відповісти
Добавить надо - ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ
24.01.2026 13:28 Відповісти
Закликати потрібно.
Але.... з нинішнім тампоном, з нинішнім кагалом і кібуцом....
Це стало нереально
24.01.2026 13:29 Відповісти
У Байдена было достаточно времени. Он никого не наказал.
24.01.2026 15:57 Відповісти
Жалюгідні скавучання, і все, "має", "повинні".. це не німці в 45 році що признали
24.01.2026 13:35 Відповісти
Покажіть приклад! Повикидайте спочатку всіх сросісян на істєрічєскую родіну! От нафіг, депортуйте! Й вам 5 колона непотрібна.
24.01.2026 13:40 Відповісти
Так зробить блекаут Фламінгами. Зелене брехло божилося у відосіках московським блекаутом. А так ми спостерігаємо тільки щотижневі бомбардировки москви двушечками.
24.01.2026 13:43 Відповісти
Щоб заплатив ***** треба щось запропонувати? Обіцяв гундосий товар підігнати,тільки обіцянки обернулися обіцянками,а поставщики товару теж очком кліпають,бояться болотного упиря.Сплачують за все українці: умовами проживання,здоров'ям,життям.Найвищу ціну сплачують.
24.01.2026 13:44 Відповісти
Якщо московія буде платити як останні 300 років , то це безкоштовно .
московити повинні благати , а це 100000 тисяч вбитих виродків на місяць і розвалені томагавками всі заводи по виробництву зброї
24.01.2026 13:47 Відповісти
❗️Росія заявляє, що ще битиме по обʼєктах АЕС та ГЕС в Україні і посилить атаки по енергетиці - ворожі z-канали розганяють інформацію, що нічні удари ще не кінець терору.
24.01.2026 13:51 Відповісти
Поки Зеленський президент-- а ні чого не буде.
Абрамович не дає згоди.
24.01.2026 13:55 Відповісти
Безкінечно та без толку пи₴діти дуже зручно.
24.01.2026 14:10 Відповісти
Заплатити кому, трампу?
24.01.2026 15:07 Відповісти
Та ясное дело. Конечно. Как только, так сразу. Вы следующие. Готовьтесь. Или договаривайтесь.
24.01.2026 15:59 Відповісти
 
 